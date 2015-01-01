亮点不断 首届中国高性能云计算创新大赛等你来

近日，中国信息通信研究院、云计算开源产业联盟和中国计算机学会高性能计算专业委员会共同举办首届“中国高性能云计算创新大赛”，旨在推动国内高性能计算的发展，促进云服务商服务质量的不断优化升级，掀起云计算应用创新的大潮。

至顶网服务器频道 01月22日 新闻消息（文/李祥敬）：随着云计算、大数据、人工智能等技术的深入发展，高性能计算呈现出新的特点。基于海量数据的数据分析与挖掘、深度学习、虚拟现实、人工智能等服务不断涌现，特别是GPU凭借在特定场景的强大性能强势崛起，迅速涉足通用计算领域，带来了算力的空前提升。

近日，中国信息通信研究院携手云计算开源产业联盟和中国计算机学会高性能计算专业委员会共同举办首届“中国高性能云计算创新大赛”（以下简称“大赛”），旨在进一步推动国内高性能计算的发展，促进云服务商服务质量的不断优化升级，鼓励行业从业人员和科研人员积极投身云计算应用创新的大潮。

本次大赛由中国工程院院士陈左宁、华中科技大学教授长江学者特聘教授金海、中国信息通信研究院总工程师余晓晖组成指导委员会，特别邀请中国信息通信研究院云计算与大数据所副所长何宝宏、清华大学计算机系教授、中国计算机学会副秘书长陈文光、中科院计算机所研究员 中国计算机学会高专委会秘书长张云泉、中科院计算机所计算机应用研究中心主任赵晓芳担任评审委员会主席，中国信息通信研究院云计算研究部副主任栗蔚、中国电信北京研究院云计算平台研发中心主任王峰担任大赛评审委员。

新一轮变革的风口

母庸置疑，我们现在处于一个计算多样化的时代，近年来CPU的发展遭遇瓶颈，性能提升逐步放缓，但数据的爆炸却愈演愈烈，数据处理能力日益乏力。基于GPU的云计算平台在科学计算、图形渲染、机器学习、视频解码等领域的应用日趋广泛，国内领先的云服务厂商纷纷推出GPU云主机的服务

何宝宏表示，近些年，云计算技术快速发展，逐步取代传统IT架构，成为各行各业信息化创新的首选。随着行业差异化需求的不断增加，云服务商通过云计算平台为行业客户提供了丰富多彩的服务。

本次大赛就是瞄准这些业界出现的新趋势，立足于“创新”和“性能”两个基本点设置了两大赛程，为科研院校和企事业单位以及云计算厂商群雄角逐搭建了巨大的舞台。

大赛为云计算服务商/厂商设计了CPU和GPU云主机性能大赛，并设置A榜和B榜。其中A榜由信通院的CPU和GPU性能评估benchmark测试云服务性能来排序，B榜由专家委员会从提交测试例中选取20个应用场景测试CPU和GPU云服务性能来排序。最后结合A榜B榜排名为参赛厂商颁发多个单项奖。

大赛为科研院校和企业单位设置了高性能计算应用场景赛、性能优化算法赛两项创新赛。应用场景赛参赛要求选手提交自己编写设计的方案，通过在各厂商提供的云主机上运行来检验厂商云主机性能。性能优化算法赛面向深谙云主机高性能优化之道的大咖，只要有想法，就等你来！

目前，加入MAXP黄金战队的云计算服务商/厂商有阿里云、华为、腾讯云、天翼云、UCloud，加入高性能应用场景黄金战队的科研院校和企业单位有北京大学、北京邮电大学、北京工业大学、北京林业大学、北京交通大学。

“大赛旨在鼓励相关科研人员积极投身到高性能创新发展的大潮中，利用高性能云计算技术创新出更多的机器学习、动画动漫、科学计算等应用，并且努力探索云平台性能优化之道。同时，面向云计算厂商和从业人员的‘性能赛’，意在促进云服务商服务质量的不断优化升级，规范我国云计算产业的和谐发展。”何宝宏说。

亮点不断 大赛等你来

据悉，本次大赛，邀请了领域内的多位专家领导组成大赛评委会。经组委会讨论，制定了细致、专业的比赛评审规则。我们以公平公正公开为基本原则，希望参赛的云服务商、高校人员能够在比赛中展示自己最高的专业水平和最傲人的风采。同时也希望大家能在比赛中互相学习，共同进步，不断壮大我国云计算领域高精尖人才队伍的规模。

大赛将于2018年1月- 3月火爆开赛，具体赛程如下：

比赛报名时间为1月9日-28日， 1月29日评选方案，1月30-3月10日进行方案实测，3月11日进行现场赛，3月22日于“2018全球云计算开源大会”现场进行颁奖。

选手参赛期间不仅可以免费使用大赛提供的云主机，更有院士专家亲临指导！入选的优秀方案不仅有5000-20000的现金大奖和免费的云主机使用，还有可能被选入中国信息通信研究院CPU/GPU云主机benchmark测试例集！

我们看到目前不管是云计算还是高性能计算都有众多的赛事，那么中国高性能云计算创新大赛有什么不同呢？栗蔚告诉记者，大赛具有自己的鲜明特点，第一，本届大赛是一个综合赛事，面向高性能计算应用场景和性能优化算法，覆盖面更广；第二，产学研的生态协同，本届大赛面向产业、科研、教育机构，实现了更大范围的人员参与；第三，相关参赛测试成绩会被加入到中国信息通信研究院CPU/GPU云主机benchmark测试例集。

总之，秀出您的“野蛮”性能！云主机的性能，用创新来决定！