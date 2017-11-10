兑现云计算的本质诉求 看数人云如何玩转PaaS

作为PaaS市场的耕耘者，数人云致力于打造基于容器的极轻量级PaaS平台，满足企业双态IT需求，帮助企业构建灵动新IT。在近日举行的2018中国双态运维用户大会上，数人云CEO王璞博士接受了笔者的采访，畅谈了他眼中的PaaS以及数人云的应对之道。

至顶网服务器频道 01月16日 新闻消息（文/李祥敬）：当前云计算的发展不断向纵深发展，IaaS市场基本上大局已定，而SaaS市场呈现百花齐放的状态，唯独PaaS市场呈现不温不火的状态。不过随着容器技术、DevOps、微服务等等正在成为市场的焦点，PaaS市场也在迎来一个爆发期。

数人云CEO王璞博士

作为PaaS市场的耕耘者，数人云致力于打造基于容器的极轻量级PaaS平台，满足企业双态IT需求，帮助企业构建灵动新IT。在近日举行的2018中国双态运维用户大会上，数人云CEO王璞博士接受了笔者的采访，畅谈了他眼中的PaaS以及数人云的应对之道。

PaaS怎么看？

目前PaaS市场相对规模较小，王璞认为，这是由于PaaS发展得晚，以Google App Engine为代表的第一代PaaS平台技术在容器技术出现后已经被基于容器技术的新一代PaaS所代替。

“相比AWS为代表的IaaS和Salesforce为代表的SaaS，PaaS发展的历史要短些。”王璞说，“但是这并不代表PaaS的发展会慢于IaaS和SaaS，相反随着企业IT云化的深入，PaaS的发展空间巨大。”我们也有数据为证，IDC表示，2017年PaaS支出增速五年复合年增长率达到32.2％。

目前，传统行业客户纷纷上云，这个过程涉及整个IT系统的云化和应用上云。不同于中小企业的直接上云，传统行业客户更多需要通过改造自身IT系统来实现上云。在表示，业务系统要想真正实现上云，必须进行架构升级。“传统应用架构与云计算的分布式架构是不一样的，这种异构导致了传统应用上云会遇到很多坎。”

很显然，传统行业客户实现应用架构升级改造就离不开PaaS。PaaS为应用交付、资源管理、运维效率、业务支撑提供了基于新一代IT架构的重要支撑体系。通过微服务架构和应用，开发人员开发的架构和业务一脉相承，落地敏捷开发，IT和业务紧密结合，从而更好地支撑业务创新。

在王璞看来，云计算本质上诉求是什么？就是降本增效，即降低成本提高效率。PaaS可以帮助企业实现真正的应用上云，解决业务问题，真正发挥云计算的效用和作用。“通过大规模的分布式环境来提供整体很强的计算能力，这就是一种降低成本的方式。同时，在IT效率方面，PaaS平台技术涉及应用的开发、测试、运维、交付等，可以显著提升企业应用的管理效率。”

PaaS怎么玩？

既然PaaS市场的潜力如此巨大，于是我们看到PaaS市场的玩家也日渐增加，比如主流的公有云提供商，还有私有云提供商等。

王璞表示，对于公有云提供商而言，IaaS服务是重资源，导致利润率不高。但是PaaS服务是软件服务，其边际成本低，而且IaaS与PaaS具有紧密关系，所以对于公有云提供商而言，PaaS服务的引入会增加自身产品的竞争力，提升利润率。

而对于私有云提供商，他们的角色任务是帮助企业实现应用上云，实现数字化转型。而应用上云离不开业务系统和应用系统的云化，PaaS正好扮演了这样的角色。这个时候，PaaS需要更好地与企业业务进行融合。“技术不跟业务场景结合，便不会产生价值。PaaS要和业务结合，根据业务的需求来解决企业上云的各种问题，支撑业务的创新。”王璞说。

所以，PaaS落地到企业需要与每个行业自身的实践进行结合。王璞表示，PaaS需要更强的行业属性。PaaS的落地需要切实地帮助到企业客户整个IT的流程，从开发到测试到运维，这样的话才能把整个IT效率打通。

数人云的PaaS玩法

王璞告诉记者，作为国内轻量化PaaS的首倡者，数人云具备PaaS层面丰富的产品线，并非常注重产品的落地。通过DataMan OS和EAMS两大产品帮助企业客户建立标准化、统一化、模块化的企业级IT体系，落地敏捷IT能力，推动企业IT全面革新。

DataMan OS利用容器实现应用标准化交付和统一化运维管理，为用户IT系统带来高可用、弹性伸缩。目前，数人云DM/OS数据中心操作系统与成熟稳定的Mesos集群调度工具基础上，已升级支持Kubernetes，数人云产品体系现已支持当前多样化主流编排工具。

EAMS产品基于Spring Cloud微服务开发框架，实现针对微服务应用的统一化服务治理、业务应用模块化，落地敏捷开发，帮助传统企业落地贯穿应用全生命周期的DevOps最佳实践。

除此之外，行业生态化也是PaaS演进的一大趋势，数人云也非常注重跟上下游合作伙伴的生态构建，通过合作生态化共同解决云难题，让传统企业都能用上简单、舒心的云计算服务。

目前，数人云先后与宇信科技、高阳金信、首都在线、宇信数据、VMware 、Intel等展开合作，共同落地私有云、行业云，整合行业内云产业链上IaaS、PaaS和SaaS三层资源，为企业客户提供整体解决方案，为客户交付从应用到平台更完善的IT能力，推动企业云化转型。

“数人云与合作伙伴会加速产品层面的融合，产品融合之后加速PaaS在企业中的落地。在落地过程中，我们需要面对的不光是技术挑战，还有对行业客户业务需求的理解。2018年，数人云会一如既往拓展金融、能源等重点行业，降低新技术的使用门槛，紧跟用户需求，帮助他们实现降本增效。”王璞最后说，“作为PaaS的领导者，不光要敏锐地站在技术的潮头，紧跟技术趋势，还要结合对客户业务的理解，第一时间把这些新技术落地到企业中。”