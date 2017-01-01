摩根士丹利表示，内部硬件销售市场将迎来新一波高潮

金融服务巨头摩根士丹利认为，内部基础设施硬件供应商即将迎来近十年当中最为旺盛的销售季度。

很多客户暂时放弃购买云服务，但内部硬件采购的支出也随之而来。

金融服务巨头摩根士丹利认为，内部基础设施硬件供应商即将迎来近十年当中最为旺盛的销售季度。

该公司于2月26日周一发布一份研究报告，其中北美技术硬件股权研究部负责人Katy L. Huberty表示，尽管“规模最大的云服务供应商每获得1美元营收增长，即导致传统技术厂商遭遇3美元的营收下降……但多种催化因素正聚合在一起，将给IT硬件带来第二次生命——进而在2018年推动两位数的营收增长。”

Huberty写道，企业硬件销售遭遇营收打击主要源自企业客户对云服务的大量采用，但这并不代表此类买家会永远停止采购内部部署方案。相反，“企业长期以来搁置IT硬件支出，主要是为了讨论如何、何时以及将哪些工作负载迁移至云环境当中。”

她在报告中指出，如今上述决策已经制定完成。“随着相关计划逐步成为焦点，各企业客户已经准备好对其内部IT硬件进行必要的升级。”

Huberty同时补充称，“随着美元疲软、内存价格下降以及收入规模扩大等因素的推动，IT硬件的前景正愈发光明。这意味着相关业务市场将迎来平均60%的毛利率上涨，并将逐渐初步从经济衰退当中恢复过来。”

在另一方面，市场对于人工智能以及物联网的高涨热情，也带来了更加旺盛的数据中心产品需求。这与消费者推动下的新一轮IT消费热潮形成了鲜明对比。

因此，该公司最终作出判断，认为IT硬件供应商将迎来“从谨慎态度到积极投入的营收倍增态势”。