X86战争再升级 AMD向英特尔发起全线冲击

目前，AMD公司凭借着高性能低价格的Ryzen x86处理器着实给行业用户带来了一个惊喜，其相关产品计划于3月2日正式发售。而对于其主要竞争对手英特尔公司的实际反应，将决定AMD方面在这款重新设计的架构中获得多少收益。

ZD至顶网服务器频道 02月23日 编译：目前，AMD公司凭借着高性能低价格的Ryzen x86处理器着实给行业用户带来了一个惊喜，其相关产品计划于3月2日正式发售。而对于其主要竞争对手英特尔公司的实际反应，将决定AMD方面在这款重新设计的架构中获得多少收益。

AMD公司的高端桌面CPU Ryzen 7 1800X的售价仅相当于英特尔顶级酷睿i7 6900K的一半不到，但前者的单线程性能与后者持平，多线程性能甚至还略有超越。中端与低端Ryzen 7芯片将在与英特尔的对抗当中基本继续保持这种略微胜出的态势，而价格则低6%。

据悉，全部AMD芯片皆提供八颗双线程计算核心。AMD希望吸引更多开发者在其高端PC应用，例如游戏与视频编辑软件中使用更多计算核心与线程数量。

具体来讲，AMD 1800X运行主频为3.6 GHz，在Cinebench R15 nT测试中获得1601分，售价为499美元; 相比之下，英特尔的6900K得分为1474分，售价则高达1050美元。中端与低端AMD芯片的价格则分别为399美元与349美元。

Ryzen 7 1800X在性能方面与英特尔高端CPU大致相当

结果显示，于去年8月公布的Zen核心相较于AMD的上代Excavator x86核心可实现52%的每时钟周期指令执行数增量。这一结果明显高于AMD公司此前公开的40%的指令级并行执行能力指标。

“其价格真的明显低于我的预期，我认为他们完全可以把价格再调高一点，”Moor Insights & Strategy公司首席市场观察家Patrick Moorhead对此表示。

“英特尔公司在其桌面产品线中拥有八核心版本方案，但这种较为狭窄的利基性定位导致开发者们还没有针对这些处理器型号进行优化，”Insight64公司执行长Nathan Brookwood表示。“现在的最大问题在于，英特尔公司是否会因此调低其i7处理器的售价。”

“我们将颠覆整个市场，”AMD公司首席执行官Lisa Su向记者与分析师这样表达，“英特尔公司可能会调整价格或者在部分SKU中增加核心数量，但我们还有更多后续方案尚未发布。”

不过也有一部分分析师认为AMD公司的价格设定在情理之中。Tirias Reserch公司负责人Kevin Krewell表示，“我之前就说过，AMD公司将Ryzen的价格设定在了预期范围的中位区间，足够低廉到吸引客户放弃英特尔，但又拥有一部分空间以备英特尔方面的降价策略。”

入门级Ryzen 7 1700在性能方面压制英特尔CPU，而价格低了6%

Su同时表示，其对于AMD公司在x86 CPU竞争中占据优势抱有信心。AMD方面已经开始发布14纳米图形处理器，而Globalfoundries将利用同一制程工艺制造Ryzen芯片。

“我们几个月前就已经开始制造Ryzen晶圆，因此我们将拥有充足的供货能力，也许会出现暂时性的售罄，但我们的供应链确实非常强大，”Su指出。

据悉，各大主板制造商已经利用Ryzen的AM4插槽准备好超过82款设计方案。在本次展示中，五家顶尖厂商还发布了相关样品。

在未来30天内，将有多达200家系统制造商发售采用此处理器的PC产品。其中包括19家所谓精品级电脑制造商，其已经准备好于3月2日推出一系列丰富多彩的定制化设计，其中多数采用水冷方案且售价高达10000美元。

规模不大但利润丰厚的高端玩家市场将成为Ryzen处理器的最初冲击目标。在今年6月之前，Su解释称，“每一家大型PC OEM厂商都将推出一款Ryzen游戏设备，这是我们有史以来建立的最为广泛的生态系统。”

“与速龙及速龙64发布时的情况不同，现在我们已经拥有充足的主板选项。目前的生态系统已经做好准备，且各厂商希望能够满足市场需求，”Tirias公司的Krewell表示。

Lisa Su在观众面前展示一款Ryzen 7芯片，并允许测试人员进行试用

Ryzen 7代表着今年及未来几年内Zen芯片家族的第一位排头兵。接下来，AMD公司表示其计划于今年6月前推出首款基于Zen的服务器芯片，并在今年年内发布笔记本用版本。

Su指出，“我们已经完成了移动芯片的开发，实际效果相当理想。”

在此之前，芯片行业一直在猜测关于Zen系列芯片的性能基准与价格水平。《福布斯》杂志曾发表文章称，AMD公司将推出四核与六核Ryzen处理器，价格从129美元到259美元不等。

Cybertron等精品OEM厂商每月能够制造300到600台定制化PC产品，其售价则高达每台10000美元。另外，此类厂商每月还会作为白盒供应商售出数千台低版本产品。

精品PC产品厂商IBuyPower（上图）与IPason（下图）公司展示的OEM设计成果。