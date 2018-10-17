浪潮商用机器有限公司与会嘉宾

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会议日程
|时间
|主题
|演讲者
|09:00 - 09:05
|开场视频
|09:05 - 09:15
|开场致词
|
陈黎明，IBM大中华区董事长、浪潮商用机器董事长
张磊，浪潮信息董事长、浪潮商用机器副董事长
|09:15 - 09:30
|
大势所“驱” 应运而生
中国服务器市场趋势
|周震刚，IDC中国助理副总裁
|09:30 - 10:20
|
精研致思 科技先行
POWER在中国的技术展望与远景
|胡雷钧，浪潮商用机器有限公司总经理、浪潮集团副总裁
|10:20 - 11:00
|
躬行实践 大有作为
IPS客户实践圆桌对话
|
主持人：陈翔，科技茱比莉主编
彭真山，中国民生银行信息科技部总经理助理
郑子洲，兴业数金云计算中心总经理
李鸿春，神州数码信息服务股份有限公司总裁
王强，浪潮商用机器有限公司产品总监
|11:00 - 11:40
|
力学笃行 辑志协力
POWER9新技术实践圆桌对话
|
主持人：张一甲，甲子光年创始人兼首席执行官
张东，浪潮信息总裁助理
胡时伟，第四范式联合创始人兼首席架构师
盖国强，云和恩墨创始人兼首席架构师
田巍，腾讯云黑石产品中心架构师
吴楠，浪潮商用机器有限公司解决方案部总经理
|11:40 -12:00
|
卓于先行 随芯创变
Inspur Power POWER9全线产品发布
|
张磊，浪潮商用机器副董事长、浪潮信息董事长
胡雷钧，浪潮商用机器有限公司总经理、浪潮集团副总裁
傅斌，浪潮商用机器有限公司副总经理
黄家明，浪潮商用机器有限公司副总经理
浪潮供应链VP
郑小聪，IBM大中华区企业与商业业务部总裁
侯淼，IBM副总裁大中华区硬件系统部总经理
吴伟明，IBM中国OpenPOWER总经理
|*会议当天，以实际到场的嘉宾为准
SPEAKRS
与会嘉宾
陈黎明
IBM大中华区董事长
浪潮商用机器董事长
张磊
浪潮信息董事长
浪潮商用机器副董事长
胡雷钧
浪潮商用机器有限公司总经理
浪潮集团副总裁
傅斌
浪潮商用机器有限公司
副总经理
黄家明
浪潮商用机器有限公司
副总经理
吴楠
浪潮商用机器有限公司
解决方案部总经理
王强
浪潮商用机器有限公司
产品总监
郑小聪 IBM大中华区企业与商业业务部总裁
侯淼
IBM副总裁
大中华区硬件系统部总经理
周震刚 IDC中国助理副总裁
陈翔 科技茱比莉主编
张一甲 主持人: 甲子光年创始人
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