云将与行业走向深度融合

站在2017年的开端，我们认为今年云计算仍将保持这种高速发展态势，同时与其他各种技术的结合也将更为紧密，并将更深入地融合各行各业之中，在中国市场这一特征将更为明显。

ZD至顶网服务器频道 02月04日 新闻消息（文/邹大斌）： 从Google、IBM将云计算带出实验室至今已经差不多10年了，这期间人们对云计算从最初的懵懵懂懂到如今IT行业人人都谈云计算，这个行业发生了天翻地覆的变化，这项技术也给整个科技产业都带来了巨大的变化，成为推动社会变革的一项重要推动力。站在2017年的开端，我们认为今年云计算仍将保持这种高速发展态势，同时与其他各种技术的结合也将更为紧密，并将更深入地融合各行各业之中，在中国市场这一特征将更为明显。

混合云：想说爱你不容易

云计算通常分为公有云、私有云和混合云，虽然也有个别厂商宣称公有云才是未来，但混合云仍被公认为才是未来。毕竟，从目前用户的心态和云计算市场的发展现实来看，无论是公有云还是私有云都不具有一统天下的实力，既有公有云也有私有云对绝大多数企业而言才是现实的选择。

正是基于这一判断，不少云计算厂商打出了混合云解决方案的宣传口号。不过，泥沙俱下难免鱼目混珠，不少解决方案可能要令人失望。有些号称做混合云的只能做到统一的管理视图，根本不能统一调度，还有的只能实现单方向的迁移。实际上，混合云最重要的卖点是要解决公有云与私有云的统一管理，并确保工作负载在两个云平台之间自由迁移问题。但是，综观今天的云计算市场：公有云是AWS、阿里云、Azure当道，而私有云市场则是一片混战状态之中，要实现这两个市场的整合绝对不是一件容易的事情，具有相当高的门槛。

当然，我们也看到一些很有希望的尝试，比如微软的Azure Stack和，还有VMware和AWS的合作——VMware得到了AWS的支持，使得基于VMware vCloud的私有云可以原生地运行在AWS之上。鉴于两家的市场地位，这一混合云方案被不少人看好。在国内，阿里云也在有意学习这种模式，不久前，阿里云领头投资Zstack，也是在为混合云布局。

私有云:Stack们还需给用户更多信心

就私有云市场而言，2016年OpenStack无疑是最大的亮点，尤其是在中国市场。一方面是，越来越多的中国厂商成为OpenStack基金会会员，除了华为、中兴、中国移动等，还有很多Stack们，包括EasyStack、九洲云等。同时，中国还出现了国家电网、中国移动这样的OpenStack超级用户。另一个表现是：在OpenStack的源代码中，来自中国程序员的贡献越来越多。据统计，在 Newton版本中，共有23家中国企业上榜；而上一个版本Mitaka代码贡献的中国上榜企业是13家，同比增长高达77%。

如今，中国已经成为OpenStack最为活跃的地区之一。中国市场也出现了一批以OpenStack为主要业务的创业公司。一时间，在市场也有不少乐观的声音，认为OpenStack将成为私有云的事实上标准。显然，目前来看，OpenStack要将成为私有云的事实标准过于乐观，今天的OpenStack最多还只是开源私有云的事实标准。

应该说，在一片繁荣之下OpenStack的危机警报并没有解除。首先是大部分Stack们还是没有很好解决盈利问题。这里有Stack们自身能力的原因，而有些则是OpenStack与生俱来的。比如，开源软件缺乏周边的工具，影响了OpenStack的普及。又如，OpenStack架构过于复杂，易用性差导致不少使用者对其望而却步。其次，开源商业模式仍待探索，到底是该走软件免费服务收费还是走License，目前都还没有特别成功的先例。第三，对于用户影响最大的可能还是对OpenStack的信心。这几年，关于OpenStack的质疑从没断过，包括引起轩然大波的Garter的一篇报告，该报告披露，2015年全球OpenStack营收仅3.5亿美元，Gartner预计即使到2020年也就大约30亿美元的市场规模。另外，还有惠普和IBM对OpenStack态度的大转变也影响了一些用户的选择。

因此，目前来看，OpenStack在成为开源私有云的事实标准之后，还有太多工作要做，才有可能再上一个台阶。

另外，谈到私有云就不得不提VMware。尽管OpenStack受到了广泛关注，但要论市场的占有率，VMware才是真正的霸主。近年来，依托其在虚拟化的市场优势，VMware大举进军云计算市场，除了传统的服务器虚拟化市场之外，在存储、网络虚拟化以及安全也同时发力，成为云计算市场的一个主要的玩家。当然，对VMware而言，2017年的挑战也是存在的，一个是需要发力存储虚拟化、网络虚拟化市场，并让混合云落地来巩固其在私有云市场的优势，同时还要在技术包容容器以应对OpenStack的“偷袭”。

公有云：扎根行业是出路

在公有市场，目前市场看起来很热闹，一线的有阿里、Azure、AWS，身后是金山云、UCloud、青云、华云、华为云、浪潮云以及腾讯云、百度云、网易云，这么多的选手挤在一起争夺一个还没有真正起来的市场，竞争肯定是难免的。

不过，目前这个市场正在悄然变化。为了生存，更是未来发展，厂商阵营开始出现分化。一个是不少厂商开始把业务向私有云扩展，比如青云和华云，都在积极开展私有云业务。在目前公有云市场赢利不顺利的情况下，将力量向公有云转移也算是一条出路。另一变化是，不少厂商为了避开与巨头的直接竞争，纷纷扎根行业，致力于做行业云，其中尤以华为和浪潮最为典型。实际上，经过几年的市场探索，我们可以看到，行业云可以把厂商对于行业的积累和技术结合起来，有利于提供入门的门槛，不失为一条发展之路。

总体上，我们认为2017年，云计算市场将继续高歌猛进，增幅必将保持在行业平均水平之上，大量的企业负载将陆续转移到云上。

