英特尔披露：Optane将只能搭配第七代酷睿处理器使用

目前，英特尔Optane存储级内存产品的价格与具体性能仍然未得到正式公布，但英特尔已经确认该产品的PC版本将只能运行在集成有第七代酷睿i7、i5与i3 CPU的特定主板之上。

ZD至顶网服务器频道 02月21日 编译：目前，英特尔Optane存储级内存产品的价格与具体性能仍然未得到正式公布，但英特尔已经确认该产品的PC版本将只能运行在集成有第七代酷睿i7、i5与i3 CPU的特定主板之上。

这款logo将很快出现在配备Optane的PC设备之上

此次公布的新细节隐藏在刚刚上线的Optane网页之上。其中提到Optane并不仅仅是一款小型固态存储驱动器或者存储器介质。这可能意味着其将在已经确定的M.2形式之外，进一步推出DIMM版本。

现在已经可以肯定的是，用户另外还需要一块第七代酷睿CPU嵌入至一款英特尔200纯色芯片组内，在PCH Remapped PCIe控制器与通道上配合M.2型2280-S1-B-M或者22420S1-B-M连接器，配合B-M密钥的x2或x4配置以对接NVMe Spec 1.1与System BIOS，共同支持英特尔Rapid Storage Technology（简称英特尔RST）15.5驱动程序。

在Optane的登陆页面内，找到对应内容，发现英特尔公司正将其作为一款PC加速器进行描述，而没有提到服务器。但网站同时忽略了今年年初谈到的16 GB与32 GB M.2设备。

以下为英特尔公司给出的Optane功能套件列表：

处理器家族 受支持SKUS 受支持芯片组 第七代英特尔酷睿 i7 处理器 英特尔酷睿 i7-7700 处理器 英特尔酷睿 i7-7700K 处理器 英特尔酷睿 i7-7700T 处理器 英特尔Z270芯片组 英特尔Q270芯片组 英特尔H270芯片组 英特尔Q250芯片组 英特尔B250芯片组 7th Gen 英特尔酷睿 i5 处理器 英特尔酷睿 i5-7400T 处理器 英特尔酷睿 i5-7400 处理器 英特尔酷睿 i5-7500 处理器 英特尔酷睿 i5-7500T 处理器 英特尔酷睿 i5-7600T 处理器 英特尔酷睿 i5-7600K 处理器 英特尔酷睿 i5-7600 处理器 英特尔Z270芯片组 英特尔Q270芯片组 英特尔H270芯片组 英特尔Q250芯片组 英特尔B250芯片组 7th Gen 英特尔酷睿 i3 处理器 英特尔酷睿 i3-7101E 处理器 英特尔酷睿 i3-7101TE 处理器 英特尔酷睿 i3-7100T 处理器 英特尔酷睿 i3-7100 处理器 英特尔酷睿 i3-7350K 处理器 英特尔酷睿 i3-7320 处理器 英特尔酷睿 i3-7300 处理器 英特尔酷睿 i3-7300T 处理器 英特尔Z270芯片组 英特尔Q270芯片组 英特尔H270芯片组 英特尔Q250芯片组 英特尔B250芯片组 英特尔C236芯片组

有些用户可能担心英特尔最终会放弃将Optane作为数据中心产品进行设计的思路，但我们已经发现了关于375 GB Optane服务器卡的线索，因此很明显将有部分Optane方案面向数据中心环境设计。另外，此前还曾得到有关消息，表示第六代至强处理器也能够处理Optane存储器。