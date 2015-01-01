回顾过去 展望未来 超融合市场到底怎么走？

所谓回顾过去，才能知未来。我们不妨回顾一下过去一段时间内，超融合市场的发展，透过市场的发展历程，我们可以对于未来超融合市场的走向有个大致的认识。

至顶网服务器频道 09月08日 新闻消息（文/李祥敬）：毋庸置疑，超融合市场已经不再是一个概念炒作，而是实实在在的一个巨大市场。君不见现在超融合市场的玩家何其多。所谓回顾过去，才能知未来。我们不妨回顾一下过去一段时间内，超融合市场的发展，透过市场的发展历程，我们可以对于未来超融合市场的走向有个大致的认识。

追根溯源，超融合基础架构（简称"HCI"）起初是受到Google、Facebook等大型互联网公司通过软件定义技术构建大规模数据中心的启发，让企业IT基础架构具有互联网级别的弹性。通过在同一套单元设备（x86服务器）中具备计算、网络、存储和服务器虚拟化等资源和技术，为企业实现可扩展的IT基础架构。之后业界又将其扩展到了产品形态、系统级优化等更高层次。

从超融合的定义当中，我们可以看到超融合涉及了众多的技术领域，因而其玩家也非常多，既有以联想、浪潮、中科曙光为代表的服务器厂商，又有以戴尔、华为等为代表的IT厂商，还有以VMware为代表的软件厂商，以及Nutanix、书生云为代表的专业的超融合厂商。

虽然每个厂商都有自己的超融合设备，并宣称自己的产品如何如何好，但是大家殊途同归，其本质就是为了帮助企业具备极具弹性的IT基础设施。当然，各路市场玩家在丰富了整个超融合市场的同时也给予了用户更多的选择。而且市场中不乏对于超融合的“真知灼见”，我们透过这些观点，也会对超融合市场有更为全面且深刻的认识。

比如在天地超云副总裁谢红军看来，超融合的流行有其必然性，但是如果将超融合进行泛化，其实并不利于市场的发展。谢红军认为，超融合既是一种技术，也是一种产品，又是一种解决方案，而最终它是以一个平台和系统的方式出现。

而书生云CEO王东临表示，超融合是一种整机柜交付的方式，更是一种产品形态，代表让企业IT基础设施开箱即用的用户体验，以及用户无需管理维护超融合机箱内设备的新型运维方式。超融合还为“去TCP/IP”等技术革命提供了一个技术改革特区。万亿规模的IT基础设施市场将来会有80%以上都是以超融合方式交付的。“就像今天大家都买电视机整机而不会买电子元件然后用电烙铁组装一样。”

所谓英雄所见略同，虽然各家的产品在功能特性具有自己的特点，但是大家对于超融合在实现客户价值上还是非常有共识的。正是基于业界的共识，我们看到整个超融合市场的繁荣。IDC的数据显示，超融合基础架构系统是融合和集成系统市场内增长最快的细分市场。2016年超融合架构市场展现了惊人的高增长。

同时，用户对于超融合的接纳度也在显著提升。从众多的落地案例，我们就可以看出来。华为FusionCube超融合基础设施中标了中国光大银行融合架构二级资源池建设项目；川财证券选择使用QingCloud超融合一体化设备，部署了一套云计算平台，将部分备用系统和测试系统迁移到云计算平台上；书生云超融合机柜中标凤凰大数据中心项目等等。

可以说，超融合的落地案例数不胜数，这无疑推动了超融合市场的健康发展。超融合厂商在帮助企业落地超融合设备中丰富了自身的实践，而企业在部署超融合设备中也促进了业务的发展。这是一个双赢的过程。

在可以预见的未来，超融合市场仍然会快速发展，毕竟超融合开创了云时代IT架构新的交付方式。我们并不能单一说超融合实现了什么意义，其承载的意义需要与其应用场景进行对应。目前，超融合的应用场景还在被不同的厂商去拓展，但是一个不可否认的现实是超融合在帮助企业应对云时代的IT变革方面正在发挥越来越重要的作用。

超融合架构拉近了企业业务与IT基础设施的距离，因此我们有理由相信超融合架构具有强大的生命力，也期待超融合市场的各路玩家为用户提供更多多样化的超融合设备。