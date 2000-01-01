继往开来 2017年中国服务器市场到底怎么走？

在2017年，整个服务器市场也将保持2016年的发展节奏，那就是在基于成熟产品范式基础上不断演进出适合用户需求的新产品形态，比如云服务器、超融合架构等。

在过去的2016年，整个中国服务器市场呈现了稳中有变的特点。在厂商格局与市场份额以及出货量方面，国产服务器厂商继续高歌猛进，这得益于国家政策环境以及国产厂商对于产品的持续创新。当然，国际服务器厂商也纷纷根据本土市场的需求特点进行调整。

2016年5月6日，新华三集团正式成立。新华三由杭州华三通信技术有限公司（简称华三通信）和紫光华山科技有限公司（HPE在中国的服务器、存储和技术服务业务）组成。

新华三集团中国区副总裁，关键业务服务器事业部总经理陈振宽表示，经过这一轮融合之后，新华三成为了中国市场中为数不多的具备计算、存储和网络综合解决方案能力的厂商之一。而通过将公司拥有的国际先进产品技术与强大的本土研发实力打通，新华三更增加了为中国市场定制优秀产品的能力。

所以，从整体上看，2016年中国服务器市场呈现了稳步前进的特点。在产品和技术更新方面，2016年受到新技术趋势的驱动，云服务器、融合架构、超融合架构、刀片服务器、机架式服务器等产品层出不穷。

同时业务和应用场景的变化也在驱动服务器市场的发展，比如人工智能、云计算、高性能计算、关键业务计算等出现的新的变化。在2017年，整个服务器市场也将保持2016年的发展节奏，那就是在基于成熟产品范式基础上不断演进出适合用户需求的新产品形态，比如云服务器、超融合架构等。

传统服务器形态的创新

对于服务器产品，我们最为熟悉的产品划分就是机架式服务器、塔式服务器、刀片服务器等三类。这三类服务器形态并没有因为新技术的出现而消亡，相反它们表现出了前所未有的生命力。

以机架式服务器为例，各个服务器厂商仍然根据芯片厂商的节奏在不断更新产品，针对产品的外观设计、整体构架、创新应用等诸多方面进行升级。比如联想System X服务器在可靠性与稳定性方面不断创新，堪比IBM POWER系列小型机。

在保持现有产品不断革新的同时，联想对于未来服务器的发展也进行了诸多思考。联想集团中国区商用业务两路机架服务器高级产品经理林奕明表示，芯片厂商产品的迭代以及内存技术的发展，都在影响未来服务器市场的发展。

塔式服务器也是如此，在2016年，戴尔发布了全新的塔式服务器T30。T30在内存和电源等方面进行了诸多改进，满足中小企业的业务需求。

在刀片服务器市场，中科曙光TC6600打破传统刀片设计范式，将计算单元、存储单元、网络单元和管理单元融合于一个刀片机箱，提升了设备的利用率。这种融合架构刀片服务器肯定是对现有刀片服务器的一种创新。

虽然服务器的形态没有变化，但是其应用场景更加多元化。通用x86服务器已经开始向传统的关键业务计算市场拓展，在2016年12月，新一代关键应用主机——浪潮天梭M13在京发布。

浪潮天梭M13是我国自主研制的在线交易处理性能最强的单机服务器系统，面向对稳定性和可用性极高的银行、政府、大企业的超大型数据库应用设计，具备大型机水平的RAS特性以及比肩大型机的处理性能，具备承载大型机应用的能力。

应该说天梭M13是浪潮继天梭K1之后的又一力作，这也显示了浪潮力拓关键业务计算的决心。其实除了浪潮，华为也在打造自己的关键业务计算生态。在CeBIT 2016上，华为正式发布了全球首款32路开放架构小型机KunLun 9032。

紧接着在2016年11月，华为宣布全球计算创新中心正式成立。全球计算创新中心致力于云计算和大数据时代的计算创新和变革，携手合作伙伴打造关键业务产业链生态平台，发展KunLun开放架构小型机联合解决方案的设计、调优与交付能力，为行业客户提供更高效的解决方案和服务。

华为IT服务器产品线副总裁武湛表示，2017年的中国服务器市场还会延续2016年的部分热点，比方说超融合基础设施，2017年将会继续保持高速增长，政府金融教育医疗等领域将普遍接受超融合形态，在新建系统中使用超融合构建IT系统、开放架构小型机替代传统小型机进程加快。

所以，基于成熟的架构设计，传统服务器依然保持着旺盛的生命力。而且服务器厂商也在根据用户的需求变化以及新技术的引入，不断更新传统服务器架构，从而更好地适应用户的业务需要。在2017年，这种趋势仍将延续。比如随着人工智能的发展，基于英特尔众核与GPU的服务器将会大行其道。

