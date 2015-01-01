 中科曙光历军会见斯里兰卡来华代表 布局“一带一路”南亚信息带

中科曙光总裁历军在京会见了来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的斯里兰卡国家代表，双方就落实“一带一路”高峰论坛成果、进一步加强在智慧城市等领域的合作展开讨论。

2017年5月16日，中科曙光总裁历军在京会见了来华出席“一带一路”国际合作高峰论坛的斯里兰卡国家代表——重大任务合作部部长萨拉特·阿穆努加马（SarathAmunugama）及斯里兰卡驻华大使卡鲁纳塞纳·科迪图瓦库（KarunasenaKodituwakku），双方就落实“一带一路”高峰论坛成果、进一步加强在智慧城市等领域的合作展开讨论。

会上，历军为斯方代表详细介绍了曙光参与智慧城市建设的丰富经验。作为城市的基础硬件数据中心，曙光城市云计算中心能够向政府部门、机构和企业提供各类高品质的云计算服务、数据服务和智慧应用服务，更在支撑城市信息化的过程中不断优化和改进，帮助城市用数据来运营、决策、管理、创新，最终实现智慧化建设。

斯方对中科曙光的技术实力充分肯定，感谢以中科曙光为代表的中国企业支持斯方信息化建设，并期待着曙光把更多的智慧城市、大数据、数据中心建设经验引入本国，推动本地数字化产业发展、造福本国人民。历军表示，中科曙光很高兴可以参与斯里兰卡的信息化建设，并希望曙光的中国信息化建设经验，能给斯里兰卡的信息基础设施及应用提供帮助。

斯里兰卡地处21世纪海上丝绸之路印度洋航线的中心位置，拥有得天独厚的地缘优势，具有良好的发展前景。近年来，得益于国内局势稳定，以及“一带一路”实施推进，斯里兰卡经济实现快速发展。与之相比，该国信息化建设较为落后，信息化基础设施及应用水平亟待提升，以匹配自身经济发展以及对外服务。

与斯里兰卡的合作同时也是曙光布局“一带一路”信息化建设的关键落子。未来，中科曙光希望利用自身的技术和资源优势，把智慧城市、大数据等应用方向引入斯里兰卡，尽最大的可能发挥服务能力并挖掘数据价值，推动公共服务便利化，实现公共服务便捷化，使斯里兰卡充分发挥“丝路驿站”的效应。同时，曙光还将与斯方通力协作，在后续人才培养和服务方面给予长期支持，高效服务斯里兰卡以及周边国家。

“中国与斯里兰卡的合作将为全球化发展铺设友谊之路。”历军表示，中科曙光作为中国领先的IT企业和“国家队”成员，不仅时刻准备分享自身的创新和实践经验，更在业务布局和对外拓展方面积极走出去，为继续深入开展“一带一路”合作共建贡献自己的价值。