PowerVM＋PowerVC 看IBM Power Systems助力企业云化资源管理
开放融合 看IBM如何帮助企业构建云管平台
IBM专家解读企业云部署的必然性
中国银联资深专家围绕OpenStack的选择、落地和运用发展过程中的一些关键点进行介绍。
江西农信技术专家深度解析开发测试云异构统一管理的优势之处、并进行针对性的可能性分析，同时澄清两个常见的认识上的误区。
云计算时代让企业在IT基础设施方面有了更多的选择，比如服务器和虚拟化技术等。或许我们对于常见的x86服务器和虚拟化技术比较熟悉，但是你知道吗？IBM Power Systems在帮助企业实现资源池化并构建云平台方面也有着自己的独到之处...了解更多 »
随着云计算的发展，企业需要越来越多与云计算打交道，比如私有云、公有云、混合云等。在与云计算打交道的过程中，就不可避免地涉及管理的问题。在云计算的管理显然离不开云管理平台，所谓云管理平台是一种管理公有云、私有云和混合云环境的整合性产品...了解更多 »
云计算时代让企业在IT基础设施方面有了更多的选择，比如服务器和虚拟化技术等。或许我们对于常见的x86服务器和虚拟化技术比较熟悉，但是你知道吗？IBM Power Systems在帮助企业实现资源池化并构建云平台方面也有着自己的独到之处... 了解更多 »
云计算时代让企业在IT基础设施方面有了更多的选择，比如服务器和虚拟化技术等。或许我们对于常见的x86服务器和虚拟化技术比较熟悉，但是你知道吗？IBM Power Systems在帮助企业实现资源池化并构建云平台方面也有着自己的独到之处...了解更多 »
云计算时代让企业在IT基础设施方面有了更多的选择，比如服务器和虚拟化技术等。或许我们对于常见的x86服务器和虚拟化技术比较熟悉，但是你知道吗？IBM Power Systems在帮助企业实现资源池化并构建云平台方面也有着自己的独到之处...了解更多 »
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两分钟揭秘Cipher Health如何改善医疗服务体验？
CipherHealth 打破云趋势，提高性能并降低成本
光大证券基于IBM Power实现计算资源池化 实践证券业云计算可行路径
阜新银行双活灾备中心，斩获人民银行科技发展奖三等奖
多元世纪构建国内首个powerlinux大宗商品交易云平台
借助IBM Power8，Cipher Health 基础架构月度成本减少超过50%，数据库分析工具运行时间缩短88%，由6小时减少至30分钟，支持实时大数据处理...详情 »
医疗技术公司CipherHealth联合创始人表示"我们看到IBM Power Systems 交付的功能是之前基于云的基础架构的五倍，而成本仅为之前的一半。"...详情 »
光大证券基于IBM Power实现计算资源池化，提升测试云平台的工作效率，缩短了测试周期，将测试环境的准备从1天缩短至1分钟，并降低了主机、网络和数据库等多岗的的人力成本和电力成本...了解更多 »
借助IBM Power Systems可以实现现有的2-3倍云端现有服务，且不会超出预算，Cipher Health的数据库得到极大改善，分析工具运行时间 6小时减少至30分钟，实现了5%或者10%的改善。了解更多 »
医疗服务技术公司 CipherHealth 如何在控制成本不出现大幅增长的情况下扩展其基础架构，从而有效支持不断扩大的客户群和产品组合？了解更多 »
光大证券基于IBM Power实现计算资源池化，提升测试云平台的工作效率，缩短了测试周期，将测试环境的准备从1天缩短至1分钟，并降低了主机、网络和数据库等多岗的的人力成本和电力成本...了解更多 »
阜新银行通过IT改造同城双活数据中心的建设，实现两地三中心，大大提高IT系统可靠性，降低了业务当机风险...了解更多 »
