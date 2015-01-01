各抒己见 看各行各业如何落地人工智能

近日，首届人工智能计算大会（AI Computing Conference，简称AICC）在京举行。本次大会由中国工程院信息与电子工程学部主办、浪潮集团承办，搭建了一个以人工智能计算为主题的国际性产学研交流合作平台。

至顶网服务器频道 09月20日 新闻消息（文/李祥敬）：日前，国务院印发了《新一代人工智能发展规划》，提出面向2030年我国新一代人工智能发展的指导思想、战略目标、重点任务和保障措施。

人工智能不光是在政策支持方面迎来了快速发展的“东风”，在产业层面，人工智能也进入到一个全新的发展阶段。

近日，首届人工智能计算大会（AI Computing Conference，简称AICC）在京举行。本次大会由中国工程院信息与电子工程学部主办、浪潮集团承办，搭建了一个以人工智能计算为主题的国际性产学研交流合作平台。

AICC有来自中国工程院、百度、微软、阿里、腾讯、英特尔、英伟达、浪潮、讯飞、Uber、旷视、今日头条、平安科技、国家超算中心、清华大学、香港浸会大学、美国印第安纳大学等海内外数十位知名专家围绕AI计算创新主题进行研讨报告，分享了AI在互联网、云计算、超算、安防、医疗、能源、电商、智慧城市等众多行业的创新实例。

众说纷纭话AI

人工智能对于各行各业的影响是颠覆性的，比如金融行业。平安科技大数据高级产品总监、平安深度学习平台负责人王健宗博士告诉至顶网记者，金融行业在AI方面具有广阔的想象空间。

我们知道人工智能技术有三大要素，分别是计算、算法和数据。王健宗表示，从数据的量和质来看，中国肯定是“独霸全球”的。

在算法能力上，人工智能领域，华人的贡献是有目共睹的。再加上中国政府对于人工智能技术的重视，“在全民创业、万众创新的背景下，毫无疑问人工智能是创新中很重要的一块。”王健宗说。

在金融行业，风控与反欺诈是核心，如何保证客户资金安全是关键。在这其中，人工智能技术发挥了重要的作用，另外在金融运营领域，比如营销等，AI也有广阔的应用空间。

王健宗介绍说，平安科技在这方面进行了广泛的探索。在技术研究和储备方面，平安科技拥有20余项前沿新技术，包括声纹识别、图片定损、微表情、图像和语音识别及语义理解。其中，平安声纹是平安科技深度学习团队自主研发的声纹识别引擎，专注于因声识人，能实现智能身份认证，目前已应用在平安银行信用卡电话核查身份，平安产线理赔反欺诈以及 App 登录等 20 多个场景中。平安科技的定损平台「平安好车主」则能通过图片定损技术自动判断受损车辆的基本情况、受损部位以及所需报价，简化车辆的定损流程，提升定损效率。

对于AI对行业的影响，深圳光启高等理工研究院副院长季春霖表示，现在人工智能在金融、自动驾驶等领域有着广泛的应用，可以实现产业效率和服务质量的提升。但是这需要一个深度融合的过程。

“从工业领域到公共安全领域，到生活的各个方面人工智能可以做的事情很多。人工智能在行业中的落地需要相关企业深入行业，而不是浮于表面。”季春霖说。

伴随人工智能的流行，很多公司设立了首席科学家的职位，那么其与CTO有哪些区别呢？

中国移动首席科学家、千人计划专家、大数据与IT技术研究所所长冯俊兰表示，首席科学家其实是一个技术岗位，CTO应该是个管理岗位，负责技术的方向和研发项目。

对于AI落地，冯俊兰也表达了自己的观点，她说，AI落地会涉及两个方面，技术上要真正能够落地，满足业务的需求，业务上要有真正的业务模式运转起来，支撑技术的落地。

“任何的技术落地一定要完成这样一个环路。技术不能关起门来做，要让业务部门理解你是怎样工作的，需要业务部门给你做什么样的补充。因为大部分人工智能项目的落地，其实都是需要人的智能和机器智能组合的，你是需要运营和很多部门支撑的。”冯俊兰说。

中科云丛研发总监李夏风则表示，人工智能技术在行业中的普及，一个是成本驱动，另外就是应用需要满足客户需求。

另外，关于人工智能、机器学习和深度学习三者之间的关系，冯俊兰解释说，机器学习和深度学习是人工智能领域的核心，应该说机器学习是深度学习的一个分支，神经网络是机器学习算法中的一种，只不过这几年发展非常迅猛。

“深度学习会不会被淘汰？就像很多算法随着时间的推移也在不断变化，深度学习本质是线性和非线性组合的变化，从这个意义上来说它是非常广泛的。所以短期内，我觉得它应该是不会被淘汰的，肯定会以各种各样的形式出现。很多年以后，比如说现在很多深度学习的方法，肯定会互补到机器学习这样一个大的基础里面来。”冯俊兰说。

中国移动也在打造智慧网络的概念，在冯俊兰看来，运营商本身就有大量的数据，同时也在发展5G技术。AI是5G网络是非常非常核心和重要的技术。借助AI技术，运营商可以构建自动化网络，实现网路的优化运维。“以数据为基础去做AI算法，实现我们承诺的下一代网络，我觉得是必不可少的。”

众说纷纭AI教育

既然AI如此重要，相关人才建设变得非常重要。冯俊兰表示，人工智能要进入到基础教育当中。人工智能很难讲清楚，很多概念要普及，需要有一批人真正把这个技术能以生动的方式，能以孩子们可以理解的方式覆盖下去。

“AI教育进入到教育体系是非常必要的，但是需要考虑如何让孩子接受。打好AI基础，当孩子到了一定的年龄之后才可以用这些工具实现真正的领域内的创新和工程上的落地。”冯俊兰说。

季春霖则表示，我们要搞清楚人工智能的教育到底是教小孩去学人工智能，还是用人工智能的方法去教育孩子学别的东西，两个方面要分析清楚了。因为人工智能本身是可以用来提高人的学习能力的，我们通过人工智能可以让他在学的时候减少投入的成本，更快的达到专业的水平。

现在人工智能的人才培养有点炒作的成分，王健宗说，学编程是可以的，学创新思维是可以的，但是在AI人才上急功近利就不好了。“人工智能也好，基础IT能力也好，不是培训几天就能学会的。”

在李夏风看来，AI人才分为两类，一类是技术人才，一类是应用人才。技术人才是通用的，但是应用人才要根据所在行业的具体情况进行分析。

冯俊兰补充说，学以致用，融入知识本身的需求，进行基础创新，才能给AI人才培养提供更大的发展空间。