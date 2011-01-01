超微称MicroBlade赢得硅谷神秘客户的服务器大单

超微（Supermicro）表示已经向一家“财富100强”企业位于硅谷的数据中心出货了30000多台服务器。

ZD至顶网服务器频道 02月08日 新闻消息： 超微（Supermicro）表示已经向一家“财富100强”企业位于硅谷的数据中心出货了30000多台服务器。

超微表示，这家客户已经在“全球最高密度和最高能效的数据中心之一那里部署了这些数量的分散MicroBlade系统”。该数据中心的PUE为1.06，相比之下传统数据中心的PUE为1.49甚至更高，所以新的数据中心在整合能效方面提升了88%。总IT负载为35千兆。

MicroBlade是3U或者6U的系统，采用14或者28个可热插拔的MicroBlade服务器刀片，该案例中部署了3U/14刀片的服务器节点。超微表示，这次部署的系统每个机架采用280个基于至强处理器的服务器，采用分散的机架规模设计，使得每个更新周期可节约CAPEX达45%~65%。

分散的英特尔机架规模设计意味着可以对CPU+内存、I/O、存储、电源/冷却组件进行独立升级。

超微公司总裁兼首席执行官Charles Liang表示：“通过新的MicroBlade和SuperBlade，我们改变了刀片架构的游戏规则，让刀片对我们客户来说初始采购成本达到最低，不仅可以最大限度发挥计算、能源效率、少电缆的设计，而且还有优化的TCO。”

那么这家客户到底是谁？可能是苹果或者Facebook吗？

超微公司即将推出一个新的SuperBlade架构，提供了更多的部署选项。

X10 Generation SuperBlade每个2U机架支持最多10/14/20个ES-2600 v4双处理器节点，具有与MicroBlade系统相同的丰富功能。

新的8U SuperBlade系统采用与MicroBlade相同的以太网交换机、机架管理模块、以及软件用于提高可靠性、可服务性以及可负担性。该系统可在半高和全高刀片中支持双处理器和多处理器，最多205瓦。

新的4U SuperBlade系统据称在性能和效率方面达到了最大化，同时每42U机架可支持140个双处理器的服务器或者280个单处理器的服务器。