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匿名网友2018-10-17 17:16:32

匿名网友2018-10-17 22:22:27

期待！

匿名网友2018-10-18 21:10:49

来来来

微笑

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AGENDA

会议日程

时间 主题 演讲者
09:00 - 09:05 开场视频
09:05 - 09:15 开场致词

陈黎明，IBM大中华区董事长、浪潮商用机器董事长

张磊，浪潮信息董事长、浪潮商用机器副董事长

09:15 - 09:30 大势所“驱” 应运而生
中国服务器市场趋势 		周震刚，IDC中国助理副总裁
09:30 - 10:20 精研致思 科技先行
POWER在中国的技术展望与远景 		胡雷钧，浪潮商用机器有限公司总经理、浪潮集团副总裁
10:20 - 11:00 躬行实践 大有作为
IPS客户实践圆桌对话

主持人：陈翔，科技茱比莉主编

彭真山，中国民生银行信息科技部总经理助理

郑子洲，兴业数金云计算中心总经理

李鸿春，神州数码信息服务股份有限公司总裁

王强，浪潮商用机器有限公司产品总监

11:00 - 11:40 力学笃行 辑志协力
POWER9新技术实践圆桌对话

主持人：张一甲，甲子光年创始人兼首席执行官

张东，浪潮信息总裁助理

胡时伟，第四范式联合创始人兼首席架构师

盖国强，云和恩墨创始人兼首席架构师

田巍，腾讯云黑石产品中心架构师

吴楠，浪潮商用机器有限公司解决方案部总经理

11:40 -12:00 卓于先行 随芯创变
Inspur Power POWER9全线产品发布

张磊，浪潮商用机器副董事长、浪潮信息董事长

胡雷钧，浪潮商用机器有限公司总经理、浪潮集团副总裁

傅斌，浪潮商用机器有限公司副总经理

黄家明，浪潮商用机器有限公司副总经理

浪潮供应链VP

郑小聪，IBM大中华区企业与商业业务部总裁

侯淼，IBM副总裁大中华区硬件系统部总经理

吴伟明，IBM中国OpenPOWER总经理

*会议当天，以实际到场的嘉宾为准

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SPEAKRS

与会嘉宾

浪潮商用机器有限公司与会嘉宾

IBM与会嘉宾

特邀与会嘉宾

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INFORMATION

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