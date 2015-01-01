IDC：2017年第三季度公有云扩张推动全球云IT基础设施收入双位数增长

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第三季度面向云IT——包括公有云和私有云——的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）销售同比增长了25.5%，达到113亿美元。

根据IDC全球云IT基础设施季度追踪报告显示，2017年第三季度面向云IT——包括公有云和私有云——的基础设施产品（服务器、存储和以太网交换机）销售同比增长了25.5%，达到113亿美元。

第三季度公有云基础设施收入同比增长32.3%达到77亿美元，占全球IT基础设施支出的30.2%。私有云收入达到36亿美元，增长13.1%。2017年全球IT基础设施总收入相比2013翻了近一番。传统（非云）IT基础设施收入同比增长8%，尽管过去几年总体呈下滑趋势，但是2017年第三季度传统IT仍然有142亿美元的收入，占到全球IT基础设施总支出的55.6%。

该季度公有云也占到了全球云IT基础设施总收入的68%。公有云基础设施市场中增幅最高的是存储平台，这部分收入同比增长了45.1%，在公有云总收入中占比高达42%。计算平台和以太网交换机公有云IT基础设施收入分别增长了24.8%和23.2%。计算平台在公有云IT基础设施收入中占比43.9%。私有云基础设施收入主要受到了存储平台16.1%同比增长的推动。

IDC计算平台研究总监Kuba Stolarski表示：“2017年是公有云IT基础设施增长强劲的一年，全年都在加速。尽管像Amazon和Google这样的超大规模厂商正在推动最大份额的增长，但同时IDC也在公有云较低层面上看到了强劲的增长，以及私有云在全球范围内的持续增长。短期来看，英特尔和AMD在2017年新推出的平台将有助于推动在云IT基础设施细分市场的升级和基础设施扩展。”

除了拉丁美洲（收入同比增长5%）之外，全球其他地区的云IT基础设施收入都实现了双位数的增长。亚太（不包括日本）和中东欧（CEE）增速最快，分别为50.1%和35.3%。加拿大（22.5%）和西欧（24.6%）的年增幅都在20%以上，美国（18.7%）、日本（17.5%）、中东非洲（15.8%）的增长都在15%以上。

注释：

在全球云IT基础设施市场，当两家或者更多厂商之间的收入份额相差等于小于1%的时候，IDC认定这些厂商处于并列位置。

由于HPE与新华三集团之间现有的合资公司，IDC从2016年第二季度开始以“HPE/新华三集团”在全球范围报告HPE外部市场份额。