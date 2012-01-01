SCUT 真·志在参与队

从DEMO和源代码情况看，代码规范性较好，但完成度不高，建议后续完善作品创意方面，供应链金融场景有一定的新颖性，但整体作品的完成度太低，没有细节描述，建议后续重点补充实现细节。

“伟大的变革――庆祝改革开放40周年大型展览”在国家博物馆正式与观众见面。展览紧扣改革开放40年历程，6个主题内容展区，27个单元，多角度、全景式集中展示改革开放光辉历程、伟大成就和宝贵经验。没有来到现场的你不要着急，从今天起，我们将细数每一个单元，为大家一一解读展馆陈列的内容。现在，让我们把目光投向广袤的农村，从18个红手印开始看看这片“希望的田野”。