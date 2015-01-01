 边缘技术的创新：5家走在前沿的公司

各个厂商都在考虑如何从边缘计算中获利——从云提供商到电信公司，再到网络制造商。这五家公司正在为其合作伙伴和客户创造创新的、独特的边缘计算产品，以利用网络边缘的计算优势。

至顶网服务器频道 12月01日 新闻消息：

生活在“边缘”

各个厂商都在考虑如何从边缘计算中获利——从云提供商到电信公司，再到网络制造商。这五家公司正在为其合作伙伴和客户创造创新的、独特的边缘计算产品，以利用网络边缘的计算优势。

AWS

AWS在2016年推出了Greengrass，打造了AWS IoT和AWS Lambda——一项无服务器的计算服务，能够让用于在服务器上运行“无状态”代码，它不捆绑于任何特定的基础设施，能够在被触发的时候随时运转起来。

AWS的服务让开发者编写出能够直接从设备运行的Lambda代码，并且是专门针对离线操作编写的，这样即使与云的连接暂时不可用的时候，也能持续处理IoT数据。AWS公司首席执行官Andy Jassy在2016年第一次宣布推出该服务的时候表示：“虽然利用云来弥补这些设备的磁盘和计算能力相对容易，但有些时候你并不想往返于云端。”

AT&T

AT&T在过去一年中在边缘计算方面做出了巨大投入，推出了将5G应用延迟降至个位数毫秒级的新服务。据AT&T称，降低的延迟和更高的速度再加上5G，将是实现边缘计算的“关键要素”。AT&T还表示，将在2018年年初发布一个新的边缘计算测试区，让企业和开发者能够测试互联应用，例如自动驾驶汽车、增强现实和无人驾驶飞机。

AT&T Labs总裁、首席技术官Andre Fuetsch在声明中表示：“边缘计算满足了云对打破移动设备物理限制的承诺。”

HPE

HPE表示，Edgeline Services Platform以及HPE的“融合”物联网网关系统转为网络边缘设计，将帮助合作伙伴更好地管理和控制（包括物联网设备在内的）边缘处工业连接系统和网络。

HPE公司副总裁、服务器、融合边缘和物联网系统总经理Tom Bradicich表示：“我们在边缘的计算能力很多方面开创了先河，而且随着我们扩展到控制系统，这就是为什么你要在边缘做一些事情的原因。你可以启动、控制和采取行动。最后，客户希望自己采取行动——可能是在工业领域控制机器人手臂。随着你转向物联网边缘的‘物’，你会更接近与启动它、控制它并对它采取行动。”

Scale Computing

Scale Computing正在围绕边缘计算加大投资力度，发布了业界首个专门针对边缘计算环境的超融合系统。HC3 Edge是一个一体化平台，用于运行虚拟化应用而避免了在物联网或者分布式环境中对VMware的需求。该平台采用Scale的Hypercore OS平台，这样合作伙伴就可以跨多个硬件平台提供HCI，从轻量级的物联网设备到更大型的、微型数据中心。

Scale Computing公司首席执行官Jeff Ready表示，HC3 Edge让客户能够受益于HC3基于本地一体机的小体积超融合基础设施，满足边缘要求。他说：“我们看到我们的客户在边缘对HCI有强烈的需求，特别是我们的大型零售、制造和医疗垂直行业，包括物联网采用等诸多因素正在推高需求。”

Vertiv

Vertiv通过“任务关键”战略推进到物联网领域，支持边缘计算物联网，这对于在高压环境中做出快速决策至关重要。

Vertiv在2016年发布了iCOM CMS，一种新的热量系统控制，能够让IT专业人员在较小的IT空间内监控和保护设备，支持边缘计算。这款系统由热量空间中Vertiv的物联网应用支持，让IT管理员能够通过移动设备、Web以及楼宇管理系统看到热量条件和冷却设备性能。