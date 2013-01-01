CSC与HPE企业服务合并后新名称公布：DXC Technology

CSC（ComputerSciences）和HPE企业服务合并后的公司名称，已经确定为：DXC Technology，规模为256亿美元的解决方案提供商巨头将于4月3日开门营业。

ZD至顶网服务器频道 02月16日 新闻消息：CSC（ComputerSciences）和HPE企业服务合并后的公司名称，已经确定为：DXC Technology，规模为256亿美元的解决方案提供商巨头将于4月3日开门营业。

“DXC Technology品牌将建立在信赖和转型的基础上，不懈努力帮助客户推动变革，”DXC总裁兼首席执行官在声明中表示。“DXC Technology将成为全球公认的力量倍增器，帮助客户抓住当前快速变化的技术所带来的机遇。”

DXC Technology在新品牌和新身份开发过程中得到了全球品牌战略、设计和体验公司Siegel+Gale的支持。该公司选择了黑白色的Logo，带有叠加的D、X和C三个字母，用白色背景色衬托出黑色字幕，旁边是公司名称DXC Technology。

该公司预计将在纽约证券交易所上市，股票代码为DXC，新品牌的全面发布将在新公司上市时同步进行。

“在过去几十年中，CSC和HPE ES已经成功地引领全球最大型的企业和政府机构经历多个变革周期，”DXC首席营销及沟通官Gary Stockman在声明中表示。“DXC Technology作为一个整体，我们的技术独立性、世界级的人才和业界领先的合作伙伴生态系统将提供一个清晰、自信的愿景。”

DXC没有就公司名称和Logo选择做进一步的评论。

CSC和HPE ES在2016年5月宣布合并的时候总共有16.5万员工，现在作为一个整体将服务于全球70多个国家近5900家客户。

据DXC称，所有监管审批都是安全完成这次合并的必要条件，而且美国证券交易委员会（SEC）的注册程序正在进行中。

新名称和Logo公布前是非常忙碌的一个月。1月底DXC为新公司任命了38位高管，其中Lawris负责运营，HPE ES负责人Mike Nefkens负责销售和业务开发。

2月3日，DXS任命了新董事会的所有10名成员，由Lawrie和HPE首席执行官Meg Whitman领导。DXC任命的董事会成员中有8位都曾在财富1000强企业担任过C级高管。

本周一，CSC和CSRA宣布他们已经修改了非竞争协议，以确保HPE ES的美国公共部门业务在合并期间保持不变。CSC在2015年11月与北美公共业务部门（被剥离成为CSRA）分离协议进行了部分修订。这部分分离协议原定于2017年11月27日开始生效。

同样在周一，DXC宣布了公司和运营职能方面的二十多个副总裁和总监任命。