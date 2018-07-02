在数字化业务已成主流的今天，IT基础架构正发生着重大变化，传统IT向云数据中心转变。传统的安全模式已无法为快速变化的应用和日益增长的用户提供足够的保护。

数字化时代，在新的安全法规和等级保护要求下，企业级用户对云安全的需求日益增加。安全威胁随着企业迁移到云端，企业应利用云计算、大数据等方面的红利，护航企业业务安全运行，实现安全能力的可扩展，并用数据来提升安全检测能力，实现更好的威胁防御能力。

在此背景下，中科睿光联手亚信安全等合作伙伴成立云安全生态联盟，进军国产化云计算市场。联盟专注于云计算安全的前沿技术、云安全解决方案的最佳实践等，与业界展开广泛深入探讨。联盟将依托成员单位的技术实力和服务能力，服务行业客户，为企业的数字化转型保驾护航。