 Rackspace推出Pivotal Cloud Foundry托管服务，并试水Google Cloud Platform管理测试版

Rackspace将很快为三大公共云提供商以及Managed Pivotal Cloud Foundry提供管理服务。

至顶网服务器频道 07月19日 新闻消息（文/编译）：

2017年7月18日——格林尼治标准时间14:10（东八区标准时间22:10）

Rackspace表示，它正在与Pivotal合作，将其的Cloud Foundry作为托管服务提供给客户。该公司还计划在9月份推出Google Cloud Platform的管理服务测试版。

根据Pivotal协议，Rackspace将在任何公共或私有云端管理Pivotal Cloud Foundry并提供支持。 Rackspace一直在建立其支持网络战略，并为Amazon Web Services和Microsoft Azure提供服务。

事实上，Google Cloud Platform测试版的出现让Rackspace成为了三大超级云提供商的支持商。

Pivotal Cloud Platform用作云原生应用程序的企业开发人员工具。“财富”100强中已经有超过三分之一的企业是Pivotal的客户了。

Rackspace表示，其管理的Pivotal Cloud Foundry服务将包括：

升级、发布和服务集成管理。

多个云选项与跨私有云和Amazon Web Services、Google Cloud Platform、OpenStack的Rackspace管理Pivotal Cloud Foundry。

保障99.99％的正常运行时间和15分钟应急问题响应的支持和服务水平协议。

Rackspace的Pivotal托管服务已经全面上市。该公司表示，它将为Managed Google Cloud Platform推出测试版，并为Google Customer Reliability Engineering提供支持，晚些时候会公布更多详细信息。