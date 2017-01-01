联想ThinkSystem系列是一个涵盖了服务器、存储和网络系统的完整解决方案，以实现端到端客户体验的优势，真正做到了性能优异、灵活可靠的完美结合。ThinkSystem产品家族不仅拥有跨平台和多工作负载的优异性能，且拥有业界领先的灵活性与可靠性。SD530兼具刀片式服务器的效率、密度及机架式服务器的价值与简洁性，是迄今为止最具适应性的服务器，同时兼备高密度及卓越的灵活性，拥有最大计算容量，不仅在重要的企业工作负载环境下表现优异，在高性能计算和人工智能方面同样可圈可点。