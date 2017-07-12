2017-07-12 17:40:02

今天，英特尔在全球同步发布了其最新一代服务器处理器英特尔至强可扩展处理器。集成了包括AVX-512、Mesh架构、QuickAssist、傲腾固态盘、Omni-Path架构等众多创新技术的英特尔至强可扩展处理器，被英特尔给予很高的评价，称其为十年来最大技术飞跃。