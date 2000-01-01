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英特尔Q4财报：这是创纪录、转型的一年

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在2016年最后一个季度，英特尔的利润有小幅减少，全年的收入下降了9%。 当去年10月英特尔公布那个季度前瞻指南的时候，英特尔的股价增长了5%，但是英特尔让投资者失望了。

来源：ZD至顶网服务器频道 2017年1月28日

关键字：英特尔

英特尔Q4财报：这是创纪录、转型的一年

ZD至顶网服务器频道 01月28日 在2016年最后一个季度，英特尔的利润有小幅减少，全年的收入下降了9%。

当去年10月英特尔公布那个季度前瞻指南的时候，英特尔的股价增长了5%，但是英特尔让投资者失望了。

尽管英特尔在2016年第四季度的收入从去年同期的149亿美元增长到163亿美元，但是利润缩水了5000万美元，从36.1亿美元减少到35.6亿美元。

英特尔首席执行官Brian Krzanich表示：“第四季度是一个非常好的结尾，全年对英特尔来说是创纪录、转型的一年。 

这一年的转型包括裁员12000人，以应对持续崩溃的桌面PC市场。

细看不同的业务板块，英特尔的物联网部门收入为26亿美元，在该季度同比增长了15%，安全部门收入22亿美元，同比增长9%。 

数据中心部门该季度收入46.7亿美元，相比去年同期增长了8% 

全年收入从2015年的347亿英镑增长到2016年的362亿美元。不过，利润在12个月期间下滑了差不多10亿美元，从2015年的114亿美元减少到103亿美元。

“我对我们在2016年取得的业绩感到高兴，并且对我们的未来充满信心，”Kranich指出，英特尔对2017财年的前瞻性指南表明英特尔的收入将呈现“持平”。

昨晚英特尔的股票价格从收盘时的37.7美元减少到发稿时候的37.6美元。

 

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