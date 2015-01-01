2017年大热的超融合市场2018年会怎么走呢？

超融合市场已经不再是一个概念炒作，而是实实在在的一个巨大市场，各路玩家纷纷展开布局。那么，在进入到2018年，超融合市场会怎么走呢？我们不妨进行一下预测。

至顶网服务器频道 02月22日 新闻消息（文/李祥敬）：在过去的2017年，超融合（HCI ：Hyper Converge Infrastructure）市场呈现了百花齐放的局面。超融合市场已经不再是一个概念炒作，而是实实在在的一个巨大市场，各路玩家纷纷展开布局。那么，在进入到2018年，超融合市场会怎么走呢？我们不妨进行一下预测。

不管扩展的超融合内涵和外延

Nutanix是最早推广超融合概念的厂商。经过这么多年的迭代，超融合架构也不断进化。如果说超融合1.0是分布式存储和计算虚拟化部署在同一x86服务器硬件内，那么现在的超融合2.0则是在这个基础上进行了更深程度的融合，让软硬件实现优化和开箱即用。

在超融合架构带给用户的价值中，简化管理和成本降低是最直接驱动企业从传统架构切换到分布式架构的动力。

超融合架构是受到互联网厂商建设大规模数据中心的启发，实现互联网级别的弹性。通过在同一套单元设备（x86服务器）中具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，为企业实现可扩展的IT基础架构。

其实从这样的定义我们可以看出，超融合架构帮助企业实现了互联网时代的IT基础设施构建。在天地超云副总裁谢红军看来，超融合的流行有其必然性，但是如果将超融合进行泛化，其实并不利于市场的发展。谢红军认为，超融合既是一种技术，也是一种产品，又是一种解决方案，而最终它是以一个平台和系统的方式出现。

而书生云CEO王东临表示，超融合是一种整机柜交付的方式，更是一种产品形态，代表让企业IT基础设施开箱即用的用户体验，以及用户无需管理维护超融合机箱内设备的新型运维方式。超融合还为“去TCP/IP”等技术革命提供了一个技术改革特区。

浪潮云计算产品部副总经理刘晓欣表示，随着时间的推进和技术的发展，超融合的内涵也在不断的发生变化。浪潮与VMware联合发布的新一代超融合架构一体机InCloud Rail就是这种变化的思考成果。

InCloud Rail能够帮助客户实现一体化的交付，让VMware的软件技术跟浪潮的硬件进行更好的匹配和融合。“超融合最主要的诉求还是要解决用户最终的痛点，比如说，降低TCO，节约机房空间，能够更快速地部署业务等等。”浪潮云计算产品部总经理蒋永昌说。

在刘晓欣看来，超融合其实是客户云化阶段的一个过程，更早期的云化不是采用超融合模式，当企业发展到一定阶段，痛点出现比如三层架构中，不同厂商提供不同的设备，需要各有一套运维部署的人员维护成本。超融合架构则解决了这个问题，帮助他们实现业务快速上云。

超融合市场玩家看过来

诚如前面所言，各路玩家切入到超融合市场，那么我们不妨把这些厂商进行阵营分类，基本上可以概况为传统服务器厂商、网络厂商、软件厂商、云计算厂商、专业超融合厂商等。其实，每个不同阵营中的厂商基于自身的特色和客户需求对于超融合设备进行了创新。这些创新从整体上丰富了超融合市场和客户的选择。

在传统服务器厂商阵营里，我们看到联想、浪潮、中科曙光等都推出了相关的超融合设备。戴尔、华为、新华三（HPE）等IT厂商也有超融合设备的布局。除了这些IT厂商，还有深信服超融合一体机、EMC VxRail等细分市场的产品。另外在软件方面，我们看到VMware vSAN也取得了非常不错的成绩。

另外，一些云计算厂商也推出了超融合产品，比如青云QingCloud发布了超融合一体化设备。如果说上面的这些厂商“不务正业”，那么专业的超融合软件厂商，比如Nutanix、华云网际、SmartX等也为市场带来了新鲜的“感受”。这些厂商专注于超融合市场的软件系统的研发，而硬件则是采用通用的x86服务器，或者与主流服务器厂商进行合作。

例如SmartX拥有真正自主研发的分布式存储核心技术，已在中国拥有超过2000节点的最大超融合部署——联通沃云，稳定运行近2年。SmartX在2018年初全面启动了“SmartX生态合作伙伴计划/SmartX Ecosystem Partnership Program（SEPP）”，通过联合不同领域的合作伙伴实现解决方案设计与验证，帮助合作伙伴满足企业市场的不同需求，为用户提供基于SmartX超融合架构的完整解决方案。

超融合架构是大势所趋

超融合架构大量采用软件定义的技术，将计算、存储、网络与专用硬件实现解耦，实现IT基础架构的真正融合，为云计算数据中心的实施与部署扫清最后一个障碍。采用超融合架构提供云计算服务已经是一个明显的趋势。其实除了在数据中心的应用场景，超融合架构的应用场景也在被厂商拓展，比如基于超融合架构构建大数据分析平台，支撑高性能应用等，

超融合是一种IT基础架构构建方式，其核心思想是使用通用硬件，用软件定义来实现IT基础架构的各项服务，包括：计算，存储，灾备，运维管理等，并且这些服务都在统一的平台上。这里面涉及三大要素——通用硬件、软件定义、统一平台。

从这三个要素着手，我们可以一窥2018年超融合架构的走向。首先在通用硬件上面，随着相关技术的发展，特别是存储技术革新，超融合架构会呈现一个蓬勃发展的态势。虽说超融合通过软件定义的方式整合了多个IT服务，但其中软件定义存储是基石。如今SSD、NVMe、闪存等存储的发展，软件定义存储所带来的性能和体验是革命性的。这点在2018年非常值得期待。

在软件定义上面，虚拟化计算是超融合平台另一个不可或缺的服务，有了存储和计算就有了最基本的IT基础架构，很多厂商也会一部分网络服务的功能（SDN）纳入到虚拟化计算。既然存储和计算都已经通过了很多年市场验证，那么网络功能的融合也是未来超融合架构发展的一大看点。

统一平台方面，随着单个服务器计算能力越来越强，越来越多的IT服务其实都可以通过软件定义的方式来实现，如：灾备服务、全闪存、容器服务、网络服务、安全服务等，一个平台上有多个IT服务是一种趋势。

传统架构下需要运维管理多个IT平台，在超融合下，一套管理平台就够了，这就为从全新的角度审视IT运维，提供了极大的想象空间。同时，在超融合架构下实现强大好用的统一管理平台，其重要性和优先级也被提升到前所未有的高度。

在SmartX看来，超融合未来会成为企业云和数据管理平台的支撑。超融合既是一个架构理念，也是一个产品理念，在这个理念下，我们会看到很多的产品子类，超融合产品的子类会因为应用细分不同，而继续增多，每个子类的的功能也会继续增多增强，多个子类甚至会逐渐融合。

总之，超融合是大势所趋，超融合架构拉近了企业业务与IT基础设施的距离，因此我们有理由相信超融合架构具有强大的生命力，也期待超融合市场的各路玩家为用户提供更多多样化的超融合设备。