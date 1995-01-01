市场报告：2017年顶级芯片制造商加大研发投入

根据市场研究公司IC Insights的数据，去年10大半导体厂商的研发支出增加了6％，其中英特尔领跑。

根据市场研究公司IC Insights的数据，去年10大半导体厂商的研发支出增加了6％，其中英特尔领跑。

2017年排名前10位的厂商总支出增加至359亿美元，相比之下2016年为340亿美元。

IC Insights在2月的一份报告中称，2017年英特尔的研发支出为131亿美元，占该集团总支出的36％。报告显示，这部分资金约为英特尔2017年销售额的1/5。

IC Insights表示，英特尔的研发与销售比率在过去20年中大幅攀升，这突显了开发新IC技术的成本不断上涨。2017年，英特尔研发支出占销售额的百分比为21.2％，高于2010年的16.4％和1995年的9.3％。

根据报告，英特尔2017年的研发支出仅增长了3％，低于2001年以来8%的平均年增长率。英特尔的研发支出超过了排在其后的四家公司总和：高通、博通、三星和东芝。

IC Insights表示，2017年全球半导体研发支出总额为589亿美元。报告显示，2017年，前10位厂商的研发支出增加了6％，导致整个半导体行业的研发支出增加了4％。 2017年，排名前10位厂商的研发支出超过359亿美元，超过了其他半导体公司的支出总和230亿美元。

（来源：IC Insights）

自2012年以来，高通今年再次成为研发支出第二大厂商。高通的研发支出在2017年下降了4％，2016年下降了7％。

排名第三的博通和第四的三星分别将研发支出提高了4％和19％。

尽管三星增加了2017年的研发支出，但是在前10大厂商中的投资力度最低，作为全球最大的内存厂商，去年三星这部分研发支出在销售额中占比为5.2％。由于DRAM和NAND闪存的强劲增长，三星2017年半导体营收的增幅达到49％，使其研发支出在销售额中所占比例低于2016年的6.5％。

排名第五的东芝和排名第六的台积电在2017年的研发支出基本相同。东芝的研发支出下降了7％，而台积电的研发支出增幅是排名前10厂商中最高的。台积电的研发支出增长了20％，因为全球最大的代工厂竞争对手三星和Globalfoundries推出了新的工艺技术。台积电2017年销售额增长9％达到322亿美元。

在内存领域，SK海力士2017年的销售额飙升79％，其研发支出增长14％，研发销售额比率为6.5％，而2016年为10.2％。同样，2017年，美光科技的收入增长77％，其研发支出增长8％，研发销售比率为7.5％，2016年为12.5％。

挤进前十的还有联发科和Nvidia，从2016年的第11位上升到第9位，2017年取代了NXP。

总共18家半导体厂商在2017年的研发投入总额超过10亿美元。除了前十之外，其他8家制造商为NXP、TI、ST、AMD、Renesas、索尼、Analog Devices和GlobalFoundries。