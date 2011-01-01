王东临：超融合是革新IT基础架构的重要抓手

对于IT基础架构面对的这些趋势，不管是IT厂商还是服务器厂商都会感同身受，而且他们也在用自身的实践来迎接这些趋势。而在笔者看来，这些趋势其实可以用超融合这样一个产品来囊括。

ZD至顶网服务器频道 02月13日 人物采访（文/李祥敬）：在云计算和互联网快速发展的今天，IT基础架构变革时不我待。于是，我们看到诸多的新概念，比如双态IT、超融合、云架构等。而在书生集团创始人兼书生云CEO王东临看来，IT基础架构正在面临八大趋势的影响，那就是云架构、分布式系统取代企业级设备、开源、闪存、软件定义一切、重构软件以释放硬件的性能、CITE（企业级IT消费品化）和超融合。

书生集团创始人兼书生云CEO王东临

“将来烟囱式物理架构都要被淘汰，所有IT基础架构都将升级为云架构。”王东临如是说，云计算的发展也将让传统企业的IT架构重新洗牌，通过虚拟化和池化，“云”的出现解决了传统IT架构在固定资产投入大、成本高的痼疾，大幅提升了资源的利用效率。或早或晚向云架构升级，已然成为企业的必答问卷。

对于IT基础架构面对的这些趋势，不管是IT厂商还是服务器厂商都会感同身受，而且他们也在用自身的实践来迎接这些趋势。而在笔者看来，这些趋势其实可以用超融合这样一个产品来囊括。

何为超融合？我们可以简单理解为将虚拟计算平台和存储融合到一起，以虚拟化的形式提供数据中心所需要的计算、网络、安全以及存储等IT基础架构。

超融合只是一种交付方式

超融合自诞生就得以快速发展，成为了企业级市场新的热点，业界也在积极探讨超融合技术能否成为未来企业在IT基础设施部署上的主流趋势。当前，中国的超融合市场虽处于起步阶段，但发展持续升温，不仅Nutanix等国际厂商争相进驻，本土众多的超融合解决方案也应运而生。

但是王东临认为，市面上大多数超融合系统只融合了计算和存储，没融合网络，需要现场组装，只能叫半融合，也就是Half Converged Infrastructure。

“在书生云看来，超融合只是一种交付方式，可以说超融合是开箱即用的代名词。半融合在交付时间和工程质量上有一些不足，但根本性差异是技术架构上。因为目前市面上的所谓超融合在网络方面存在非常明显的短板，而书生云在这方面进行了创新设计。”王东临告诉记者。

书生云超融合一体机在采用了高性能的硬件设备后，精心优化了系统架构，尤其是对一些陈旧的软件架构做“减法”，从而释放了硬件的性能。例如，TCP协议三次握手四次关闭非常低效，书生云超融合一体机在存储I/O路径就尽可能避开TCP/IP协议，改为使用SAS、NVMe等更高效的原生协议，从而大幅提升了系统性能。

“未来，‘做减法’是IT基础架构的重要发展趋势。”王东临点评说。

另外，凭借在存储技术方面的优势，书生云超融合一体机借助EC码技术使存储冗余率125%即保证99.999999999%数据可靠性，比采用三副本技术存储冗余率300%，要节省一半以上的存储。

“书生云超融合一体机采用共享存储池的分布式存储系统，计算节点都无本地存储，更易于实现高可用，并为实现EC码提供了前提条件。”王东临解释道。

正如前面说道的，“上云”是未来企业IT必由之路。而超融合在帮助企业IT实现“云化”方面扮演了重要的角色。

在过去一年，以OpenStack为代表的开源云计算成为一股不容忽视的力量。但是OpenStack部署的复杂性让很多企业望而却步。王东临表示，书生云超融合一体机采用了SUSE OpenStack Cloud企业版，从而帮助OpenStack更好地在企业中落地。

书生云超融合一体机实现了书生公司技术、SUSE的OpenStack解决方案和超融合技术的有效整合，通过软硬件的提前预装，不仅降低了企业的使用门槛和运营成本，也进一步提升产品的性能，并在实施和维护更加容易。

同时，基于书生云超融合一体机，书生云也在打造“机柜即是数据中心”的概念和“租赁式私有云”服务，从而丰富自身在云计算方面的实践。

书生云与生态圈中的企业共同成长

云计算市场的生态链条很长，往往一家企业并不能玩转，所以生态这个问题就摆在了云计算厂商面前。这也是很多云计算厂商极力打造的一件事情，也就是“站好队”问题。

“我们不会重新打造一个生态，而是融入生态，与生态圈中的企业共同成长。”王东临如此阐释书生云的布局。

在王东临看来，在IT基础架构的软硬件层面，相关的生态圈已经非常成熟，书生云没有必要“另起炉灶”。“在市场中，书生云秉持合作大于竞争的原则，大家一起把市场做大。”王东临如是说。

的确，对于云计算市场或者整个IT基础架构市场而言，格局越发清晰，市场的健康成长对于生态圈中的每个厂商来说是至关重要的。当把合作放在首位，其实对于一家厂商来说，往往意味着机会大于挑战。

比如书生云超融合一体机选择了SUSE和Supermicro作为供应商，这并不代表书生云不会与其他供应商合作。王东临表示，在供应商选择上，书生云一直是保持开放态度的。

对于2017年的布局，王东临透露，书生云会把产品标准化和渠道拓展作为工作重点，面向不同类型的客户提供针对性的解决方案和产品。

“产品标准化有利于合作伙伴进行销售和集成，同时针对不同类型的客户吗，书生云也会提供定制化的服务和产品。比如针对中小企业，书生云的租赁式私有云服务有着非常大的吸引力。”王东临解释说。

寄语2017

2017年IT的渗透率会进一步提升，无论是AI、VR/AR还是IOT（物联网）对计算能力和存储能力的需求都会远超以往，这一切都对IT基础架构提出了巨大的挑战。IT基础架构行业也在面临一场巨大的技术变革，书生云将以开放的姿态融入云生态，更好地服务本土企业云建设。

写在最后

不同于市面上的其他云厂商，书生云把超融合一体机作为切入云计算市场的重要工具，通过产品承载服务。同时，通过与生态圈中的成熟企业合作，书生云可以更好地把自身在云计算上的最佳实践落地到企业中，帮助企业更好地迎接云时代的到来。