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今天，英特尔在全球同步发布了其最新一代服务器处理器英特尔至强可扩展处理器。集成了包括AVX-512、Mesh架构、QuickAssist、傲腾固态盘、Omni-Path架构等众多创新技术的英特尔至强可扩展处理器，被英特尔给予很高的评价，称其为十年来最大技术飞跃。
正如预期一样，英特尔处理器几乎能够为全部x86类服务器提供支持，而各大供应商亦争相涌入了这场由Skylake至强SP产品线领衔的全新派对。
2017年7月12日，伴随着最新一代英特尔至强可扩展处理器（代号为"Skylake"）发布，浪潮在北京正式发布新一代服务器M5系列产品，全线升级到Intel最新计算平台。
无边界计算，华为对于智能时代的计算思考。基于华为在服务器市场的耕耘，以及合作伙伴的助力，FusionServer V5是华为的诚意之做。
2017年7月12日，中国北京——戴尔今日发布下一代全球畅销的服务器产品组合，以帮助各个规模的企业推进数字化转型。戴尔PowerEdge服务器历经14代演进，始终坚持以卓越技术持续创新，不断引领时代前进。
五款全新思科UCS服务器已经正式亮相，然而出于某些原因，Storage Review在不久之后撤回了相关报道。根据目前的情况来看，思科公司似乎打算削减其刀片服务器产品线的方案数量。而处理器配置方面尚未公布，显然是为了等待英特尔方面的最新公告。
中科曙光率先推出了搭载英特尔全新可扩展处理器的双路机架、四路机架、高密度及刀片共计二十余款服务器新品，并在北京首次新品亮相。
新华三集团正式宣布，推出基于Intel最新一代处理器 Skylake的全新一代工业标准服务器产品，凭借满足不同场景需求的敏捷性、全方位的安全特性、始终如一的优异品质，以新计算平台打造企业数字化转型新体验。
7月12日，英特尔在全球同步发布了其最新一代服务器处理器英特尔至强可扩展处理器。集成了包括AVX-512、Mesh架构、QuickAssist、傲腾固态盘、Omni-Path架构等众多创新技术的英特尔至强可扩展处理器，被英特尔给予很高的评价，称其为十年来最大技术飞跃。