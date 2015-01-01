Gartner：2018年数据中心基础设施投资以节约为本

Gartner调查结果显示，云解决方案（cloud solution）、网络安全（cybersecurity）与分析（analytics）将成为公共部门首席信息官在2018年进行新投资和补充投资的首要技术，而数据中心基础设施（data center infrastructure）则是最为普遍的成本节约项目。

Gartner调查结果显示，云解决方案（cloud solution）、网络安全（cybersecurity）与分析（analytics）将成为公共部门首席信息官在2018年进行新投资和补充投资的首要技术，而数据中心基础设施（data center infrastructure）则是最为普遍的成本节约项目。

16%的政府部门首席信息官表示将在2018年加大对商业智能（BI）与分析的投资；6%的政府部门首席信息官会增加数据管理（data management）方面的支出。

Gartner开展的“2018年首席信息官议程调查”（2018 CIO Agenda Survey）收集了来自98个国家与地区、各主要行业的共3160位首席信息官（包括461位政府部门首席信息官）所提供的数据；并将政府部门的受访者按国家或联邦、州或省（地区）、本地、以及国防与情报进行划分，以确定某个特定层面的发展趋势。

总体而言，对于政府部门的首席信息官而言，数字化转型（digital transformation）是其排名首位的业务重点，其次是安全与治理（security and governance）。

此次调查发现，政府部门认为“数字业务（digital business）/数字化转型”更为重要（占受访者的18%，处于第一优先级），这一比例高于其它所有行业（17%），但国防与情报部门除外（6%）。私营企业则认为“增长/市场份额”最为重要，其次才是“数字业务/数字化转型”。对于政府部门而言，接下来的三个业务重点分别是“安保、安全与风险”（13%）、“治理、合规性与监管”（12%）以及“技术计划/改进”（11%）。

用于实现机构使命的首要技术

在回答“哪项技术投资对于实现您所在机构的使命而言最为重要？”这一问题时，19%与18%的政府部门首席信息官分别提到了“云”与“商业智能/分析”，而11%的受访者则认为是“基础设施/数据中心”）。但国家与联邦层面的首席信息官有所不同，他们将客户关系管理（customer relationship management）排在了第三位。

与其它行业不同的四个类别：

在总体抽样中，虽然“人工智能”（AI）位列前十大技术之一，但并未出现在政府部门首席信息官的前十排名之中（排在第19位）。国防与情报部门是例外情况，该部门中有更大比例的首席信息官提及了“人工智能”（7%），且这一比例高于其它行业（6%）。

相比未将“应用程序接口”（API）列入前十大技术的其它层级的政府或私有部门，更多的联邦或国家层面的首席信息官（4%）认为“API”非常重要。

“云服务/解决方案”与“基础架构/数据中心”总体被30%的政府部门首席信息官排在了前十位，而在其它所有行业，这一比例只有12%。相反，“数字化/数字化营销（digital marketing）”被16%的私有部门首席信息官所提及，高于政府部门两倍以上（6%）。

所有行业都将“物联网”（IoT）排在前十位，但政府部门除外（排在第12位），不过本地政府（用于智慧城市项目）以及国防与情报（其依赖于监测各种活动的传感器数据流）是两个例外。

首要增加的技术投资

与将“云”、“分析”和“基础架构/数据中心”排在实现机构使命重要位置的情况相一致，政府部门的首席信息官还预期加大对以下领域的支出。

虽然只有5%的政府部门首席信息官认为“安全与风险”对于实现机构使命而言至关重要，但17%的政府部门首席信息官将计划加大对“网络/信息安全”方面的支出。这表明，安全性虽然对于政府而言并非一种竞争差异化因素，但却获批了高出历史水平的更多支出，目的在于应对无休止的系统漏洞攻击。