Nvidia旗下各平台大幅增长 第二季度表现超预期

Nvidia周四发布了第二季度的财务业绩报告，其表现轻而易举地超过了市场预期，Nvidia旗下各平台上均有大幅增长。

至顶网服务器频道 08月11日 新闻消息：Nvidia周四发布了第二季度的财务业绩报告，其表现轻而易举地超过了市场预期，Nvidia旗下各平台上均有大幅增长。

半导体巨头Nvidia公布的非GAAP每股收益为1.01美元，营收为22.3亿美元。

华尔街之前曾推测每股收益为70美分，收入为19.6亿美元。

总部位于加利福尼亚州圣克拉拉市的Nvidia一年前的非GAAP每股收益为53美分，收入为14.3亿美元。

首席执行官黄仁勋在一份声明中表示，“ NVIDIA GPU计算的采用正在加速推动业务增长。数据中心收入增长了2.5倍之多。越来越多的汽车、机器人、出租车公司都选了我们的DRIVE PX自主驾驶计算平台。游戏是世界上越来越受欢迎的娱乐形式，而我们是增长最快的游戏平台GeForce和Nintendo Switch背后的强大动力。

首席执行官还特别强调了NVIDIA公司的AI创新，包括用于深度学习的Volta GPU。

他表示，“我们本季度向一些主要AI客户大批量发了Volta 的货。现在是AI时代，NVIDIA GPU成了AI的大脑。”

NVIDIA提到本季度数据中心分市场的一些AI相关亮点，例如旗下新的NVIDIA DGX AI超级计算机产品线的推出，Facebook上大量安装了该产品。NVIDIA在第二季度还宣布了推出NVIDIA GPU云平台，为开发人员提供一个用于AI开发的软件套件。

NVIDIA本季度数据中心收入创历史新高， 达4.16亿美元，同比增长175％。NVIDIA表示，超大规模和云客户对深度学习训练和加速GPU计算的强烈需求推动了数据中心的增长以及对HPC、DGX AI超级计算和GRID虚拟化平台需求的增长。

Nvidia还强调提到与VW及百度的合作关系，该合作关系将令AI更加深入到两个公司的机构里。Nvidia本季度的汽车收入为1.42亿美元，同比增长19％。

Nvidia同时还指出，密码币价格的上涨导致了OEM GPU销售需求的增加。

至于第三季度，Nvidia表示，预计收入为23.5亿美元，增幅为负2％。