OpenStack发布最新版本Ocata 为开源云带来更高稳定性

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ZD至顶网服务器频道 02月23日 编译： 相较于新功能，最新OpenStack发行版专注于提升稳定性与性能表现。按惯例来讲，开源OpenStack基金会通常还需要几个月才会发布其云软件的最新版本。然而这一次OpenStack社区抢先推出了本轮最新版本Ocata，且一次性交付完成。最新版本专注于提升稳定性、可扩展性以及核心计算与网络服务的性能水平。
作为OpenStack的最新版本，Ocata对于容器技术表现得十分友好
Ocata版本主要强调以下升级：
Ocata亦在网络层对基于容器的应用框架提供更为出色的支持能力。另外，在最新版本当中，大家亦可对OpenStack各服务进行容器化。这意味着我们将能够更轻松地将OpenStack作为微服务应用进行部署与管理。
此外，OpenStack还引入了新的基于容器应用框架及部署工具。其中具体包括用于实现OpenStack服务容器化的Kolla、用于桥接容器网络与存储资源的Kuryr以及用于容器管理的Zun。
“一年之前，人们还认为容器技术的崛起将令OpenStack走向消亡，”OpenStack基金会执行董事Jonathan Bryce在一份声明中表示。“然而，如今事实证明容器技术已经成为云平台发展的一大新型助力。利用容器编排框架将OpenStack作为应用程序加以运行，能够大大降低相关运营难度。这意味着整套云体系只需更少人员即可运转，使得OpenStack能够立足小型规模起效并提供更为丰富的访问与实践选项。”
另外，新引入的“nova-status upgrade check”命令允许运营人员测试其部署的准备情况，从而使其了解其是否能够安全升级至Ocata。如果无法安全升级，该命令将提示其需要解决相应问题后再行升级。
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