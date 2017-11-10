甲骨文推出的233个新修复程序含x86服务器补丁但仍然保持对Meltdown沉默

俗称大红（Big Red）的甲骨文对我们的查询又来了一句“无可奉告”。英特尔提供了一个x86供应商如何处理双漏洞问题的表，甲骨文未在表里出现，而不提漏洞就更令人注意了。

甲骨文（Oracle）仍然不提Meltdown 或 Spectre漏洞是否是旗下硬件的问题。

俗称大红（Big Red）的甲骨文对我们的查询又来了一句“无可奉告”。英特尔提供了一个x86供应商如何处理双漏洞问题的表，甲骨文未在表里出现，而不提漏洞就更令人注意了。

甲骨文当然也在运营x86云，我们觉得甲骨文x86云用户希望了解是否会出现中断或服务质量下降的情况。

甲骨文对于Spectre和Meltdown是否对SPARC硬件有影响也是什么都不说。我们曾向富士通询问过其SPARC的情况，富士通称 “我们正在检查SPARC的状态。富士通在有了更新细节后将不断公布有关信息。”

甲骨文在软件补丁方面通常颇为详细，从中大致可以看出其x86修补程序的详情：甲骨文批量季度补丁的预览计划在1月16日（星期二）推出，列出的97款产品里含 “甲骨文x86服务器，版本SW 1.x、SW 2.x”。

Sun ZFS存储设备运营商收到关于10.0级严重性修复的敦促通知，而甲骨文的融合中间件、PeopleSoft、甲骨文零售、虚拟化、通信应用程序和供应链套件的用户则需修补一些9.8级缺陷。

大多数补丁都是针对应用程序（包括甲骨文 游轮餐厅管理应用程序、游轮船队管理应用程序及游轮物业管理系统。没人知道这些应用程序存在吧？），但Solaris 10和11.3操作系统、Java 高级管理终端和Java ME SDK也在其中。