创新服务器形态不断涌现

在2016年，高密度服务器、整机柜服务器、融合架构、超融合架构、云服务器等新服务器形态不断涌现和演进。很显然，在2017年，这些新的服务器类型仍将快速发展。

比如在融合架构方面，SR整机柜是浪潮重要的融合架构方案，从2010年第一代产品开始，迄今已经更新了5代。最新的整机柜新品SR 4.5，在此前一体化交付、集中供电、散热和管理的基础上，新增了SAS、PCIe交换技术，可配置为柜内节点共享的PCIe资源池和存储资源池，以统一的基础架构平台，满足更多用户的多样化需求。

据悉，机柜服务器SR占据了国内整机柜服务器市场70%的份额。在浪潮互联网行业部门产品总监孙波看来，之所以能够取得这样的成绩，主要是浪潮根据行业的发展和客户的需求的变化，对产品不断进行升级和改造。

对于超融合架构，各大服务器厂商纷纷推出了对应的产品。例如中科曙光推出超融合解决方案——StackCube超融合云计算一体机。而联想则是“双拳出击”，2016年3月，联想发布了首批和Nutanix共同研发的三款HX系列超融合新品，同时，联想也与产业伙伴一起组建了超融合联盟组织，共同推动整个超融合市场的发展。

当然除了这些我们已经熟悉的新形态，服务器厂商也在进行其他的创新实践。中科曙光在ISC2016上就推出了“M-Pro”架构服务器，即采用单核性能更加高的Xeon E3-1200 v5系列处理器和Muti-host共享网络技术，配合曙光已有的高密度刀片技术，来设计实际应用性能更高，性价比更好，兼容性更强的服务器。

曙光高性能计算产品事业部总工程师戴荣博士表示，曙光的刀片服务器研发可以追溯到2004年，至今已经研制出6代刀片。此次推出的基于M-Pro架构的高密度刀片，不仅能够实现与曙光相关刀片的兼容，还可以实现与普通其他刀片的混插。极大地满足了不同客户多样性的需求。

除此以外，在2016年年末，曙光宣布全球首款亿级并发云服务器系统在天津正式量产。曙光公司高级副总裁聂华介绍说，云服务器系统相对于传统服务器，更加适配云计算的特性，使其性能得以专属发挥；云服务器系统相对于整机柜服务器，在结构上除了做到共享散热、电源、管理监控模块，还能做到计算、网络全共享，这使得不必要的结构得以大幅精简，从而不仅降低了成本，也大大提高了系统的稳定性和可靠性，同时，云服务器在每瓦云服务能力上（能效比）也远高于现有整机柜服务器；云服务器系统相对于微服务器，在应用范围、性能表现上都有更加优异的表现。

显然，曙光在试图创造一个新的服务器产品需求，因为目前云计算发展已经呈现排山倒海之势，而服务器厂商需要紧紧抓住这个趋势。曙光的云服务器不同于以往的服务器架构，融入了更多满足云计算需求的特性和设计。

对于2017年的市场热点秦晓宁表示，高性能计算在互联网、电子商务、金融等非科研行业应用将越来越多，或将推动高性能计算服务器实现爆发性增长。2017年软件定义会得到快速落地，软件定义存储（SDS）、软件定义网络（SDN）和网络功能虚拟化（NFV）将给服务器厂商带来新的机遇。

需求驱动下的2017年中国服务器市场

不管是传统服务器的创新，还是新的产品形态的出现，无一不是客户需求驱动的结果。其实，传统服务器市场在出货量或者销售额方面的“停步不前”，更多是不能满足客户变化的需求。新的产品形态的出现迎合了客户的业务需求，所以获得了快速发展。

同时，随着新技术的出现，企业产生了更多的应用场景需求。前面说到的人工智能技术的发展就是如此，其会驱动专为机器学习或者深度学习而设计的服务器的发展。

而且伴随着云计算和人工智能的发展，计算性能的需求被激发出来。所以，2017会是高性能计算服务器爆发的一年。同时，面向关键业务计算的高端服务器市场将是服务器厂商争夺的焦点。

说到服务器市场，显然离不开服务器芯片。在2016年，虽然英特尔占据了服务器芯片的绝大部分市场份额，但是英特尔并没有止步，通过融合SoC、FPGA等技术，英特尔也在拓展芯片的更多应用场景。除了英特尔，IBM Power、ARM等也在谋求自己的一席之地。

比如2016年年初，IBM推出了“全线Linux服务器战略”，通过多款Linux服务器产品，加强其对用户关键业务和新兴工作负载需求的响应。组合出击的IBM全线Linux服务器在技术能力上更为整合，使得一向重视开源技术的IBM，对Linux的技术投资更为有的放矢。

IBM这一“全线Linux服务器战略”以客户多样化的需求为核心，整合了Power Systems、OpenPOWER服务器、大型主机三条产品线中支持Linux系统的硬件技术能力。三大Linux产品线的能力互通、互补，交付了更具灵活性、可靠性、性能更高的Linux服务器选择。

所以，2017年基于这些多样化的芯片选择，服务器厂商也会为用户提供更多多样化的产品选择。

言而总之，2017年中国服务器市场仍将呈现稳中求变的状态，服务器厂商更多以客户需求为导向，设计出更多适应客户应用和业务场景的产品。