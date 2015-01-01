VMware收购CloudCoreo以提高云应用安全性

Vmware正在强化自己的云安全实力，收购一家名为CloudCoreo的公司，该公司主要销售配置管理软件。

Vmware正在强化自己的云安全实力，收购一家名为CloudCoreo的公司，该公司主要销售配置管理软件。

VMware表示，CloudCoreo不到10名员工的团队将加入VMware云服务业务部门。同时，CloudCoreo的产品将被整合到VMware更大的产品组合中。目前两家公司都没有透露收购价格。

CloudCoreo成立于2016年，该公司的产品可以监控云基础架构堆栈以发现误配置和错误。这款产品背后的理念是“可以在发生数据泄露或违反合规性之前解决问题”。

错误配置是企业在涉及云安全时遇到的最大问题之一。这是因为，关于配置云环境的责任在于客户还是在于云提供商，这一点依然存在混淆。仅仅一次配置错误就可能导致大量敏感的企业数据泄露。

此次收购看起来是VMware的一次明智之举，近几个月来VMware一直希望通过推出新的软件即服务工具来提高其管理云环境的能力，其中最突出的是它的AppDefense产品，可监视网络流量是否存储可能表明网络攻击正在发生的异常行为。

尽管AppDefense是虚拟机的端点安全工具，但CloudCoreo更侧重于漏洞评估。因此，此次收购应该有助于VMware客户“更加轻松地在一个多媒体世界中保护他们的传统应用和现代应用”，VMware云服务总经理Milin Desai这样表示。

Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，这一收购不仅仅是提供额外的安全防护，也表明VMware正致力于迁移向混合云和多云环境从中获益。Mueller说：“在这个过程中CloudCoreo提供软件创建中以及下一代应用的DevOps方面独有的安全性。”