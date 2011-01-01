VMware CEO：NSX、vSAN、VxRail增长推动2016业绩抢眼

VMware在前沿数据中心和云技术方面的投资获得了回报，在这些领域实现强劲的增长，以及未来几个月更强劲的增长潜力。

ZD至顶网服务器频道 01月31日 新闻消息： VMware在前沿数据中心和云技术方面的投资获得了回报，在这些领域实现强劲的增长，以及未来几个月更强劲的增长潜力。

VMware首席执行官Pat Gelsinger及首席财务官Zane Rowe在近日的2016财年第四季度财报电话会议上向金融分析师们表示，VMware已经为与AWS的长期成功合作伙伴关系打下了坚实的基础。

Gelsinger表示，VMware的超融合基础设施业务正在领先市场，并且并未受到HPE收购SimpliVity的影响。

VMware的股票在盘后交易中上涨了约4%。

VMware的2016财年截止于12月31日，2018财年开始于2月4日。从1月1日到2月3日的2017财年将是“存根年”，因为VMware会改为财年簿记。

VMware与Amazon在去年10月公布的新战略关系让VMware软件定义数据中心工作负载可以原生运行在AWS上，而且Gelsinger表示，预计接下来双方将开发VMware Cloud以及针对AWS的Cross-Cloud Services。

Gelsinger表示，尽管到目前为止客户反响是很好的，但VMware预计双方的关系要到2018财年才会带来实质性的收入。

“但是从战略上来说，这已经对我们的业务产生了直接的影响，”他说。“客户会说，哦我明白了，我可以继续使用现有的技术。”

公有云显然是企业客户战略的一部分，但是客户会考量性能、成本和监管问题，知道向公有云的迁移不是一蹴而就的，这意味着在可预见的未来混合云仍然是客户的关注焦点，Gelsinger表示。

他向分析师们表示，第四季度对于VMware NSX软件定义网络技术来说是表现非常突出的一个季度。VMware在2016年年底拥有大约2400家NSX客户，是2015年年底数量的一倍，现在年运营率大约是10亿美元。

第四季度NSX的订单量同比增长了50%，Rowe表示。

此外，VMware在第四季度也完成了第一笔规模超过1000万美元的纯NSX订单。

NSX现在已经整合到所有VMware销售动议中，包括Cloud Foundation、Cross-Cloud Services以及VMware Cloud on AWS，Gelsinger表示。“我们对整体势头感到很兴奋。”

VMware的超融合基础设施技术也实现了强劲的增长，包括vSAN和VxRail软件堆栈，拥有超过7000家客户。这一年中的订单同比增长了150%，推动年运营率增长至3亿美元，他说。

“我们非常有信心，我们现在是超融合软件市场的领导者，”他说。

Rowe补充说，2016年第四季度最大的5笔vSAN订单都是重复客户。

这些vSAN的重复客户对于VMware来说很重要，Gelsinger表示。“从很多方面来说这都是一个火箭飞船，我们希望它继续快速飞向2018财年。”

当被问及HPE计划收购超融合基础设施厂商SimpliVity对VMware超融合基础设施业务的潜在影响时，Gelsinger表示，他对这次收购并不感到意外，因为普遍认为OEM最终将成为进入该市场获得该技术的主要途径。

VMware在第四季度与HPE的业务整体是增长的，与此同时，VMware成功地与SimpliVity以及HPE现有的超融合基础设施产品相竞争，他说。

“我们的产品有强大的动力，我们对我们在该市场中的领导地位充满信心，”他说。

第四季度VMware的最终用户计算业务表现也很出色，许可预定恢复到两位数的增长，Gelsinger表示。移动和Workspace ONE工作区解决方案在该季度也表现突出，移动许可预订量同比增长了30%。

Gelsinger表示，VMware在最终用户计算业务方面的强劲表现是因为只有VMware提供了完整解决方案中的所有组成部分。“我们相信这一战略将推动该业务的长期发展。”

VMware业务中唯一一个相对较弱的部分是管理许可，该季度出现了个位数的同比下滑。

Gelsinger表示，他并不担心，因为管理业务未来的增长是与其他高速增长业务紧密相关的。“管理是一条腿，但不是唯一一条腿，我们预计其销售是与NSX挂钩的。”

据VMware报告，2016财年第四季度收入为20亿美元，相比2015财年第四季度的19亿美元增长了大约9%，这其中包括8.87亿美元的许可收入，同比增长8%；9.87亿美元的软件维护收入，增长4%；1.85亿美元的专业服务收入，增长13%；该季度VMware收入中有大约一半来自美国市场。

VMware该季度的GAAP收益为4.41亿美元，或者每股1.04美元，相比之下，2015财年第四季度为3.73亿美元，或者每股88美分。在非GAAP方面，VMware在第四季度的收益为5.97亿美元，或者每股1.43美元，相比之下去年为5.34亿美元，或者每股1.26美元。

2016全财年来看，VMware的收入为71亿美元，相比2016财年的66亿美元增长了大约8%。该财年的许可收入为28亿美元，增长7%.

在GAAP方面，VMware的收益为12亿美元，或者每股2.78美元，相比之下，去年为9.97亿美元，或者每股2.34美元。非GAAP收益为19亿美元，或者每股4.39美元，相比之下，去年为17亿美元，或者每股4.06美元。

展望未来，Rowe表示VMware的2018财年收入以预计比2016财年增长7%达到75.7亿美元，其中包括许可收入增长6%达到30亿美元。在非GAAP方面，2018财年的收益预计超过每股4.87美元。

“第四季度和全年表现强劲，我们预计这将持续到2018财年，”他说。