多元世纪交易云平台采用IBM一整套解决方案，来支持云平台搭建。提高了部署效率、降低投入成本方面，用户的系统上线周期从1个月缩短至1小时... 了解更多 »
专家说系列 －银行业：轻量级云基础架构技术在商业银行的运用
专家说系列 －证券业：券商如何构建弹性而敏捷的云基础架构
PowerHA双中心双活解决方案介绍及演示
借助 Power Enterprise Systems，驾驭云端
为什么虚拟化至关重要
虚拟化解决方案-PowerVM 介绍及演示
随需扩容的 Power 企业资源池
基于 OpenStack 技术的高级虚拟化管理平台-PowerVC
招银云创基于 PowerVM 的金融云解决方案
虚拟化既能指挥和分配资源，同时又能隔离不同的工作负载，因此是推动发生此类模式转变的最重要的作用力。这种应用分割能力可确保对资源优先级分配提供有效支持，是企业实现云及其他新愿景的前提条件。了解更多 »
Power8 基于固件的虚拟化解决方案-PowerVM，具有业界最高安全等级，单核可分 20个微分区，支持不同服务器间在线迁移分区，灵活、自动化配置及管理资源，有效降低运维成本。了解更多 »
Power 企业资源池方案可在集群服务器之间灵活调配计算资源，有效减少备份资源浪费，从容应对业务高峰，提高资源利用率，降低 IT 运维成本。了解更多 »
基于 Openstack 技术的高级虚拟化管理平台，全面支持部署、监控、管理、备份、迁移大规模虚拟化资源。可无缝融合进客户现有的云管理平台，实现跨平台异构管理。了解更多 »
招行 5年的实践中，1/3 的虚机超过 2年没有重启，一半的虚机 1年没有重启，还有高端服务器上线至今都没有重启过。Power 在资源的动态扩展和回收都具有极高的稳定性和可用性。了解更多 »
基于 OpenStack 社区版定制开发的 IaaS 云管理平台-StartCloud
企业级私有云管理平台
Hurwitz & Associates 思维领导力白皮书混合云服务如何解决 CTO 所面临的五大关键挑战
POWER8 能够实现哪些优势充分利用全球领先的性能、开放性和成本高效性
提升基础架构性能和灵活性并削减成本利用 IBM ®POWER8®实现您的全部业务潜力
ITIC 2016年全球服务器硬件和服务器操作系统可靠性调查结果：IBM Power Systems 结果汇总（更新于 2016年 1月）
IBM联合 Hurwitz & Associates 进行了一次CTO圆桌讨论。参与讨论的 8家不同规模的企业涵盖了政府和私营领域，以及云服务提供商和代理商。此次圆桌讨论突出强调了与CTO有关五个关键问题，并探讨了 IT 领导者如何使用混合云技术解决这些问题。了解更多 »
IBM POWER8 处理器系统在事务处理量高的工作负载、安全与合规性、任务关键的工作负载、大数据方面具有强大优势，可以使您的系统快速从海量结构化信息和非结构化信息中提取洞察力，无缝扩展 IT 基础架构。了解更多 »
在这个数据驱动的世界中，贵企业需要能够快速识别新的机遇并据此采取行动。这意味着需要具有一个开放、快速、灵活且可扩展的基础架构，Power8 的基础架构能够以比您的竞争对手更快的速度应对任何问题。了解更多 »
ITIC于2008年进行其首次"全球服务器硬件和服务器操作系统可靠性调查"以来，IBM Power Systems 连续数年在每个类目的可靠性方面位列第一。另外，IBM Power Systems 的安全性也连续八年位列首位。了解更多 »
借助新的 IBM Power Systems™ E850C、E870C 和 E880C 以及基于OpenStack的云管理和开源自动化功能，客户能够加速实现其IT云基础架构的转型，同时实现转型期间的极大灵活性...了解更多详情 »
即日起，每5个Power5处理器内核，或3个Power6处理器内核，或2个Power7处理器内核，即可转换为一个Power8处理器内核的激活码！