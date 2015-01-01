HPE没有放弃OpenStack！发布Helion OpenStack 5.0

如果你认为HPE已经退出云业务，这不能怪你。毕竟在2015年底，HPE放弃了自己基于OpenStack的Helion云。然后在今年年初，所有HPE的OpenStack开发者都迁移到SUSE。所以，HPE放弃了云、特别是OpenStack，说拜拜了吗？不是的。

至顶网服务器频道 05月12日 新闻消息：如果你认为HPE已经退出云业务，这不能怪你。毕竟在2015年底，HPE放弃了自己基于OpenStack的Helion云。然后在今年年初，所有HPE的OpenStack开发者都迁移到SUSE。所以，HPE放弃了云、特别是OpenStack，说拜拜了吗？不是的。

本周在波士顿举行的OpenStack峰会上，HPE发布了HPE Helion OpenStack 5.0，这个基于基础设施即服务（IaaS）的云是构建在OpenStack Newton代码库上，并遵循API标准和服务。因为OpenStack的开放API，正是很多企业青睐OpenStack的重要原因之一，所以这是一个大事件。

特别是，Helion OpenStack 5设计旨在让私有云成为企业已有混合基础设施的核心。有了这种私有云作为你混合计划的基础，你可以获得所需的敏捷性和可靠性，以改善性能、经济性以及进入市场的时间，同时最大限度利用你的数据中心、服务器和应用。简而言之，这是旧IT和新IT的最好的时代。

Helion OpenStack 5.0的特色之一就是对OpenStack Newton进行了升级。这是针对提高可扩展性和弹性设计的，支持更广泛的工作负载。特别是这其中包含了原生的容器编排功能。HPE让你可以在Docker、Kubernetes和Mesos上运行自助式服务的容器。

此外，新的裸机多租户网络可以让多个用户安全地共享一个OpenStack域。这让你的管理员可以在这个域内创建各种裸机和虚拟化计算机点，在租户网络上进行通信。此外，新的Helion还集成了基于SUSE Ceph的对象存储。

新的Helion是围绕着SUSE与HPE开发团队合作的第一个成果。SUSE产品管理、云和系统管理总监Peter Chadwick在OpenStack峰会上表示，“SUSE正在把HPE生命周期和可扩展性与SUSE的初始设置的优势融入到最佳的OpenStack发行版中。”

那么HPE扮演什么角色？好吧，让我来问你。安装和维护OpenStack是否让你感到烦恼？这就是HPE可以帮助你的地方，他们有HPE Pointnext。

这就是HPE最新重新定义的服务部门。它结合了HPE的咨询和支持服务，有25000名专家，覆盖各种技术领域，每年为超过11000个成功的数字转型项目提供综合的专业知识。

HPE将从今年夏季提供这个新的HPE Helion OpenStack。HPE产品营销经理Brian Besand在博客中这样写道，“HPE仍然致力于OpenStack，我们拥有能够帮助你改变IT服务交付方式的解决方案和专业知识。”