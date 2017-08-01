至顶网

网站导航
量体裁云SAP与成长型企业共话云端管理之道 SAP与成长型企业共话云端管理之道 Business ByDesign(以下简称ByD)是中小型企业和分支机构的最理想选择
SAP

量体裁

SAP与成长型企业共话云端管理之道

Business ByDesign

管理在云端，高效低成本

SAP云ERP解决方案――Business ByDesign(以下简称ByD)是中小型企业和分支机构的最理想选择。这一综合型的SaaS解决方案支持财务、人力资源、销售、采购、客服、供应链等企业全部业务环节，并且随着您企业的成长随需扩展。快速实施及较低的总拥有成本更是值得青睐。一个应用程序、一个操作界面，学起来简单、用起来容易。中小企业飞身云端管理，就这么轻松。

三百六十行戏说Business ByDesign

  • 第一期：专业服务领域
  • 第二期：批发分销和零售
  • 第三期：离散制造

SAP Business ByDesign云ERP，帮专业服务行业练就硬功夫！

古往今来的服务业，虽说赚钱的手段各不相同，但管理的痛点确也大同小异。如果宋朝就有SAP Business ByDesign，镖局也能华丽转身，运营高枕无忧。 更多详情>>

量体裁云――专业服务领域云ERP在线论坛

回顾

SAP Business ByDesign云ERP携手神州云计算，共同打造专业服务领域专属ERP

SAP Business ByDesign四格漫画
SAP Business ByDesign四格漫画

Business ByDesign最佳实践

SAP Business ByDesign是Skullcandy业务扩张的有力催化剂

SAP Business ByDesign是Skullcandy业务扩张的有力催化剂

SAP Business ByDesign是Skullcandy业务扩张的有力催化剂

Skullcandy作为世界一流的音响和游戏体验公司，致力于将色彩和活力注入到电子消费产品中，激发人们尽情享受生活，通过创新、音乐和运动帮助人们实现更多乐趣。这样一家有创造力的公司一方面努力打造全球品牌文化、价值和内涵，一方面非常看重实施一直的流程，建立可靠的运营保证。SAP Business ByDesign帮他们实现了这样的梦想。
SAP+爱尚优居，成就小门窗的大梦想

SAP+爱尚优居，成就小门窗的大梦想

SAP+爱尚优居，成就小门窗的大梦想

定制化服务在互联网模式下也可以做到物美价廉，其关键在于如何把小批量的个性化用户需求整合起来，快速反应，通过工业化生产的方式降低成本。然而这一切的关键就在于信息系统。SAP Business ByDesign帮助爱尚优居从前台销售端到后台生产端全面打通，并且通过ByD的行业经验来规范流程，减少管理层的试错恩。
支持楷腾医疗亚太区业务快速扩张

支持楷腾医疗亚太区业务快速扩张

支持楷腾医疗亚太区业务快速扩张

楷腾医疗是全球感控领域的领导者。随着业务的不断扩张，企业管理面临越来越大的挑战。SAP Business ByDesign的应用，使得企业可以实现产品质量全程追溯，提高客户满意度，同时企业上下高效协同，能够快速响应业务变化，进而为企业的进一步发展奠定良好基础。

Business ByDesign方案宝典

精彩活动

第二届论道新技术上海CIO高峰论坛

2017年8月10日，坐标魔都上海，畅享网为企业CIO 量身打造“颠覆·创新 IT决胜未来”暨第二届论道新技术上海CIO高峰论坛又来啦，本次论坛是由上海市经济和信息化委员会、上海国有资产监督管理委员会指导，重点关注人工智能、虚拟现实、容器技术、区块链等热点技术话题。深度分享优秀企业的实践案例，通过从“创新技术探索”、“创新技术应用”两大板块深入交流辅导，势必让你对“新技术”落地路径有深刻的领悟，助你打造企业最佳IT应用实践，决胜未来。 了解详情

第二届论道新技术上海CIO高峰论坛

AMD锐龙Pro桌面处理器：性能与性价比兼顾 提供更佳的商用解决方案AMD锐龙Pro桌面处理器：性能与性价比兼顾 提供更佳的商用解决方案AMD锐龙Pro桌面处 参与活动

©北京第二十六维信息技术有限公司版权所有.
京ICP备15039648号-7 京ICP证161336号 京公网安备 11010802021500号