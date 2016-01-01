当 今云计算已经成为企业不可回避的发展潮流，但是对于有些行业客户来说，由于自身业务的特殊性并不能直接拥抱云计算，他们需要渐进式的"上云"过程。为此，针对这些客户，借助新的IBM Power Systems 以及基于OpenStack的开源云管理平台，客户能够在确保关键应用稳定运行的同时，加速实现其IT云基础架构的转型，同时实现异构资源统一管理。IBM Power Systems可支持企业实现三步上云的计划，"优化虚拟化，构建Power私有云"，"实现IaaS平台，构建完整功能的云管平台"，"探索混合云并创新业务"，轻松玩转云端。