PaaS市场发展潜力可期 看各路玩家如何各显神通

我们可以看到随着云计算的深入发展以及企业上云步伐的加快，PaaS市场的爆发只是时间问题。当然，这也有赖于相关厂商以及生态的发展。

至顶网服务器频道 02月07日 新闻消息（文/李祥敬）：2017年年初，数人云也对外宣布已完成5000万人民币A＋轮融资，此次融资由沣源资本领投，云启资本、唯猎资本以及UCloud等A轮投资方继续跟投。

灵雀云于2017年11月宣布完成B轮，该轮融资由腾讯云领投，高榕资本、宽带资本跟投，其他战略投资者跟进，融资总额超过亿元。

2018年1月17日，企业级容器云PaaS平台和解决方案提供商时速云对外宣布，完成近亿元B轮融资，并且资金已经全部到账。本轮融资由泰达科技投资领投，原投资方朗玛峰创投、九合创投、众海投资继续跟进。

通过以上融资新闻，我们不难看出PaaS市场正在一个爆发的前夕。纵观目前的云计算市场，IaaS、PaaS、SaaS呈现了“两头大、中间小”的特点，IaaS市场发展迅猛，市场格局清晰；SaaS市场发展“百花齐放”，唯独PaaS市场不温不火。

平台即服务（PaaS）是一个基于云计算环境，旨在支持应用程序的快速开发，运行和管理。借助PaaS，使用者不需要管理或控制基础云基础设施，包括网络，服务器，操作系统或存储，但是可以控制已部署的应用程序以及可能的应用程序托管环境的配置设置。

在PaaS环境中，服务提供商不仅负责配置和管理较低级别的基础设施资源，还负责提供完全托管的应用程序开发和部署平台。PaaS为开发人员提供了相应的操作系统，数据库，中间件，软件工具和托管服务。PaaS最大的附加值是开发人员完全从较低级别的环境细节中抽象出来，因此他们可以充分关注真正有效的（快速开发和部署），而不用担心可扩展性，安全性和可扩展性更多由PaaS完全管理。

从这样的定义中，我们可以看到随着云计算的深入发展以及企业上云步伐的加快，PaaS市场的爆发只是时间问题。当然，这也有赖于相关厂商以及生态的发展。

未来PaaS市场发展潜力可期

如果说，云计算的IaaS市场已被巨头和先进入者夺得优势，那么PaaS则还是一片蓝海。最近几年，PaaS表现出强劲的发展势头。据IDC最新的全球半年度公有云服务支出指南，在云计算的三个领域——IaaS、PaaS、SaaS中，PaaS规模最小，增长速度却最快。2017年PaaS支出增速五年复合年增长率为32.2%。另一家市场研究公司Gartner则将PaaS细分成几十个领域，每一个细分领域在技术上均走上成熟，开始进入应用和产业化阶段。

从云计算的角度看，大家对IaaS和SaaS相对熟悉，产业规模也不断攀升，但对于云计算三大领域中的PaaS认知却相对薄弱。PaaS通过技术不断创新积累，深入到企业应用领域，赢得市场，为应用交付、资源管理、运维效率、业务支撑提供了基于新一代IT架构的重要支撑体系。

目前PaaS市场相对规模较小，数人云CEO王璞博士认为，这是由于PaaS发展得晚，以Google App Engine为代表的第一代PaaS平台技术在容器技术出现后已经被基于容器技术的新一代PaaS所代替。当前PaaS呈现出应用容器化、服务网格化和行业生态化三大技术趋势。

炎黄盈动创始人、CEO刘金柱认为，PaaS在技术成熟度上落后于IaaS和SaaS，其市场发展相对滞后，发展速度也比较慢。另外，从Gartner的技术发展成熟度曲线来看，虽然PaaS有众多的细类，但是总体上说，在全球云计算技术发展的成熟度上，PaaS也是刚刚到达快速发展期的顶端，基础理论基本成熟，即将进入产业化规模的爬坡期阶段。“从全球范围来看，PaaS市场都要热起来了。”

“相比AWS为代表的IaaS和Salesforce为代表的SaaS，PaaS发展的历史要短些。”王璞说，“但是这并不代表PaaS的发展会慢于IaaS和SaaS，相反随着企业IT云化的深入，用户对云计算的应用的发展将进入爆发期，PaaS的发展空间巨大。”

时速云创始人兼CEO黄启功也表示，从时速云接触的一线用户来看，很多企业已经通过基于容器云PaaS作为底层支持，构建自己业务范畴的行业PaaS/SaaS为其生态内外的合作伙伴提供服务。PaaS 赋能企业战略转型升级的作用日益凸显。

PaaS构筑企业数字化转型新动力

在云计算时代，编程复杂度提高，效率需求增加，但是风险却不断加大。用户对工具或应用的需求集中在表现在两点：一是能更快速地构建云上应用；二是竞争过程中在成本、效率上更有竞争力。而PaaS就是把这些技术进行抽象，屏蔽应用开发风险、提高交付效率的工具。

目前，传统行业客户纷纷上云，这个过程涉及整个IT系统的云化和应用上云。不同于中小企业的直接上云，传统行业客户更多需要通过改造自身IT系统来实现上云。王璞表示，业务系统要想真正实现上云，必须进行架构升级。“传统应用架构与云计算的分布式架构是不一样的，这种异构导致了传统应用上云会遇到很多坎。”

