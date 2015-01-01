以创新促发展，中科院与昆明市政府签署全面战略合作协议

为进一步创新院地合作模式，充分转化中科院智慧城市产业联盟的先进技术成果，切实解决昆明市在新时期产业发展过程中遇到的挑战，11月23日，联盟与昆明市政府举行院地合作接洽会，会上双方签订了全面战略合作协议。

为进一步创新院地合作模式，充分转化中科院智慧城市产业联盟（以下简称“联盟”）的先进技术成果，切实解决昆明市在新时期产业发展过程中遇到的挑战，11月23日，联盟与昆明市政府举行院地合作接洽会，会上双方签订了全面战略合作协议，将充分调动联盟资源、挖掘昆明优势，协作创新，共同发展，合力推动区域经济发展迈上新台阶。

本次接洽会得到了昆明市委市政府及中科院的高度重视，中共云南省委常委、昆明市委书记程连元，昆明市委副书记、市长王喜良，昆明市委常委、秘书长柳文炜，昆明市委常委孙涛，昆明市政府秘书长郭希林，以及中科院党组成员、秘书长邓麦村，中科院昆明分院党组书记周杰，国科控股副总经理王琪，中科曙光副总裁任京暘，曙光云计算集团总裁关宏明等出席了接洽会。

依据协议内容，双方将以联盟各科研院所和高新技术企业为载体，以先进计算、大数据、云计算、物联网等关键技术为支撑，聚集滇南信息产业资源，共同打造创新服务平台，引进和培养高端技术和管理人才，发展战略性新兴产业，落实院地合作，加速中科院先进技术转化为促进昆明市经济发展的源动力。

云南省委常委、昆明市委书记程连元表示，借助中科院的先进技术和联盟各成员单位的优质资源，昆明市将加速推进地方经济建设，促进信息产业发展，践行国家“一带一路”发展战略，当好云南经济社会发展的排头兵。

中科院党组成员、秘书长邓麦村指出，与昆明市政府签约是联盟推动两链嫁接、对接院地合作的又一成果。联盟将发挥桥梁作用，促进中科院科技成果转移转化，推动昆明经济转型升级，立足昆明着眼全国，以科技创新推动我国区域经济协调发展。

中科院智慧城市产业联盟秘书长、曙光云计算集团总裁关宏明表示，经过近十年的布局，曙光在协同加速地区经济发展方面积累了丰富的经验，并在促进先进计算、大数据、云计算等前沿技术转化方面亦有领先优势，将联合联盟各单位，助力昆明抢占新一代信息技术发展高地。

同期，在昆明市还将举办中科院智慧城市产业联盟第一届理事会。大会将总结联盟成立半年来取得的丰硕成果，对联盟体制进行梳理，将中科院分散在各院所、各企业内的顶尖科研成果按照重点行业整合形成覆盖全链条、全生命周期的联合解决方案。同时，还将建立涵盖联盟成员、各大院校、政府有关部门的联合专家顾问委员会，充分发挥联盟平台优势，利用分布于全国的院所、企业布局，推动联盟与全国各地建立深入合作关系。此外，联盟还计划启动智慧城市产业联盟全国行活动，并将在2018年内发布代表中科院顶尖技术的联合解决方案与产品。

以创新促发展，中科院智慧城市产业联盟第一届理事会暨昆明市院地合作接洽会的召开将以中科院先进技术推动昆明市建设立足西南、面向全国、辐射南亚东南亚的区域性国际中心城市，打造成为“一带一路”上科技创新与国际合作的重要节点。