 5·18国际经济贸易洽谈会启幕曙光立志投身雄安智慧新城建设

5月18日2017中国·廊坊国际经济贸易洽谈会在河北廊坊拉开帷幕。会议期间，河北省委书记赵克志、省长许勤会见了中科曙光总裁历军一行，双方围绕雄安新区的规划与建设进行了深入探讨。

5月18日2017中国·廊坊国际经济贸易洽谈会在河北廊坊拉开帷幕。会议期间，河北省委书记赵克志、省长许勤会见了中科曙光总裁历军一行，双方围绕雄安新区的规划与建设进行了深入探讨。

（中科曙光总裁历军在大会上介绍曙光“城市云”）

会谈期间，历军向河北省领导介绍了曙光智慧城市的建设理念，即以城市云为核心参与智慧城市建设，通过“1+2+3”的城市云计算建设模式，以一种更加智慧的方法实现资源共享及业务协同。

许勤对曙光的建设理念表示高度认可，特意莅临曙光会议现场展区，进一步深入了解曙光所展示的新型智慧城市关键技术，并期待可以与曙光展开进一步合作。

（中科曙光总裁历军为河北省省长许勤讲解曙光产品）

随着对云计算、大数据分析技术的研发需求上升到国家高度，科技驱动创新、科技创新蓄能经济发展，使智慧城市建设成为社会发展转型的新机遇。尤其是以习近平同志为核心的党中央做出设立河北雄安新区的战略选择时，在提出的关于雄安新区规划的七个方面重点任务中，首先提到了建设绿色智慧新城、提供优质公共服务。

作为智慧城市建设效果最显著的企业，曙光从“城市云”概念的提出，到发布数据中国加速计划，建设“百城百行”云数据中心，并创新性提出“城市云连锁”，构建“城联网”让全社会共享数据价值，曙光“城市云”一路走来可以说是中国“智慧城市”建设推进的缩影。目前，由中科曙光参与建设的城市云中心已经累积达到40多个。

同时，中科曙光作为新一代信息技术的创新开拓者，以及“中科院先进计算技术创新与产业化联盟”、“中科院智慧城市产业联盟（筹）”的理事长单位，是中科院创新链、产业链“两链嫁接”的杰出代表，其参与联盟旗下的诸多先进技术、方案及应用产品都有望助力雄安新区智慧城市的建设。

“继深圳、上海两个经济比较集中的地区之后，雄安将成为一个关键的经济新区，城市级的数据资源服务平台是雄安新区管理和信息经济发展必不可少的基础。我们有理由相信，雄安新区的建设将成为中国区域建设的标杆。”历军表示，曙光也希望可以为推动雄安新区的智慧城市建设、满足人民群众信息化需求、提升城市管理服务水平做出贡献。