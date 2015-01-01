OpenStack：更少的成本，更多的成效

两年一度的OpenStack峰会在OpenStack基金执行会主席Jonathan Bryce的讲话中拉开帷幕。他表示：“现在我们正处在一个转折点上，此时我们正在向第二代云转变。”OpenStack正在领跑。

至顶网服务器频道 05月09日 新闻消息：两年一度的OpenStack峰会在OpenStack基金执行会主席Jonathan Bryce的讲话中拉开帷幕。他表示：“现在我们正处在一个转折点上，此时我们正在向第二代云转变。”OpenStack正在领跑。

到底有哪几代呢？第一代出现的时候技术尚不成熟，还需要专家建筑师、工程师和开发人员的辅助。只有大型的技术公司诸如eBay和雅虎才有能力实施。第二代产品对小团队来说则很容易开发和管理。因此，小型公司可以节约更多的成本。

具体来说，OpenStack的OpenStack部署量同比增长了44%。OpenStack目前在合球拥有超过500万个计算核心。

OpenStack要如何对此进行管理呢？Brocade战略联盟负责人Mark Presti说：“最重要的是，当你将OpenStack与几乎所有其它开源项目进行比较时，你将会发现OpenStack显得更快、更广以及更成熟。”

OpenStack市场份额增长的另一个原因是它不再局限于数据中心，而是在努力成为边缘计算的一个要素。Bryce举例道：“OpenStack已经涉足的一些领域，是公共云无法处理的一套新领域。通过在其演进早期就采用IPv6寻址和网络功能虚拟化（NFV）技术，OpenStack已经成为电信业务架构需求的首选云。”

Bryce补充说道：“AT&T一直在为近一百个数据中心的OpenStack客户提供支持，以及包括像Verizon、中国移动以及德国电信这样的运营商。OpenStack是虚拟化网络分布采用最广泛的云基础架构，与Vodafone的交易就是最新的一个例证。”

Verizon杰出的技术人员Beth Cohen在她的主题演讲中强调了这一点。Cohen认为OpenStack让Verizon有能力给98%的美国人提供4G LTE服务，并将Verizon的互联网业务扩展到六大洲。

Cohen说：“OpenStack不再仅仅局限于数据中心。客户想要的是安全的网络服务，OpenStack能够给我们提供标准化的管理工具和开放的应用程序接口（API），这使我们能够快速并轻松地构建虚拟网络，并将其应用在遗留环境中。”这样可以给Verizon和其电信竞争对手节约大笔部署和维护成本。

公司还发现，OpenStack私有云在公共云上也能为他们节省奖金。例如，在线零售商Snapdeal就通过转到OpenStack云端节省了75%成本。在某种程度上，这是因为私有云已经演变。当然，对于一般性工作，像AWS这样的大型基础架构即服务（IaaS）云可以减少IT支出，但如果客户想自定义云并同时降低成本的话，OpenStack则是最好的选择。

今天，除了私有云和私有云模型外，还有远程管理的私有云，AKA或者私有云即服务。这些较新的模式让小企业有更多的选择，找到一个满足其确切需求的云。

Mirantis联合创始人Boris Renski在主题发言中表示：“私有云一词在企业中是一个有毒的词汇。这样说的原因在于私有云作为一个营销术语，已经渐渐演变，让人很容易联想到失败。”但是，如果你看中私有云可以为你提供“托管开放云即服务，并服务于你关注的问题”，那么拥有众多开源代码和开放API的OpenStack将是最理想的选择。

举例来说，据451 Research的统计，OpenStack用户正在采用比其它企业云用户快得多的容器。至2016年年底，已经有55%的OpenStack用户采用了容器，而其他云端用户只有17%。

为了帮助其发展容器业务，OpenStack用户也迅速采用了Kubernetes来管理容器。OpenStack公司的45%已经部署了Kubernetes作为应用工具。而采用其他工具，比如OpenShift所占比例只有其一半。在OpenShift中包括了Kubernetes和Cloud Foundry。这个事实告诉我们的是，用户使用OpenStack会比用其它云服务的用户在使用容器上花费的成本更少。

将它们放在一起比较，OpenStack往往可以降低成本，同时为需要更广泛、一体化的所公共云服务企业提供服务。