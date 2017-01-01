2017联想ThinkSystem & ThinkAgile发布会暨TechWorld'17商用分会在上海世博中心隆重召开，大会以"让计算更智慧"为主题，为来宾展示了AI时代的行业变革趋势以及联想在人工智能技术...详细 »
7月12日，伴随着英特尔®至强®可扩展处理器家族的发布，联想也在第一时间发布了10款全新的ThinkSystem服务器产品，产品类型覆盖塔式、机架、刀片、高密度服务器等...详细 »
联想集团执行副总裁、数据中心业务集团总裁Kirk Skaugen：如今，联想正在从客户体验、数据中心和公司本身进行着变革。联想拥有遍布全球的供应链，坚持以客户为中心的服务，积极开发稳定性极高的产品，在第三方调研中，联想在客户满意度上排名第一。同时，联想不断开发创新敏捷的产品，包括今天发布的ThinkSystem和ThinkAgile，继承IBM x86服务器优良的传统，带动数据中心的变革。落脚于联想自身，我们的客户市场不断细分，销售呈稳定增长；加上全新的营销、管理团队以及全新的供应链和质量管理，联想不断以自身的变革推动整个行业的变革发展。收起 ˆ
独立经济学家，经济学博士，产业经济学博士后，民建中央经济委员会副主任马光远：智能化是这个时代最大的主题，全球经济都在转变的过程中，对于中国经济，无需过度悲观或过度乐观，而是要把握每一个到来的风口，抓住科技革命的本质数字化来去做事，相信全球经济真正的风口仍然在中国。对企业应对的六点建议：深刻认识到中国经济风口的转换，转变思维，忘记过去，重新出发；抓住中国经济下一个最大的风口：创新，以创新为抓手实现企业竞争力的全面提升；中国进入消费和科技飞跃的时代，消费和科技是财富的两大主旋律；抓住第四次工业革命、人工智能以及大数据带来的重大产业机遇，占据全球产业链微笑曲线的中高端；在互联互通的时代，企业之间要形成战略伙伴，战略合力是智慧时代决胜的关键；从产业而言，中国的零售、食品、健康、文化、娱乐产业将勃兴，人工智能和互联网将是新一波财富浪潮的支点。收起 ˆ
联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧：数字化是智慧化的基础，联想具备了算法、行业、计算、和数据四方面的能力，助力企业数字化转型。除了提供基于联想AI平台的通用人工智能算法之外，联想还提供针对不同行业不同业务场景AI算法；对于企业的数字化转型诉求，联想提供详尽的咨询服务以及双态IT行业解决方案；今天较早发布的ThinkSystem和ThinkAgile以及一系列的创新解决方案，能为强大计算力提供支持；联想LeoStor、LEAP等数据全生命周期的解决方案，帮助企业收获数据资产带来的价值。通过HPC在全球的实践，智慧工厂、智能制造大数据工业及企业智能解决方案收获的广泛好评，以及平安城市解决方案的不断探索，联想正在为企业赋能，在转型进程中赢得数字经济红利。收起 ˆ
联想集团副总裁、数据中心业务集团超大数据中心业务总经理朱培兰：联想在各方面都有部署，包括医疗、能源等领域，也做了各种尖端科研的部署。联想高性能计算是全球成长最快的超算供应商，超算成长率为17%。联想今天取得的成绩得益于在HPC领域多年的积累，同时，联想也不断出新一代HPC产品。联想以丰富的高性能计算来引领AI。
联想集团副总裁、企业服务云计算研究室及5G研究实验室负责人黄莹：在AlphaGo赢得围棋比赛的背后，是人工智能(AI)成功的四大因素：ABCD，即：算法的创新，广泛的行业应用，强大的计算力，大数据量。而对于ABCD的主要推动力来说，算法上的深度学习是最大的推动力之一。企业对人工智能充满了期望，而如何做好人工智能还存在较大的挑战，如如何采集大批量数据，如何找到具备行业知识的人工智能专家，如何利用开源框架等。联想在人工智能这条路上做了很多准备，利用积累的超算经验，及针对GPU等的加速软件，打造了一个人工智能平台，包括语音识别、语义理解、图像识别等，均为基于联想数据平台、深度学习所打造，联想的训练平台所利用的工具，同样是利用了超算经验。收起 ˆ
联想集团数据中心业务集团中国区销售副总裁李国庆：整个世界都在加速。ThinkSystem 26款现代化产品的诞生，就是为了满足“更快”这一需求。它是面向未来的、可维护的高性能平台，同时还能保证强大的安全性。ThinkSystem已经在42项性能基准测试中创造了世界纪录。其中的14个服务器产品在性能和可靠性方面表现出色，7款存储产品显著降低了存储成本，5种网络交换机优化了云性能。另外，为了让企业能更轻松得迁移到云端，联想推出了专为面向未来数据中心设计的ThinkAgile，保证了敏捷性、使用简便以及客户的颠覆性体验，令企业能通过软件定义存储和网络开展业务创新。收起 ˆ
联想集团数据中心业务集团中国区首席架构师毕巍：近一两年来，随着AI技术和大数据不断成熟发展，联想帮助企业进行智慧化转型，积累了大量的行业应用经验。联想的“智慧化”能力体现在能为行业提供新的解决方案的智慧应用及智慧平台，以及分布式计算和智慧互联为代表所形成的技术解决方案。任何的智慧化其实前提是数字化。联想的愿景是找出新技术赋能企业的可能性，为企业提供“稳敏”双态IT的咨询服务及IT规划，帮助企业找到新技术与业务结合的契机。通过在智能制造、智慧医疗、智慧城市、智慧农业等领域的实践，联想正在持续完善智慧化的生态建设。收起 ˆ
童夫尧现场演讲
华大会现场高朋满座
发布仪式
嘉宾展区参观爆满
现场展区一角
著名经济学家马光远现场演讲
|时间
|题目
|演讲人
|14:00-14:10
|欢迎致辞
|Kirk Skaugen
|14:10-14:30
|决胜数字经济时代
|马光远
|14:30-14:50
|联想，让计算更智慧
|童夫尧
|14:50-14:55
|Think System & Think Agile 发布
|14:55-15:05
|变革源自内芯
|Erik Reid
|15:05-15:30
|未来已来，联想下一代数据中心产品震撼来袭
|李国庆
|15:30-15:55
|AI，驱动未来变革的新动力
|朱培兰&黄莹
|15:55-16:20
|智慧行业解决方案引领行业智慧变革
|毕巍
|'16:20-16:30
|NVIDIA GPU 赋能全行业人工智能发展
|Jams Zhang