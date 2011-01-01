 HPE还将继续支持下一代Superdome GPU芯片

有报道称，英特尔已经开始出货最新Kittson版本的安腾处理器芯片了。

ZD至顶网服务器频道 02月16日 新闻消息：有报道称，英特尔已经开始出货最新Kittson版本的安腾处理器芯片了。

现有的安腾处理器是9500系列，代号为Poulson，在2012年推出的。现有在4个版本：9520、9540、9550和9560。

HPE在自己的高端Superdome 2服务器中采用安腾芯片，运行HP-UX操作系统，此前HPE表示将在今年推出一个更新的Kittson。HPE已经起诉Oracle，因为Larry不想再开发针对安腾服务器的软件了——因为销售量较低，现在，Oracle重点是大力开发云。

我们的理解是，安腾是由英特尔开发来与IBM POWER以及Oracle/Sun SPARC处理器竞争的。但是，多处理器、多核的至强处理器开发，让大型机用户不愿意迁移到POWER/SPARC/安腾服务器的替代选择，公有云计算的崛起削弱了POWER/SPARC/安腾服务器市场。

这样可以理解为，安腾服务器销售量拖累了POWER和SPARC服务器的销售，这三大服务器都远远落后于至强服务器的销售量。普遍认为英特尔可能会放弃安腾而专注于更为主流的至强和Knights Landing产品。

因此Kittson可能是英特尔安腾处理器架构产品线的终点。安腾并没有提供比至强芯片更为强大的服务器。应用需要专门为运行在安腾上进行设计，HPE还要忍受开发安腾服务器硬件以及HP-UX软件的成本。总而言之，安腾服务器需要很高的开发、支持和运营成本，并且没有从安腾服务器迁移出来的轻松路径。

另外要记住的一点是，HPE已经收购了HPE服务器提供商SGI，它的技术在共享内存方面与Superdome是重叠的。有人猜测说SGI和Superdome技术可能会有某种融合。

当然HPE在今年底推出基于Kittson的Superdome之后还将支持安腾客户一段时间，至少要到2025年。但是目前还没有任何信息显示Kittson性能要由于Poulson安腾处理器，不过当HPE发布基于Kittson的Superdome的时候HPE将会公布。