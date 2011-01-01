OpenStack发布最新版本Ocata 为开源云带来更高稳定性

相较于新功能，最新OpenStack发行版专注于提升稳定性与性能表现。按惯例来讲，开源OpenStack基金会通常还需要几个月才会发布其云软件的最新版本。

ZD至顶网服务器频道 02月23日 编译： 相较于新功能，最新OpenStack发行版专注于提升稳定性与性能表现。按惯例来讲，开源OpenStack基金会通常还需要几个月才会发布其云软件的最新版本。然而这一次OpenStack社区抢先推出了本轮最新版本Ocata，且一次性交付完成。最新版本专注于提升稳定性、可扩展性以及核心计算与网络服务的性能水平。

作为OpenStack的最新版本，Ocata对于容器技术表现得十分友好

Ocata版本主要强调以下升级：

新的Nova计算“取代”原有应用编程接口（简称API），旨在帮助用户更为智能地根据应用需求分配资源。Cells v2亦作为默认配置以提升Nova可扩展性。

OpenStack的Horizon仪表板现在提供新的OS配置UI以实现各keystone间联动，意味着运营人员能够在各项OpenStack服务之间检测性能问题。

Keystone身份联动机制如今能够自动动态配置项目，并在验证成功后为联动用户分配角色。

Ironic裸机服务迎来网络与驱动程序增强。

Telemetry各项目实现性能与CPU使用量改进：如今用户可利用Ceilometer配合Gnocchi存储引擎每秒存储数百万条指标。

Cinder块存储服务中的主动/主动高可用性如今可通过驱动程序实现。

Congress治理框架现在迎来政策语言增强，旨在实现网络地址操作以实现更好的网络与安全性治理。

Ocata亦在网络层对基于容器的应用框架提供更为出色的支持能力。另外，在最新版本当中，大家亦可对OpenStack各服务进行容器化。这意味着我们将能够更轻松地将OpenStack作为微服务应用进行部署与管理。

此外，OpenStack还引入了新的基于容器应用框架及部署工具。其中具体包括用于实现OpenStack服务容器化的Kolla、用于桥接容器网络与存储资源的Kuryr以及用于容器管理的Zun。

“一年之前，人们还认为容器技术的崛起将令OpenStack走向消亡，”OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce在一份声明中表示。“然而，如今事实证明容器技术已经成为云平台发展的一大新型助力。利用容器编排框架将OpenStack作为应用程序加以运行，能够大大降低相关运营难度。这意味着整套云体系只需更少人员即可运转，使得OpenStack能够立足小型规模起效并提供更为丰富的访问与实践选项。”

另外，新引入的“nova-status upgrade check”命令允许运营人员测试其部署的准备情况，从而使其了解其是否能够安全升级至Ocata。如果无法安全升级，该命令将提示其需要解决相应问题后再行升级。