Gartner曾劭清：云计算技术成就企业数字化转型之路

近日，曾劭清与媒体分享了他对于云计算市场的观点。曾劭清认为，云计算采用服务形态来交付计算资源，这种以服务来交付IT的方式能够给用户消费者或者企业消费者带来一个敏捷的IT资源使用方式。

ZD至顶网服务器频道 02月07日 人物采访（文/李祥敬）：曾劭清现任Gartner公司数据中心研究团队的研究总监。作为一位“混合型”分析师，他一半时间专注于研究TSP厂商，另一半时间用来研究终端用户。其研究重点在于数据中心和云基础设施，以及云计算对企业数字化转型的作用。

Gartner公司数据中心研究团队研究总监曾劭清

在中国工作20年后，曾劭清于2015年9月从北京调到澳大利亚悉尼工作，对比西方和中国市场的差异，研究国际和国内终端用户在企业数字化转型过程对云计算实践的差异性，以及为TSP厂商提供关于数据中心和云基础设施下一代产品规划和亚太市场战略的支持。

近日，曾劭清与媒体分享了他对于云计算市场的观点。曾劭清认为，云计算采用服务形态来交付计算资源，这种以服务来交付IT的方式能够给用户消费者或者企业消费者带来一个敏捷的IT资源使用方式。

中国云计算具有自己的特殊性

虽然在过去一年中国云计算市场取得了快速发展，但是在曾劭清看来，中国的云计算市场还不够成熟。为什么这样说呢？这里，我们定义一下IT消费的云服务转化率，分子是云服务的消费总额，分母是数据中心系统，企业软件和IT服务的消费总额。从这个比率来看，从国际市场来看，2014年这个数值是12%，而到2020年是24%。对应中国市场，2015年是4.3%，2020年是12.2%。

从以上数据可以看出，中国云计算市场的成熟度还有待提升，但是这也从侧面说明中国云计算市场的潜力还很大。在目前的中国的云计算市场，增长最快的是云基础设施即服务（IaaS）。“从现在到2020年，这种竞争会非常激烈，而且新的玩家也会投入到这个市场。”曾劭清说。

对于如何在云计算市场保持竞争力？曾劭清表示，这需要厂商既要有市场规模、还要有对客户的黏性，以及对下一代市场产品超前的理解，这才是持续的竞争力。尤其是对未来市场的预知力，这是非常重要的。因为从市场的前瞻性理解去投放自己的科技资源来开发新产品，如果对市场方向的理解是错误的话，那么你开发的产品很难有市场占有率。

而具体到中国云计算厂商的竞争力，曾劭清认为任何的一个强大的云计算提供商的产生，都需要有一个很强的本土市场。在云服务方面，国内目前还没有一个很强的本土市场，所以中国本土云计算厂商还需要追赶国际厂商。

除了这些，一个云计算提供商还需要考虑更多的市场因素，比如一个国家的政策监管环境。在中国，企业对于云计算的认知还有待完善。行业监管机构对于行业的IT治理有着不同的规范要求，企业要满足监管机构的要求，必须按照这个规范去打造自己的IT。

“这就对公有云提供商提出了更高的要求，因为公有云是追求标准化和规模化的服务打造的，如果要求针对各行各业的规范进行按行业定制而每行业上云企业的IT规模有限的话，公有云提供商是很难适应这种情况的。”曾劭清说。

企业都按照监管机构的要求执行，会产生很多行业定制的合规性需求，结果就是在国内催生了行业云的需求。曾劭清表示，行业云是按行业定制的一个云平台，资源被行业用户共享。相比私有云的按企业定制模式，行业云有不同的意义。

从行业云看企业的混合IT之路

私有云虽然满足了企业的定制化需求，但是资源只是被本企业所共享。行业云是被所有的行业客户共享，所以这更加符合云计算的本质要求。

而且现在企业的所谓私有云并不能称为完整意义的全方位私有云，大多只是停留在虚拟化＋自动化的阶段，只是提供了一些很基本和企业够用的功能。而全方位私有云需要投入大量的研发能力，例如云管理系统是其中一个子项。因为很多企业的私有云都没有考虑建立云管理系统，所以都不是全方位私有云。但是，全方位私有云不适合每个企业，只有那些大型的平台类企业因为有大规模的业务需求或者存在对外提供IT服务的需求，他们才有建设全方位私有云的业务需求。

