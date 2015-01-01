“岂止于强大” 烽火加速ICT布局，FitServer V5新品服务器正式发布！

2017年7月21日，烽火在武汉举行了"岂止于强大"2017烽火服务器新品发布会。烽火FitServer V5服务器，面向新一代数据中心管理架构，搭载了全新英特尔至强可扩展处理器，有效提升服务器产品的性能。

至顶网服务器频道 07月21日 新闻消息：2017年7月21日，烽火在武汉举行了"岂止于强大"2017烽火服务器新品发布会。烽火FitServer V5服务器，面向新一代数据中心管理架构，搭载了全新英特尔至强可扩展处理器，有效提升服务器产品的性能。

发布会现场，云集了湖北省武汉市各厅局委办、行业及电信运营商客户、产业链上下游合作伙伴、ICT媒体记者等各行各业嘉宾，大家共同见证了烽火服务器新品发布仪式。会上，烽火科技集团副总裁何书平表示，ICT时代的到来，对于高性能、智能化的计算平台提出了更高的要求。随着Intel的Purley新平台发布，烽火同步推出基于Purley新平台的一系列服务器产品，将为客户提供更好的服务和体验，创造更高的价值。

合作伙伴代表，Intel数据中心事业部中国区渠道市场总监Benjiamin Yan，为大家详细解读Intel Purley可扩展平台的新特点。作为烽火重要的合作伙伴，Intel携业界十年来最高性能的计算平台，与烽火展开深度合作，共同开拓行业市场。

客户代表，楚天云大数据事业部总经理熊威表示，烽火服务器和存储产品目前在楚天云的运营中表现优异，在双方的共同努力下楚天云项目正蓬勃发展，全面推进湖北智慧城市建设迈向新的台阶。

烽火服务器产品线总监谭保军，为大家详细介绍了新一代烽火服务器的独特优势，让与会人员见证了"岂止于强大"的FitServer V5服务器系列产品，其产品拥有强劲性能、极致密度、敏捷运维、智能降耗、自主安全等一系列特点，实现全方位运维和能耗管理。

烽火新一代服务器，对计算、存储、网络、异构进行全面加速，相比于上一代计算平台性能提升65%。同时在运维管理方面，通过开放第三方接口、一键式调优、智能故障诊断、批量部署及固件检测等方式，为运维管理提供智能支持，可视化管理界面大大降低运维难度，且可二次开发实现智能管控。在动态能耗管理方面，通过采集模块、运算模块对信息进行分析学习、计算仿真和指令传达，使得服务器基础能耗降低10%。为了满足数据中心对空间的诉求，烽火还发布了业界最高密度3U14刀的刀片产品，相比于传统机架服务器，有效节约了80%的空间。在人工智能领域，烽火还推出了1U4GPU，4U8GPU服务器，全面支持NVLink互联技术，大大提升了浮点计算性能。本次烽火发布的全新系列产品涵盖R系列机架服务器、H系列高密度服务器、B系列刀片服务器， G系列GPU服务器，全方面满足客户的部署和应用需求。

面对IT与CT行业的双重变革，烽火积极探索并加速ICT转型，布局互联网、云计算、大数据等新兴信息领域产业，在云应用、云平台领域已处于行业前沿水平。随着烽火新一代服务器的发布，将加速企业的智能化转型，推动智慧计算进一步发展！