很显然，传统行业客户实现应用架构升级改造就离不开PaaS。PaaS为应用交付、资源管理、运维效率、业务支撑提供了基于新一代IT架构的重要支撑体系。通过微服务架构和应用，开发人员开发的架构和业务一脉相承，落地敏捷开发，IT和业务紧密结合，从而更好地支撑业务创新。

在王璞看来，云计算本质上诉求是什么？就是降本增效，即降低成本提高效率。PaaS可以帮助企业实现真正的应用上云，解决业务问题，真正发挥云计算的效用和作用。“通过大规模的分布式环境来提供整体很强的计算能力，这就是一种降低成本的方式。同时，在IT效率方面，PaaS平台技术涉及应用的开发、测试、运维、交付等，可以显著提升企业应用的管理效率。”

应该说，PaaS本质上是云计算模型中的能力层。相对于SaaS，PaaS就是把构建上层应用场景的能力抽象化、产品化和产业化，降低重复造轮子的风险和成本。其中，抽象化主要回答解决什么问题；产品化主要是满足对应用稳定性、可靠性、性能等产品方面的需求；而产业化主要是产品可以供第三方使用，形成第三方使用的闭环小生态。

黄启功告诉记者，目前双模IT应该是众多企业面对数字化转型的一个常态。对于PaaS平台来说，天然的基础设施＋应用的双重身份属性，也更自然的兼容双模IT的常见使用场景，更好地帮助企业实现数字化转型。“举个例子，我们在某几个项目里均提供了传统应用的部署方式，这其实就是时速云在帮助企业探索双模IT的道路上，摸索出的一种差异化。未来时速云PaaS平台会作为一个开拓者和集大成者帮助企业实现数字化转型。”

目前市面上存在很多开源开源PaaS平台，企业该如何选择呢？黄启功表示，商业PaaS与开源PaaS最大的差异就是：一个是立足于市场现状提供的成熟产品；一个是立足于技术框架的若干技术组件。在当下数字化转型阶段，极少数互联网企业才拥有利用开源框架开发自己的PaaS平台的能力，更多企业无法长期投入人力与物力维护自研PaaS平台。而且对大部分处于转型阶段的企业来说，对于PaaS领域的理解也处于探索阶段。所以选择一家成熟稳定的商业PaaS才是上策。

PaaS市场玩家怎么玩？

既然PaaS市场的潜力如此巨大，于是我们看到PaaS市场的玩家也日渐增加，比如主流的公有云提供商，还有私有云提供商等。

王璞表示，对于公有云提供商而言，IaaS服务是重资源，导致利润率不高。但是PaaS服务是软件服务，其边际成本低，而且IaaS与PaaS具有紧密关系，所以对于公有云提供商而言，PaaS服务的引入会增加自身产品的竞争力，提升利润率。

而对于私有云提供商，他们的角色任务是帮助企业实现应用上云，实现数字化转型。而应用上云离不开业务系统和应用系统的云化，PaaS正好扮演了这样的角色。这个时候，PaaS需要更好地与企业业务进行融合。“技术不跟业务场景结合，便不会产生价值。PaaS要和业务结合，根据业务的需求来解决企业上云的各种问题，支撑业务的创新。”王璞说。

所以，PaaS落地到企业需要与每个行业自身的实践进行结合。王璞表示，PaaS需要更强的行业属性。PaaS的落地需要切实地帮助到企业客户整个IT的流程，从开发到测试到运维，这样的话才能把整个IT效率打通。

黄启功说，时速云提供一个通用地的PaaS技术平台，由于众多行业均有自己独特的理解，我们更倾向于将专业的行业PaaS交给合作伙伴，以及企业主来构建打造。时速云也会更深刻地理解我们需要支撑的行业，并给出对应行业的更加普适化的通用PaaS解决方案。

现在PaaS平台的容器化趋势非常明显，部分处于数字化转型前列的企业已经开始探索或者已经完成Docker落地实践方案。在黄启功看来，2018年将会是容器PaaS快速落地的黄金一年。“本轮融资后时速云将会加大研发力度，加速 ‘PaaS＋‘战略布局，提供基于PaaS的大数据、人工智能、IoT等体系化产品矩阵。紧密联合更多合作伙伴，实现大范围行业的赋能。同时时速云也将会扩大销售团队，继续提升区域覆盖能力。”

王璞对于2018年也表达了自己的期许，他说，行业生态化是PaaS演进的一大趋势，数人云非常注重跟上下游合作伙伴的生态构建，通过合作生态化共同解决云难题，让传统企业都能用上简单、舒心的云计算服务。

目前，数人云先后与宇信科技、高阳金信、首都在线、宇信数据、VMware 、Intel等展开合作，共同落地私有云、行业云，整合行业内云产业链上IaaS、PaaS和SaaS三层资源，为企业客户提供整体解决方案，为客户交付从应用到平台更完善的IT能力，推动企业云化转型。

“数人云与合作伙伴会加速产品层面的融合，产品融合之后加速PaaS在企业中的落地。在落地过程中，我们需要面对的不光是技术挑战，还有对行业客户业务需求的理解。2018年，数人云会一如既往拓展金融、能源等重点行业，降低新技术的使用门槛，紧跟用户需求，帮助他们实现降本增效。”王璞表示。