曾劭清说，现在全球企业都在面临混合IT的场景，首先在企业内存在私有数据中心和私有云，在外部存在多云接入的情况。所以这就催生了跨云管理与调度等新的软件市场。

在曾劭清看来，混合IT不同于混合云，因为企业面临的不光是云化基础设施，还有物理资源和虚拟化资源。面对混合IT，企业会考虑什么问题呢？第一个问题是多云管理，把不同的IT资源进行统一的平台管理。比如存储问题，企业会采用云存储，也会存在本地存储，如何实现存储的统一调度和管理是个问题。

同样，包括虚拟机、容器也有这样的调度需求。如何对不同形式的资源进行调度和管理是企业在混合IT方面需要解决的首要问题。

第二个问题是混合部署的企业应用。在企业中，有些应用已经部署在云端，有的部署在企业内的数据中心中。这种混合应用部署模式与底层的IT基础架构的关联度比较低，不同应用之间通过应用程序编程接口（API）的方式进行关联。“企业需要具备这样的能力去支撑自己的这种混合应用部署，帮助企业进行业务创新，这也是一种长期存在的需求。”曾劭清说。

PaaS、OpenStack、Docker、超融合等热点看过来

在现在的云计算市场，开源云计算是不容忽视的一股力量，特别是OpenStack。曾劭清表示，OpenStack是一个开源的主流云平台。但是这个平台里面有很多个不同的项目。这些不同的项目里面交付的代码成熟度不一样，企业如果需要用到OpenStack，特别是基于OpenStack构建私有云平台，企业会要用到成熟度高的项目的代码，也可能要用其它商业软件去替换成熟度低的项目的代码。这个时候OpenStack所谓组建的私有云，其实就是一个集成开源代码和商业软件的集成项目。

“光是OpenStack的代码，不足以完成一个全方位的私有云。这需要OpenStack跟商用的闭源相关的软件进行组合和集成，才能打造成一个私有云的全方位功能。”曾劭清如是说。

Docker容器技术也是去年的热点，曾劭清表示，Docker和平台即服务（PaaS）市场发展很快，因为有Docker容器技术在丰富整个软件市场。预计到2019年，至少五分之一的企业软件都会用到容器这个平台。

“围绕容器技术的生态已经在日趋成熟，比如容器调度系统，这些都在促进整个容器市场的发展。同时，容器技术更多是在应用交付层面，所以其对PaaS市场也产生了深远的影响。”曾劭清说。

目前很多主流的PaaS平台基于容器技术进行了重构或者与容器技术进行集成，同时Docker容器服务提供商也在推出基于公有形式的平台即服务（PaaS）。

我们看到在过去一年，超融合设备成为服务器市场的热点。曾劭清说，超融合是非常大的一个市场，这是一个持久的市场，市场空间很大。不管大型企业还是中小型企业，只要企业相应的应用合适，都可用超融合技术。

应该说，第一代超融合只把计算和存储融合在一起。如果增加计算的容量或者存储的容量，你就应该加节点。这种扩展形式适合虚拟桌面基础架构（VDI）的应用和终端类型的应用，因为计算和存储的资源可以按固定比例配置到每个节点中。

当然，现在超融合架构也在演进中，预计在2017年将会出现将计算、网络和存储全融合的超融合技术。这将大大扩展超融合技术的应用场景，比如承载数据库应用，该应用对计算和存储资源的需求并不是按比例扩展的模式。

写在最后

互联网的发展让各行各业拥抱互联网＋，而上云成为企业数字化转型的重要方式。在互联网＋时代，企业需要从内到外打造产品。通过创新的技术平台，核心能力的共享，与合作伙伴共同创造新的产品满足用户的个性化需求。而云计算在帮助企业构建这样一个创新技术平台方面将扮演越来越重要的角色。



