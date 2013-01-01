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至顶网服务器频道日本巨头NEC以4.75亿英镑收购英国IT厂商Northgate

日本巨头NEC以4.75亿英镑收购英国IT厂商Northgate

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日本跨国集团ENC公司开出4.75亿英镑，旨在收购英国IT服务供应商Northgate Public Services。

作者：The Register 来源：至顶网服务器频道 2018年1月11日

关键字： Nec

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日本跨国集团ENC公司开出4.75亿英镑，旨在收购英国IT服务供应商Northgate Public Services。

NEC方面是从私募股权公司Cinven手中完成此次收购的，且交易将于本月之内结束。

NEC公司首席执行官Takashi Niino表示，该公司希望借助Northgate掌握的警务技术“建立基于共同业务平台的新型安全解决方案，并进一步开发以英联邦国家为主体的国际市场”。

Northgate公司九成以上业务立足英国本土开展。

在2017年公布的全年业绩初步估算中，Northgate公司表示其税前利润预计为7500万英镑，低于去年的8300万英镑; 营收则预计为6.67亿英镑，较去年上涨7.9%。

去年NEC公司的总体营收则为2.66万亿日元（折合174亿英镑）。

Northgate公司CEO Stephen Callaghan指出，该公司在过去两年当中一直致力于保证自身在运营与财务层面处于良好状态，而这亦使得其成功吸引到了NEC方面的关注。

根据TechMarketView分析师的结论，Northgate Public Services在去年成为公共服务市场上的全球第18大软件与IT服务供应商。

Northgate公司自2014年12月以来一直由Cinven方面所持有，而在此之前其则与姊妹公司NGA Human Resources共同为KKR下辖子公司。

其业务自1969年开始即保持运作，并在英国及印度拥有约1400名软件工程师。

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