HPE投资OpenStack初创公司Platform9

Platform9是一家提供内部部署的、基于OpenStack的（由一个云软件层管理）基础设施初创公司，该公司在去年实现了惊人的增长。本周三，该公司透露，刚刚完成了C轮融资。

至顶网服务器频道 06月29日 新闻消息：Platform9是一家提供内部部署的、基于OpenStack的（由一个云软件层管理）基础设施初创公司，该公司在去年实现了惊人的增长。本周三，该公司透露，刚刚完成了C轮融资。

这轮融资规模达到2200万美元，是由Canvas Ventures领投，HPE也参与其中，让Platform9能够继续扩展业务。据首席执行官Sirish Raghuram介绍，该公司在去年实现了收入300%的增长，客户群360%的增长。

Raghuram表示：“这一切都是由今天的市场推动的，企业正在努力探索云端之旅。你拥有很多传统的VMware环境，和使用多种公有云的开发者，试图将这一敏捷性带入所有部署中，这些部署都分散在很多孤岛中。”

他说，企业需要一种更简单的方式来操作从开源技术构建的混合环境。

“我们的产品与当今的市场需求产生共鸣，”他说，这就是“支持OpenStack用于基于VM的工作负载，Kubernetes用于容器，这覆盖任何一种硬件。”

这家位于加州桑尼维尔的初创公司提供Kubernetes容器编排技术，这一技术最早是在Google开发的，其方式和在OpenStack云操作系统方面所做的类似：通过软件即服务的模式。

这一方法为合作伙伴提供了一个便携式的、一体化的解决方案，可以用来部署两种由于操作复杂性而在渠道中受到阻碍、但却很受欢迎的技术。

Raghuram表示，Platform9正在OpenStack和Kubernetes上运行205个企业云。这种关系让企业可以在客户发现任何故障之前就检测出客户环境的问题。

他说，HPE的投资尤为重要。

虽然HPE把自己的OpenStack业务卖给了SUSE，但是首席执行官Meg Whitman“一直很清楚，让混合变得简单，这对他们来说很重要。”

Groupware Technology是Platform9的合作伙伴公司，该公司云解决方案实践经理Daryl Harrington表示，他的公司看到DevOps团队面临要管理云原生环境时的压力越来越大。

“我们的客户需要简单的、可扩展的解决方案，可以运行在多个云环境上，而当很多厂商都不提供与其他云生态系统的集成时，这就不是一件容易的事情。”

与Platform9的合作，让Groupware能够帮助客户快速且轻松地跨基础设施部署、管理和维护混合云。

“然后IT团队就可以释放出来，专注于解决核心的业务问题。”