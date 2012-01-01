让计算变简单 | 京东眼里的华为服务器

京东是中国最大的自营式电商企业，交易量巨大，每年的618、双十一、春节等大促期间，在线业务的稳定可靠性都面临极大挑战。

至顶网服务器频道 06月27日 新闻消息： 京东是中国最大的自营式电商企业，交易量巨大，每年的618、双十一、春节等大促期间，在线业务的稳定可靠性都面临极大挑战。华为，是京东的服务器供应商之一。京东商城总架构师，基础平台负责人刘海锋，我们来看看他是怎么看待华为服务器的。

京东商城首席架构师表示：京东跟华为展开了技术领域广泛的合作，华为为京东提供敏捷的数据中心解决方案并为京东提供了大量的服务器设备，服务器运行稳定、故障率极低，为保障在线业务的稳定运行提供了可靠保障。

京东眼里的华为服务器

那么，问题来了：华为服务器是如何做到高质量的？

可靠性是设计出来的，华为服务器从元器件选型、工程设计、严苛测试等三大方面，进行端到端的质量管控：

● 在元器件选择上 采用降额设计与选型，确保元器件的可靠性边界条件远高于实际工况的环境条件。

● 在工程设计能力上 华为服务器有10多年的工程设计能力积累，比如散热、抗振、信号及底层软硬件一体化调优。

● 在严苛测试上 华为服务器出厂前经历1.2万项软、硬件测试及全球300多家认证，其中含有恶劣环境、安规、EMC(Electro Magnetic Compatibility)、HALT(Highly Accelerated Life Test)等多项高标准测试。

华为服务器的高质量带来低水平的故障率，从而极大的减少了运维工作量，最大化业务在线时长，提升了投资回报率。

华为服务器，持续创新，让计算变简单。



