SCUT 真·志在参与队

经过为期5个多月的赛程，总决赛将于11月23日-25日在北京举行，届时至顶网将进行三天的现场直播，带您亲临“有才嘉年华”之旅，这里有的看，有的学，有的聊，有的玩，有的赢…
即日起至11月25日12:00，获得身份后，即可为关注的队伍投上宝贵的一票，一次只允许为一只队伍投票，投票后，每隔一小时您可以重新获得一次投票机会，最终结果将于11月25日13:30的颁奖典礼中揭晓。
|11月23日（19:00-24:00）
|24h马拉松开幕及赛事小故事
|11月24日（10:00-20:10）
|
|11月25日（8:30-16:30）
|赛事成果汇报及颁奖典礼
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科创Model金融与科技创新专家
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从不断采购设备、加重维护成本的传统思维，到软体定义储存的全新章节，IBM 教你如何突破基础架构的局限，跃身成为数据驱动时代的佼佼者！
安全是一件永不可妥协的事情。通过这个游戏，感受无处不在的安全威胁，了解IBM z&LinuxONE如何守卫信息系统安全。
90%全球财富500强以主机为核心平台，最有价值的数据资产就在核心系统中。通过开放互联的主机战略与API，缩短90%的新应用开发时间，助力开发人员轻松调用IBM Z的所有应用及数据。
将机器学习应用于最有价值的核心数据，结合核心系统与其他结构化、非结构化的外部数据源，助力企业获取实时、精准、安全的洞察。来了解机器学习怎么才最能有效利用！
|时间
|主题活动
|19:20-19:25
|主持人开场
|19:25-19:30
|欢迎致辞
|19:30-19:35
|开场表演
|19:35-19:45
|全国大学生金融科技创新大赛-开场致词
|19:45-19:55
|决赛赛程赛制
|19:55-20:00
|开赛仪式
|20:00-20:30
|中场休息
|20:30-20:40
|ICBC、IBM讲述赛事组织背后故事
|20:40-20:50
|ICBC、IBM 揭秘技术创新背后故事
|20:50-24:00
|直播决赛现场
|时间
|讲座主题
|主讲人
|9:50-10:00
|带你走进一夜奋战的决战编程马拉松现场
|至顶网 王聪彬
|10:00-10:10
|小讲座1：《用支付连接一切》
|ICBC 张洋 工行软件开发中心北京研发六部 高级技术经理
|10:10-12:00
|有才你就来有奖测试
|12:00-12:30
|小讲座2：《助力主机在API时代轻松开放互联》
|周新 IBM z/OS Connect产品拓展经理
冯妍 IBM高级软件工程师
张桢 IBM CSL z/OS Connect研发工程师
|12:30-14:00
|有才你就来有奖测试
|14:00-14:10
|小讲座3：《拥抱开放，场景创新》
|蔡宏伟 工行软件开发中心杭州研发五部 高级技术经理
|14:10-16:00
|有才你就来有奖测试
|16:00-16:15
|小讲座4：《IBM区块链：为智慧业务而生》
|赵拴 IBM 软件工程师
|16:15-18:00
|有才你就来有奖测试
|18:00-18:10
|小讲座5：《智慧之眼——人脸识别应用》
|陈晓蕊 工行软件开发中心广州研发支持部 技术经理
|18:10-20:00
|有才你就来有奖测试
|时间
|主题活动
|08:25-08:30
|主持人开场
|08:30-11:30
|参赛队作品汇报
|11:30-13:00
|中场休息
|13:00-13:30
|全国大学生金融科技创新大赛- 颁奖典礼入场
|13:30-13:35
|开场表演
|13:35-13:40
|颁奖典礼开场视频
|13:40-14:00
|开场致辞
|14:00-14:20
|
颁奖仪式 - 三等奖(10队）
特别奖项
|14:20-14:40
|
颁奖仪式 - 二等奖（3队）
特别奖项
|14:40-15:00
|颁奖仪式 - 一等奖（2队）
|15:00-15:10
|颁奖仪式 - 特等奖 （1队）
|15:10-15:25
|优秀指导教师奖（16队）
|15:25-15:30
|合唱歌曲-怒放的生命
|16:00-16:10
|决赛结束致辞
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