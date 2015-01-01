花钱不算技术，省钱才是！

能耗已经成为IDC运营的TOP问题，数据中心的电费开销甚至超过IT设备的购买成本，IT设备如何最大程度做到节能减排是解决这个问题的关键。

选购服务器的用户在定下大方向来以后，总会为一个不大不小的问题——“节能”而头疼，能耗已经成为IDC运营的TOP问题，数据中心的电费开销甚至超过IT设备的购买成本，IT设备如何最大程度做到节能减排是解决这个问题的关键。

花大价钱购置的服务器设备如何做到单机功耗不能超过经济瓦数？风扇要能节能调速？还得支持休眠特性... ...当用户提出这些的时候，就是在要求供应商提升服务器的隐性能力，价格自然也不断攀升。华为将用户的需求分解，并做出响应设计，一对一的解决问题：使CPU电源效率达92%，PSU（供电模块）效率提升至94%；风扇设计能够满足线性无极化调速；支持休眠与唤醒方案，并由软件实现... ...

绿色节能的理念已经贯彻了华为服务器产品的整个生命周期。Purley平台服务器从器件到整机、从单点技术到系统设计，为客户提供智能化完整节能技术方案。在产品开发与设计阶段，真对前文提到的三个问题，华为工程师在器件筛选、环路参数设计上控制单机功耗，并分析损耗；在风扇调速方面，对产品进行热设计建模分析，选型高效风扇；在用户的休眠需求下，进一步细化休眠等级，设计更科学的休眠与唤醒周期... ...进一步地，产品成型后，华为坚持高要求的产品功能验证与优化，包括验证各级效率，优化参数；实测风扇节能效果，改进验证特征；验证休眠特性... ...绿色节能理念的实际实施让服务器在产品的认证与验收环节“顺风顺水”，轻松满足电源达标效率，整机功耗限制在要求范围以下；风扇节能调速，能有效支撑整机各负载时的节能要求；实现三级休眠，可高效节能... ...

节能已经成为华为服务器产品的核心竞争力，这点恰好满足客户对于服务器节能的关键需求，目前Purley平台服务器相比上一代服务器的能效比提升30％，可为大中型数据中心一年节省电费788万。那么具体华为是怎么做的呢？

华为Purley平台提供的动态节能技术包括：DEMT动态节能、部件休眠、供电关相、PID节能调速等等。

根据资源利用率，动态节能

华为服务器动态节能技术DEMT能够自动监控当前服务器资源使用情况，并动态调整服务器运行状态，按需求供电，将服务器用电损耗降到最低，使单台机架服务器在不同业务负载下一年节省1357度电。

华为服务器的处理器、内存采用多相供电，根据业务负载情况灵活控制VRM多相电源的打开和关闭，大幅提高服务器CPU和内存的供电转换效率，效率提升幅度达到5％～8％。

华为服务器支持调频调压技术，操作系统能动态调整CPU频率和供电电压，通过降低处理器损耗降低服务器整机功耗，通过调频调压技术，在服务器低负载时降低CPU频率和电压，降低CPU的漏电损耗和开关损耗，大幅度降低处理器功耗。

PID节能调速技术根据服务器的硬件配置、部件型号、资源占用率、温度阈值、环境温度等参数，综合做风扇调速的节能算法，更加节能、更加静音降噪。

空闲状态不空耗，高效供电保节能

华为服务器的部件休眠技术包括：CPU C-state休眠、硬盘休眠、电源模块休眠，等部件休眠。其中，处理器较长时间处于空闲状态时，会触发C1/C3/C6/C7等休眠状态，单处理器深度休眠后的功耗可降低50%以上；硬盘休眠依据IO数据读写检测，适时关闭机械硬盘电机，进入休眠状态，单体硬盘的功耗可以降低到1~2瓦左右。

华为服务器使用高效DC-DC转换电源芯片，VR及主要电源的转换效率可达95%，相比业界普通服务器产品的电源效率提升3%；并采用80Plus白金、钛金等级的PSU电源模块，效率高于业界普通电源6％以上，产品满足Energy Star、环保节能认证，等服务器节能标准。

华为Purley平台提供的整机节能技术包括：功耗封顶、启动低功耗、HVDC供电、节能热设计、虚拟化等节能技术。

精准封顶、自启低功耗、精准送风实现副服务器最佳效能

华为服务器提供业界领先的功耗封顶技术，可实现快速、精准功耗封顶操作，有效提高机房供电效率，提高机柜设备密度，降低机房维护费用。同时，消除异常情况下的散热不足和供电不足等风险，提高业务可靠性。

华为服务器的启动低功耗技术包括：硬盘错峰上电、刀片错峰上电、CPU关核技术，确保服务器上电过程的功耗低于系统下的运行功耗，消除上电瞬间电流过大带来的供电风险，同时为用户节省了电费。

HVDC高压直流供电可实现供电效率提高15％，同时解决低压直流供电带来的大电流问题。除此之外，华为服务器还提供HVDC与220VAC混合供电方案，不但大幅提高供电效率，同时确保供电N＋N冗余，提高产品的可靠性。

华为服务器的智能化节能热设计方案，能够通过采集实时温度和功耗信息，配合环境温度和业务负载压力，实现风扇节能调速和精确送风，同时实现服务器整机功耗最低，噪声最小。

支持高性能虚拟化技术，大幅提高资源利用率。华为服务器支持高性能虚拟化技术，大幅度提高服务器资源的利用率。配合虚拟机管理与迁移技术，服务器CPU的平均占用率可以提高10％～30％以上，实现服务器硬件资源整合，减少服务器使用数量，提高系统的资源利用率，有效节能20％～50％。

据了解，新一代华为服务器全部满足能源之星、国家环保认证、CQC节能等认证，全面实现无铅化设计，无毒害物质。Purley平台通过将动态节能技术与整机节能技术结合，能有效实现节能目标，直接降低用户购置设备的资金门槛。华为通过领先的服务器节能减排技术，帮助客户实现高性能、低功耗、高可靠、低成本的绿色数据中心。