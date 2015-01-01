数据驱动 协同安全 看VMware与360如何联手打造新一代云安全防护解决方案

面对如此严峻的云安全形势，360企业安全集团与VMware联手在云计算及虚拟化领域展开全方位技术合作，并宣布360企业安全集团旗下VMware平台无代理杀毒产品获得了VMware Ready认证。

至顶网服务器频道 02月01日 新闻消息（文/李祥敬）：随着云计算的深入发展，虽然其推动了整个IT的深刻变革，但是安全问题成为企业上云的重要挑战。特别是在过去几年中，全球范围内云上的数据泄露、攻击层出不穷，由此造成了企业业务的中断以及财产损失。

面对如此严峻的云安全形势，360企业安全集团与VMware联手在云计算及虚拟化领域展开全方位技术合作，并宣布360企业安全集团旗下VMware平台无代理杀毒产品获得了VMware Ready认证。360企业安全集团可支持VMware最新版本vSphere和NSX，全面兼容VMware vSphere 5.0/5.1/5.5/6.0/6.5、NSX6.2.4/6.3.0版本。通过与VMware合作，360企业安全集团将为中国政企客户提供基于vSphere、NSX平台的基础安全解决方案，为用户的虚拟化环境提供安全保护。

据悉，VMware Ready认证是VMware技术联盟伙伴（VMware Technology Alliance Partner）计划的一项联名认证，是VMware公司对其合作伙伴的产品所给予的最高级别认可，通过VMware认证即意味着产品与虚拟基础架构可以无缝互操作，并能满足特定的VMware集成和互操作性标准。其有助于客户轻松识别出已通过认证与VMware基础架构兼容的合作伙伴产品。客户可以使用这些产品和解决方案帮助降低项目风险，并通过定制解决方案实现成本节约。

当前云数据中心的出现让传统的运维管理的要求变得更高、传统的防护手段失效、国家对网络安全提出更多更高的合规要求。而VMware在虚拟化和云技术领域拥有无可争议的优势，360在安全、大数据和威胁情报等方面能力突出，双方的合作可以打造出更好的面向云数据中心和云安全的解决方案。所以，这次推出的云安全防护解决方案非常值得期待。

强强联手 打造协同安全新高度

360企业安全集团专注于为政府和企业提供新一代网络安全产品和服务，集团以 “保护大数据时代的安全” 为企业使命，以“数据驱动安全”为技术思想，创新建立了新一代协同防御体系，全面涵盖大数据安全分析、边界安全、终端安全、网站安全、移动安全、云安全、无线安全、数据安全、代码安全、工业互联网安全等全领域安全产品及解决方案。

360企业安全集团总裁吴云坤

在云环境下，原有可信的边界日益模糊，攻击平面增多。纵深防御与多点协同成为企业安全防御的重点。360企业安全集团总裁吴云坤表示，数据驱动是360企业安全的一个核心技术理念，通过数据驱动，实现可协同联动的安全体系。未来软件定义安全一定是趋势，用云的方式来解决安全问题会越来越普及。“作为中国最大的互联网安全公司，360企业安全集团基于过去在攻防、大数据、互联网，特别是云方面的技术积累，围绕整个数据驱动安全的能力进行集成，为广大政企客户提供安全保障。”

VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华

VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华也表示，安全仍然是上云的头号壁垒，保护云环境已成为当务之急。目前云安全作为整个云生态里面的重要一环，VMware也把帮助企业实现网络和安全转型当成助力企业数字化转型的IT战略性任务之一，为此，VMware推出了NSX平台。

VMware NSX目前拥有2600多个客户，是一个助力客户过渡至数字时代的网络虚拟化安全平台。随着越来越多开发者使用容器，而且在公共云中运行的工作负载比例也不断攀升，VMware NSX正在进行扩展，以便在这些环境中以原生的方式提供全方位的网络和安全服务。

此次VMware与360推出的云安全防护解决方案就是为了帮助企业具备可运营的云安全体系，这种可运营一定是服务型的。这表现为云安全体系是以服务的形式进行交付的，而且要具备足够的弹性，像云一样，具备弹性申请，弹性部署，弹性释放。

吴云坤说，VMware在虚拟化领域的能力跟360在云安全管理和安全运营方面的能力进行协同，为用户构建可靠的低位、中位、高位的云计算保护能力。双方在产品、市场方案层面的合作已经全面展开，将来会有更多更广泛的深层次的合作。“我们认为以客户云安全价值创造和云安全能力建设为导向的产业协同和能力协同是一种务实可行的生态建设模式，也是未来加大力度推动的一种产业的协同方向。”

360企业安全集团高级副总裁曲晓东补充说，360与VMware在市场层面有极强的互补性，互相支持各自主导的生态联盟。比如360继续大力支持VMware vFUROM中国用户大会，而360主办的亚洲规模最大的中国互联网安全大会（ISC大会）也会邀请VMware参与主题演讲分享；360联合VMware发布私有云安全白皮书等等。未来双方在私有云及服务器虚拟化市场将展开广泛的合作和协同联动，为广大用户提供安全可靠的服务。

郭尊华表示，作为中国企业级网络安全市场的领军者，360建立了新一代协同防御体系，涵盖全领域安全产品及解决方案，专注为政府和企业提供新一代网络安全产品和服务。通过与VMware合作，360将为中国政企客户提供基于vSphere、NSX平台的基础安全解决方案，为用户的虚拟化环境提供安全保护。“VMware致力于为中国客户提供更先进的安全解决方案，帮助企业提升安全性能和业务灵活性，加速其业务转型。我们将这种合作模式加深并加宽推向更加广阔的业务市场，服务更多的用户，打造更大的云生态体系。”

写在最后

正是双方的紧密协同，360无代理杀毒产品在最短时间内获得了VMware Ready认证，这足以看出VMware与360对于构建全新云安全生态的最大诚意。而且，随着双方合作的深入，更多、更丰富、更完整的云安全解决方案也会被推出，企业上云将不再有后顾之忧。



