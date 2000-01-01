最新量子计算机：高10英尺，2000量子位，标价1500万美元

量子计算机制造商D-Wave称新量子系统的速度达2000量子位，可用于生产应用程序优化、网络安全、机器学习和抽样。

量子计算机制造商D-Wave系统日前宣布推出新的量子处理器2000Q。2000Q的量子位是前任1000Q系统的两倍。



2000Q是加拿大公司D-Wave推出的第四个量子计算机系统。量子计算机旨在通过所谓的量子退火过程解决某些特定的优化问题。



量子计算机与传统计算机的不同之处在于量子比特（又名量子位）可以实现叠加，即是说状态可以同时为1和0，因而可以提高量子处理器(QPU)解决问题的能力。



D-Wave是这样解释的，“进行计算时先将QPU初始化到一个已知问题的基态，然后经过系统退火对该问题求解，而在整个过程中系统仍然处于低能量状态。计算结束时，每个量子位的结果为0或1。最后的状态即为要解决的问题的最优或接近最优解决方案。“



D-Wave表示，新的2000-量子位系统处理时间更快，有可能用在生产应用程序优化、网络安全、机器学习和抽样等领域。



2000Q系统在不到15微 K（Millikelvins）温度下运行，其芯片在此温度下呈现量子力学效应。每个处理器拥有2048个量子位及5600个连接量子位的耦合器。据D-Wave说，处理器消耗的电力仅为25千瓦。另外，2000Q里新的退火可以加速问题的求解过程。



《自然》杂志曾指出，有些科学家非常希望量子位之间的连接能更多些，目前，一个量子位仅限于与处理器的其他6个连接。量子位之间的连接数目更多的话，用D-Wave解决问题就更容易一些。而在目前量子位之间的连接数目下，2000Q里的退火可以更好地控制不同群组里量子位何时进行退火处理。



D-Wave同时还宣布了网络安全公司Temporal Defense Systems是第一家购买2000Q计算机的客户。Temporal Defense买下的2000Q计算机将用于应对安全挑战，包括安全通信、内部威胁、攻击者和攻击模式识别。



Temporal Defense Systems首席技术官James Burrell在一份声明中表示，“2000Q技术提供了在整个网络里个体设备层面上的识别、授权及验证的能力。”



他表示，“量子计算平台可以解决其他平台不能解决的复杂计算问题，后量子（Post-quantum）加密算法和量子计算平台将有助于改善不断变化的操作网络的安全。”



其他D-Wave的客户包括谷歌、洛克希德·马丁公司、NASA Ames及洛斯阿拉莫斯国家实验室。



D-Wave表示，2000Q价值1500万美元。2000Q系统高10英尺，可在本季度向客户发货，也可以参加订阅计划后在线使用。

