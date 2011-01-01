IBM面向i与AIX用户群体推出高性价比Power服务器

蓝色巨人表示，喜欢的才是最好的。

IBM公司的操作系统 i 与AIX客户群体将能够购买一款成本更低的设备; 其最新Power S812服务器将提供单插槽与单核或四核心处理器。

作为一款相对轻量级的设计方案，其主要面向零售行业等对资源需求量不高的领域，且可作为非计算密集型工作负载的入门级产品。

这款S812设备与2014年推出的S812L Linux系统并无关联，其为一套2U机架挂载系统，主要面向中小型企业（典型的x86服务器业务领域）。其中采用的POWER8 CPU可提供主频为3.026 GHz的单个或者四个计算核心。其单核版本面向IBM i用户，而四核心则面向AIX系统用户。

IBM i属于蓝色巨人旧有AS/400服务器系统乃至更早的System/38的发展产物，其运行一套专用操作系统。

IBMIS812版本拥有最高64 GB DRAM以及最多25个用户权限。其软件要求为7.3 TR2、7.2 TR6或者更高版本。AIX版本则提供最高128 GB内存并要求6.1、7.1、7.2或者更高软件版本。

IBM S812L设备外观——与S812非常相似。

这两套系统皆包含六个低配可热插拔PCIe Gen3插槽，一块集成化服务处理器，热插拔冗余冷却机制，USB 2.0与3.0端口以及一个RJ45连接系统端口。

以下为其它选配选项：

八套SFF-3（小尺寸）磁盘/SSD托架、DVD托架以及具备写入缓存的双SAS控制器。

十二套SSF-3托架、DVD托架与单一SAS控制器。

十二套SSF-3托架、DVD托架与接入背板的两套SAS控制器。

IBM公司强调称，该系统拥有出色的稳定性与可靠性，并表示其能够以极具竞争力的价位通过小体积设备支持核心工作负载。蓝色巨人同时补充称，其提供可用能源控制系统以提升能源使用效率。我们可以想象，蓝色巨人的渠道合作伙伴会利用这样一套廉价的IBM i或者AIX设备吸引客户关注并减缓x86在服务器领域的增长速度。

S812将于今年3月17日正式推出。感兴趣的朋友可以点击此处查看欧洲版公告，点击此处则为美国版公告（PDF格式，英文原文）。