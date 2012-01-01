SCUT 真·志在参与队

有才就有舞台 全国大学生金融科技创新大赛

欢迎来到有才嘉年华

ICBC-IBM全国大学生金融科技创新大赛决赛直播现场

经过为期5个多月的赛程，总决赛将于11月23日-25日在北京举行，届时至顶网将进行三天的现场直播，带您亲临“有才嘉年华”之旅，这里有的看，有的学，有的聊，有的玩，有的赢…

“有才小讲座”24日全天5个直播讲座，参与答题，凭才华赢奖品
“Super红人榜”谁是才华红人你来决定

即日起至11月25日12:00，获得身份后，即可为关注的队伍投上宝贵的一票，一次只允许为一只队伍投票，投票后，每隔一小时您可以重新获得一次投票机会，最终结果将于11月25日13:30的颁奖典礼中揭晓。

“有才有话说”您可随时发表看法和建议，贡献才华锦囊，畅聊有才故事
“嘉年华High玩指南”，带您High翻三天
11月23日（19:00-24:00） 24h马拉松开幕及赛事小故事
11月24日（10:00-20:10）
24h马拉松结束 有才小讲座
有才你也来 有才有话说
11月25日（8:30-16:30） 赛事成果汇报及颁奖典礼
选择您的身份，开始狂欢之旅：

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有才嘉年华

欢迎来到IBM和ICBC共同开办的“有才”嘉年华！在这里，不论你是Fintech新星，IT大神、好奇看官、还是助威粉丝，我们邀请你一道，在三天的“有才之旅”中，围观才华比拼、助威有才红人、贡献才华锦囊、获得新鲜知识、赢取才华奖励！现在，开始你的狂欢之旅吧！

有才就爱拼 24h马拉松直播
有才小讲座 11月24日“有才小讲座”整点播出，IBM、ICBC技术大咖畅聊金融科技最in话题。观看小讲座并参加有奖答题，凭才华赢奖品!
有才有话说 才华锦囊刷起来
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有才小讲座 / 有才你也来 凭才华赢奖品
奖品照片

11月24日至顶网将邀请ICBC及IBM专家为你带来热门话题小讲座，分别在五个整点时间开始（ 10、12、14、16、18点），欢迎您准时观看并参与有奖自测题，每组自测题的正确答案就在每组小讲座中，答题期间小讲座只播放一次，如果您错过了记得下次准时关注噢~如果您在答题结束后仍想温故小讲座内容，可以点击下方视频回放区域进行观看。主办方将在每套全部答对的用户中随机抽取3名，获得精美礼品，获奖结果将于11月25日8:30在本区域内公布。

X

小讲座测试题

1.哪种认证方式不适合在支付场景使用 2.截至2018年5月底，工银e支付客户数达到 3.支付趋势描述哪项不准确

X

获奖名单

中奖人姓名 电话号码
奖项名称
李*净 135****5842
李*净 135****5842
李*净 135****5842
李*净 135****5842
李*净 135****5842
奖项名称
王*榈 185****5150

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有才有舞台 Fintech新星哪家强

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嘉年华High玩指南
  • 11月23日
  • 11月24日
  • 11月25日
时间 主题活动
19:20-19:25 主持人开场
19:25-19:30 欢迎致辞
19:30-19:35 开场表演
19:35-19:45 全国大学生金融科技创新大赛-开场致词
19:45-19:55 决赛赛程赛制
19:55-20:00 开赛仪式
20:00-20:30 中场休息
20:30-20:40 ICBC、IBM讲述赛事组织背后故事
20:40-20:50 ICBC、IBM 揭秘技术创新背后故事
20:50-24:00 直播决赛现场
时间 讲座主题 主讲人
9:50-10:00 带你走进一夜奋战的决战编程马拉松现场 至顶网 王聪彬
10:00-10:10 小讲座1：《用支付连接一切》 ICBC 张洋 工行软件开发中心北京研发六部 高级技术经理
10:10-12:00 有才你就来有奖测试
12:00-12:30 小讲座2：《助力主机在API时代轻松开放互联》 周新 IBM z/OS Connect产品拓展经理
冯妍 IBM高级软件工程师
张桢 IBM CSL z/OS Connect研发工程师
12:30-14:00 有才你就来有奖测试
14:00-14:10 小讲座3：《拥抱开放，场景创新》 蔡宏伟 工行软件开发中心杭州研发五部 高级技术经理
14:10-16:00 有才你就来有奖测试
16:00-16:15 小讲座4：《IBM区块链：为智慧业务而生》 赵拴 IBM 软件工程师
16:15-18:00 有才你就来有奖测试
18:00-18:10 小讲座5：《智慧之眼——人脸识别应用》 陈晓蕊 工行软件开发中心广州研发支持部 技术经理
18:10-20:00 有才你就来有奖测试
时间 主题活动
08:25-08:30 主持人开场
08:30-11:30 参赛队作品汇报
11:30-13:00 中场休息
13:00-13:30 全国大学生金融科技创新大赛- 颁奖典礼入场
13:30-13:35 开场表演
13:35-13:40 颁奖典礼开场视频
13:40-14:00 开场致辞
14:00-14:20

颁奖仪式 - 三等奖(10队）

特别奖项
14:20-14:40

颁奖仪式 - 二等奖（3队）

特别奖项
14:40-15:00 颁奖仪式 - 一等奖（2队）
15:00-15:10 颁奖仪式 - 特等奖 （1队）
15:10-15:25 优秀指导教师奖（16队）
15:25-15:30 合唱歌曲-怒放的生命
16:00-16:10 决赛结束致辞
嘉年华现场精彩

向大家介绍了互联网大数据的应用实践

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中国统计信息咨询中心执行主任 江青就数字化治理 和大家进行了探讨

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大赛资讯

创意点亮青春 燃动金融梦想

8月23-日25日，北京IBM中国系统开发中心和ICBC数据中心里多了很多年轻的新面孔。这群年轻人来自全国各大高校，即将参与ICBC与IBM携手举办的“ICBC-IBM全国大学生金融科技创新大赛”。此次齐聚秋意初上的北京，他们通过ICBC与IBM共同创办的这一场为期三天的暑期夏令营，集中了解有关技术开发、金融创新、前瞻科技相关的一切，让自己离创新梦想更近一步。

IBM Z 与花旗银行借助 API 超越客户预期

据俄罗斯卫星通讯社10月23日报道，伊朗驻俄大使迈赫迪·萨纳伊（Mehdi Sanaei）表示，欧盟为与德黑兰进行贸易而成立的金融机制将于11月启动。该机制使各国能够绕过美国制裁。

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