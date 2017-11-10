AMD CEO：“沉浸式计算”时代正在到来

保持创新的步伐，已经让计算能力实现大幅增长，这不仅要求半导体工艺技术的持续改进，还需要更好地整合系统组件，改进微架构效率、电源管理、内存集成和软件，AMD公司总裁兼首席执行官Lisa Su这样表示。

保持创新的步伐，已经让计算能力实现大幅增长，这不仅要求半导体工艺技术的持续改进，还需要更好地整合系统组件，改进微架构效率、电源管理、内存集成和软件，AMD公司总裁兼首席执行官Lisa Su这样表示。

在本周举行的IEEE国际电子设备会议（IEDM）主题演讲中，Su呼吁业界共同努力，满足巨大的计算能力需求，不断改善用户体验，并解决全球最棘手的一些问题。

Su在IEDM大会主题演讲中表示：“下一代计算能力，特别是针对消费者来说，实际上是围绕沉浸式计算展开的，这个想法是让很多很多设备与我们相连接。”

Su认为，通过合作让整个行业解决与持续增加的内存带宽延及成本、功耗及模片尺寸相关的挑战。她主张采用具有高效模片间互连、带有高性能、可扩展链路的多芯片架构。

尽管这是一个具有争议的问题，但许多人认为，该行业已经落后于摩尔定律所规定的创新速度。摩尔定律指出，每平方英寸晶体管的数量每18个月会翻一番。Su表示，现在我们需要2.4年才能让每平方英寸的晶体管密度翻一番。此外，模片尺寸越来越大也成为一个经济问题，随着时间的推移，内存带宽也变得不那么高效，SoC的功耗每年增长大约7%。

Su表示，在高性能计算方面，半导体行业不断实现一致的、指数级CPU和GPU性能增长，每瓦特性能每2.4年翻一番。她预计，这部分性能增长中有大约40%是与工艺技术改进相关的。

她说：“在架构和系统方面所做的这些工作是非常重要的，坦率地说，我们有很多机会在这个领域取得进展。”

除了多芯片架构之外，Su还强调了3D堆栈、内存集成和电源管理等成熟领域还有提高性能和改善计算效率的空间。

她在演讲一开始就表示，她对于能够在1992年（也就是她22岁的时候）IEDM大会上获得最佳学生论文奖的25年之后的今天，能够在大会发言感到非常荣幸。

在主题演讲之后的采访中，Su表示，尽管她已经很长时间不做深度研发了，但是能够为IEDM大会做主题演讲还是一件令人非常愉快的事情。Su此前曾经在AMD、Freescale和IBM担任过工程和研发的职位，三年后晋升为AMD的掌舵人。

Su表示：“IEDM是最重要的半导体设备会议，对于博士生和很多关键行业来说，该大会吸引了最好的最聪明的人才，来真正探讨最新的和最重要的发展趋势。”