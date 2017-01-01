AI需求助推Nvidia股价大涨 打破营收预期

这也成为Nvidia第四财季实现增长的主要动力。总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的芯片制造商Nvidia今天表示，该季度公司的净利润同比上涨71％，达到11亿美元，合每股1.78美元，涨幅达80％。收入增长了34％，达到29.1亿美元。

人工智能正在推动着来自AWS、Google、Facebook和微软等互联网巨头的大量新服务，而且他们都需要Nvidia公司的图形芯片来为他们的大规模数据中心提供动力。

这也成为Nvidia第四财季实现增长的主要动力。总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的芯片制造商Nvidia今天表示，该季度公司的净利润同比上涨71％，达到11亿美元，合每股1.78美元，涨幅达80％。收入增长了34％，达到29.1亿美元。

这一结果也超出了华尔街此前的预期。分析师此前预计Nvidia的每股盈利为1.17美元，营收26.8亿美元。Nvidia本身预测的收入范围在26亿美元到27亿美元之间。

Moor Insights＆Strategy公司总裁兼首席分析师Patrick Moorhead表示：“Nvidia的营收总额增长了34％，而且每个业务部门都有增长。”

Nvidia还发布了对第一季度的新预期，它预计这个季度的收入将达到29亿美元，比普遍预期的24.6亿美元高出了约2%，毛利率为62.7％，上下浮动0.5个百分点。

这个结果给Nvidia的股票带来了巨大的提升。在盘后交易中，Nvidia股价涨幅高达12％。在正常的交易中，当整体市场再度暴跌的时候，Nvidia的股票跌了4％多，达到每股219.07美元，也就是大约4％或者1000多点。自今年年初以来，Nvidia股价上涨约14％。

Nvidia公司首席执行官黄仁勋表示：“全球的各行各业都在竞相加入人工智能。几乎每个互联网和云服务提供商都接受了我们的Volta GPU”，也就是Nvidia最新一代的GPU。

Nvidia面向视频游戏的主流芯片和系统涨幅最大，同比上涨了29％，环比上涨了11％，达到了17.39亿美元。

但数据中心的销售额实现了最大幅的环比增长，增长了21％达到6.06亿美元。比一年前上涨了105％，超过分析师平均预期的5.52亿美元。

在云端翱翔

大型互联网公司需要专门用于机器学习算法处理的芯片，来为图像和语音识别等服务提供动力。此外，这对于自动驾驶汽车等新兴技术来说也很重要。

Nvidia的标志着这个关键的数据中心市场正呈现出稳定的发展势头。第二季度，数据中心的环比增长平平，Nvidia将其归咎于向新一代数据中心芯片的过渡。第三季度该细分市场的环比增长回升至20％，因此第四季度的增长速度更为积极。

加密货币的挖掘，也需要像GPU这样的高性能芯片，这也是过去一年Nvidia的一个重要市场。但是Nvidia淡化了这个市场的潜力，在财报电话会议上并未提及这部分内容。

没有提及并不仅仅因为这个市场相对较小，而且还存在不确定性和波动性。最近，比特币等加密货币价格下跌，以及中国等一些国家最近对加密货币的管控，引发了投资者对该业务可持续性的质疑。

事实上在第三季度，加密货币矿业从环比减少一半以上达到7000万美元。黄仁勋称这部分的下滑转移到更为标准的游戏计算机，用于这项业务，称“一段时间以后，我们会看到加密货币将成为我们业务的一个小而非零的部分。”

首席财务官Collette Kress在财报电话会上重申：“加密货币趋势可能将保持不稳定”。一些加密货币需求是通过专用芯片和一些游戏芯片实现的，后者的需求促成了游戏芯片的低于日常的库存，但她没有提供与加密货币相关收入的估算。

Moorhead说：“我希望数据中心能够发展壮大，但是对于游戏部分还是比较谨慎的，因为它包括比特币挖掘。很难到ASIC（针对挖矿定制的专用集成电路。）的增长速度有多快。”

Moorhead还指出，汽车业务的增长缓慢，环比下滑8％，仅比去年同期上涨3％。他认为，自动驾驶汽车电子元件的采用速度较慢。

尽管Nvidia的图形芯片似乎仍处于主导地位，但可能会面临更加严峻的竞争。英特尔在11月宣布与长期竞争对手AMD合作，为高端笔记本电脑制造芯片，将英特尔的CPU与AMD的GPU相结合。英特尔还聘请了AMD最近离职的首席GPU架构师Raja Koduri在英特尔担任同样的工作。