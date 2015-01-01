Pivotal和VMware联手发布新的PKS容器服务

Pivotal及同属于Dell Technologies的兄弟企业VMware今天宣布，去年首次发布测试版后，双方将推出基于Kubernetes的Pivotal Container Service容器服务。

Pivotal及同属于Dell Technologies的兄弟企业VMware今天宣布，去年首次发布测试版后，双方将推出基于Kubernetes的Pivotal Container Service容器服务。

这项被称为PKS的服务，旨在帮助企业轻松创建软件容器，将软件应用捆绑在一起，可与运行在任何地方，可以部署到公有云和私有云中。该服务还利用Google首先开发的开源容器编排服务Kubernetes来管理这些容器。

PKS背后的核心想法是，帮助企业将其应用迁移到Google的云平台和VMware的vSphere虚拟化平台，模拟计算机系统以更高效地使用企业数据中心的服务器。

Pivotal团队在一篇博客文章中写道：“当你评估你的企业软件组合时，你有各种应用平台、容器和功能。所以，你肯定会有大量的Kubernetes组合。现在你的工作是为团队提供坚如磐石的、安全的Kubernetes支持。”

PKS本质上是去年由谷歌和Pivotal开发的开源Kubo项目商业版本，它使开发者能够在生产场景中大规模运行Kubernetes。这项新服务的主要优点之一，是它允许用户快速轻松地创建容器，而不必在数据中心配置物理服务器。Constellation Research首席分析师兼副总裁Holger Mueller表示，对于VMware客户来说另一个好处就是他们可以使用现有的基础设施在本地运行容器化应用。

但是，抛开Pivotal和Vmware不说，PKS的发布实际上只是这些企业承认了Kubernetes已经成为容器行业标准编排软件这个事实，Mueller补充道。

“AWS在去年做了同样的事情，”他是指去年12月AWS发布Amazon Elastic Container Service for Kubernetes。“企业需要负载可移植性，因此每个人都需要支持Kubernetes。”

PKS 1.0具有多语音功能，支持vSphere和Google云平台，以及最新的Kubernetes 1.9.2版本。两家公司表示，该平台还具有先进的容器联网功能、集群级安全的多租户服务以及来自Cloud Native Computing Foundation的认证。

PKS的其他功能包括按需配置、企业容器注册表、NSX-T网络虚拟化和全自动操作。